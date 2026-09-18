Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildi

·73·Jamiyat
Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildi

Navoiy viloyatining Karmana tumanida 2 yoshga ham to‘lmagan qizini qizib turgan pechga bosgan 23 yoshli ayolga sud hukmi o‘qildi. Ayol bu ishni farzandini "tartibga o‘rgatish" maqsadida qilganini bildirgan.

Mudhish voqea joriy yilning 19 yanvarida yuz bergan. 2024 yilda tug‘ilgan qiz bog‘chaga qatnagan va ich kiyimiga hojatini chiqarib qo‘ygani uchun tarbiyachilar bu haqda onasiga bir necha bor aytgan.

Shundan so‘ng ona ovsini bilan maslahatlashgan. U esa "issiq narsa tegizilsa, bu odat yo‘qoladi" degan noto‘g‘ri maslahat bergan.

Ayol ushbu gapga ishonib, qizini hammomga olib kirgan va uning tanasini qizib turgan pech karnayiga bosgan. Qiz jarohatlanganidan keyin uni shifokorga olib borishmagan. Oiladagilar bolani uy sharoitida davolashga uringan.

Voqea esa taxminan 5 oy o‘tib, iyun oyida oshkor bo‘lgan. Oiladagi kelishmovchilik sabab qaynona mahalla faollari va IIB xodimlarini chaqirgan. Shikoyat jarayonida u nabirasining jarohatlari aks etgan suratlarni huquq-tartibot organlariga taqdim etgan.

Sud majlisida ayol qilmishidan pushaymonligini bildirgan va bolani qiynash maqsadi bo‘lmaganini ta’kidlagan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Karmana tuman sudi uning aybiga iqrorligi, yoshligi va ilgari sudlanmaganini inobatga olib, Jinoyat kodeksining 110-moddasi tegishli bandlari bilan aybli deb topgan.

Navoiy viloyatiKarmanta tumaniIIBJinoyat kodeksi 110-moddasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Bugun, 11:59Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinKecha, 19:44Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaQoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaKecha, 19:38Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiKecha, 18:04Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKecha, 15:42Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiKecha, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)