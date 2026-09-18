«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi

·10·Sport
«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi

Ispaniya futbolida yana bir bor irqchilik mojarosi kun tartibiga chiqdi, ammo bu safar hamma kutgandek asabiy bayonotlar yoki sud da’volari bilan emas! «Barselona»ning 19 yoshli vunderkindi Lamin Yamal Movistar Plus efirida o‘ziga nisbatan qilinadigan ochiq va yashirin kamsitishlarga qanday munosabatda bo‘lishini ilk bor ochiqladi. «Santyago Bernabeu»dagi klassiko paytida muxlislar nafratiga uchragan yosh yulduzning sovuqqon falsafasi nafaqat ispaniyalik muxlislarni, balki butun futbol olamini lol qoldirmoqda. Xo‘sh, tribunalar bosimi nega uni sindira olmayapti?

«Bernabeu»dagi haqoratlar va sovuqqon reaksiya

2024 yilning 26 oktyabrida Madridda kechgan klassiko davomida tribunalardan Yamal va Rafinya sha’niga turli haqoratli so‘zlar yog‘ilgan edi:

  • Yashirin va ochiq irqchilik: Yamal hayotida minglab marta bunday qarashlar va gaplarga duch kelganini, odamlar ko‘pincha buni o‘zlari sezmay qilishlarini aytdi;

  • Munosabatdagi xotirjamlik: Haqorat qilingan lahzada futbolchining yuzidagi beparvo va xotirjam tabassum ko‘pchilikni hayron qoldirgandi;

  • Kelib chiqish va tarbiya: Yosh vinger o‘zi ulg‘aygan muhitda bunday yomon illatlar hech qachon normal qabul qilinmasligini ta’kidladi.

«Men boshqa rangda emasman-ku!»

«Oxir-oqibat, meni «qora» deb atagan odamning gapi hech qachon menga tegmaydi — men chindan qora tanliman, boshqa rangda emas. Bu noto‘g‘ri, ammo minglab odamlar mening o‘yinimni tomosha qilish uchun pul to‘lab, tashrif buyurgan vaziyatda menga nisbatan hurmatsizlik qilgan bitta odamga jahl qilmayman», — deya ta’kidladi Yamal.

Yosh bo‘lishiga qaramay, futbolchi bunday provokatsiyalarga e’tibor bermaslik orqali raqib tribunalarining asosiy qurolini chippakka chiqarmoqda.

Lamin Yamalning irqchilikka qarshi munosabati

Savol / Holat

Lamin Yamalning shaxsiy qarashi

Hayotda duch kelish darajasi

Ming martalab ochiq va bilvosita uchratgan

Haqoratlarning ta’siri

Shaxsan bezovta qilmaydi, ruhiyatiga ta’sir o‘tkazmaydi

«Bernabeu»dagi holat

Muxlislarning kamsituvchi gaplariga ahamiyat bermaslikni ma’qul ko‘rgan

Asosiy tamoyil

Minglab muxlislar olqishi turganda, bitta hurmatsiz odamga asabni sarflamaslik

Sizningcha, Lamin Yamalning bunday sovuqqon va beparvo pozitsiyasi Vinisius Juniorning tinimsiz kurashish va shov-shuv ko‘tarish usulidan ko‘ra foydaliroqmi? Irqchilarga beriladigan eng katta jazo e’tiborsizlikmi?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu ibratli suhbat tafsilotini Telegram orqali yuboring!

Lamin YamalBarselonaSantyago BernabeuKlassiko 2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiBugun, 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiBugun, 09:37Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng