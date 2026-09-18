Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ohangaron tumanida yirik sanoat obyekti qurilishi jarayonida bosh pudratchi MCHJ rahbari, yordamchi pudratchidan 1,2 mlrd so‘m qarzni to‘lash evaziga 83,5 ming dollar talab qilgan.
- Tadbirkor o‘z mehnati ortidan kelgan mablag‘ini ololmay, DXXga murojaat qilgan.
- DXX xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyot natijasida bosh pudratchi MCHJ rahbari 83,5 ming dollar talab qilingan pulni olayotgan paytda qo‘lga olindi.
Ohangaron tumanidagi yirik sanoat obyekti qurilishi atrofida mislsiz tovlamachilik fosh etildi! Obyekt ichki yo‘llarini sifatli asfaltlab topshirgan tadbirkor o‘z mehnati ortidan kelgan milliardlab so‘m pulni ololmay sarson bo‘lgan bir paytda, bosh pudratchi undan yana katta miqdorda «ulush» talab qilib turib oldi.
Ammo nafs qurboniga aylangan mas’ul shaxsning rejasi DXX xodimlarining tezkor amaliyoti natijasida chilparchin bo‘ldi. Xo‘sh, firibgarlik sxemasi qanday ishlatilgan va 83,5 ming dollarlik pul ushlanishida nimalar ma’lum bo‘ldi?
Milliardlik shartnoma va to‘lanmagan qarz
Davlat xavfsizlik xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechgan:
3,7 mlrd so‘mlik shartnoma: Joriy yilning aprel oyida parrandachilik fabrikasi qurilishi bo‘yicha bosh pudratchi hisoblangan MCHJ rahbari boshqa bir korxona bilan ichki yo‘llarni asfaltlash bo‘yicha rasmiy kelishuv tuzgan;
Ish bajarildi, pul esa yo‘q: Yordamchi pudratchi barcha qurilish-asfaltlash ishlarini sifatli yakunlagan;
Qisman to‘lov: Bosh pudratchi kelishilgan summaning 2,5 mlrd so‘mini o‘tkazib berib, qolgan 1,2 mlrd so‘mni to‘lamay paysalga solgan.
Ochiqchasiga tovlamachilik: O‘z pulini olish uchun 83,5 ming dollar «soliq»
«Bosh pudratchi MCHJ rahbari asfaltlash ishlarini biriktirib bergani va muzlatib qo‘yilgan 1,2 mlrd so‘m qarzni hisob raqamiga o‘tkazib berishi evaziga yordamchi korxona ta’sischisidan naq 83,5 ming AQSH dollari talab qilgan».
Halol peshona teri bilan ishlab topgan mablag‘ini undira olmagan tadbirkor tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.
Tezkor qo‘lga olish va tergov tafsilotlari
Ish tafsiloti
Holat va olingan choralar
Harakat qilgan organlar
DXX Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
Ushlangan shaxs
Bosh pudratchi MCHJ rahbari
Ashyoviy dalil
Talab qilingan 83 500 AQSH dollarini olayotganda ashyoviy dalil bilan qo‘lga olindi
Huquqiy oqibat
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda
Sizningcha, qurilish sohasida yordamchi pudratchilarni «sindirish» va pullarini bermasdan ulush talab qilish sxemalariga qanday qilib to‘liq chek qo‘yish mumkin? Nazorat mexanizmida qanday kamchilik bor?
O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va qurilish hamda biznes sohasidagi tanishlaringizga ushbu ogohlantiruvchi tezkor xabarni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…