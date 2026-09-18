«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi
Ispaniya futbolida yana bir bor irqchilik mojarosi kun tartibiga chiqdi, ammo bu safar hamma kutgandek asabiy bayonotlar yoki sud da’volari bilan emas! «Barselona»ning 19 yoshli vunderkindi Lamin Yamal Movistar Plus efirida o‘ziga nisbatan qilinadigan ochiq va yashirin kamsitishlarga qanday munosabatda bo‘lishini ilk bor ochiqladi. «Santyago Bernabeu»dagi klassiko paytida muxlislar nafratiga uchragan yosh yulduzning sovuqqon falsafasi nafaqat ispaniyalik muxlislarni, balki butun futbol olamini lol qoldirmoqda. Xo‘sh, tribunalar bosimi nega uni sindira olmayapti?
«Bernabeu»dagi haqoratlar va sovuqqon reaksiya
2024 yilning 26 oktyabrida Madridda kechgan klassiko davomida tribunalardan Yamal va Rafinya sha’niga turli haqoratli so‘zlar yog‘ilgan edi:
Yashirin va ochiq irqchilik: Yamal hayotida minglab marta bunday qarashlar va gaplarga duch kelganini, odamlar ko‘pincha buni o‘zlari sezmay qilishlarini aytdi;
Munosabatdagi xotirjamlik: Haqorat qilingan lahzada futbolchining yuzidagi beparvo va xotirjam tabassum ko‘pchilikni hayron qoldirgandi;
Kelib chiqish va tarbiya: Yosh vinger o‘zi ulg‘aygan muhitda bunday yomon illatlar hech qachon normal qabul qilinmasligini ta’kidladi.
«Men boshqa rangda emasman-ku!»
«Oxir-oqibat, meni «qora» deb atagan odamning gapi hech qachon menga tegmaydi — men chindan qora tanliman, boshqa rangda emas. Bu noto‘g‘ri, ammo minglab odamlar mening o‘yinimni tomosha qilish uchun pul to‘lab, tashrif buyurgan vaziyatda menga nisbatan hurmatsizlik qilgan bitta odamga jahl qilmayman», — deya ta’kidladi Yamal.
Yosh bo‘lishiga qaramay, futbolchi bunday provokatsiyalarga e’tibor bermaslik orqali raqib tribunalarining asosiy qurolini chippakka chiqarmoqda.
Lamin Yamalning irqchilikka qarshi munosabati
Savol / Holat
Lamin Yamalning shaxsiy qarashi
Hayotda duch kelish darajasi
Ming martalab ochiq va bilvosita uchratgan
Haqoratlarning ta’siri
Shaxsan bezovta qilmaydi, ruhiyatiga ta’sir o‘tkazmaydi
«Bernabeu»dagi holat
Muxlislarning kamsituvchi gaplariga ahamiyat bermaslikni ma’qul ko‘rgan
Asosiy tamoyil
Minglab muxlislar olqishi turganda, bitta hurmatsiz odamga asabni sarflamaslik
Sizningcha, Lamin Yamalning bunday sovuqqon va beparvo pozitsiyasi Vinisius Juniorning tinimsiz kurashish va shov-shuv ko‘tarish usulidan ko‘ra foydaliroqmi? Irqchilarga beriladigan eng katta jazo e’tiborsizlikmi?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu ibratli suhbat tafsilotini Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…