Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!

·29·Jamiyat
Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ohangaron tumanida yirik sanoat obyekti qurilishi jarayonida bosh pudratchi MCHJ rahbari, yordamchi pudratchidan 1,2 mlrd so‘m qarzni to‘lash evaziga 83,5 ming dollar talab qilgan.
  • Tadbirkor o‘z mehnati ortidan kelgan mablag‘ini ololmay, DXXga murojaat qilgan.
  • DXX xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyot natijasida bosh pudratchi MCHJ rahbari 83,5 ming dollar talab qilingan pulni olayotgan paytda qo‘lga olindi.

Ohangaron tumanidagi yirik sanoat obyekti qurilishi atrofida mislsiz tovlamachilik fosh etildi! Obyekt ichki yo‘llarini sifatli asfaltlab topshirgan tadbirkor o‘z mehnati ortidan kelgan milliardlab so‘m pulni ololmay sarson bo‘lgan bir paytda, bosh pudratchi undan yana katta miqdorda «ulush» talab qilib turib oldi.

Ammo nafs qurboniga aylangan mas’ul shaxsning rejasi DXX xodimlarining tezkor amaliyoti natijasida chilparchin bo‘ldi. Xo‘sh, firibgarlik sxemasi qanday ishlatilgan va 83,5 ming dollarlik pul ushlanishida nimalar ma’lum bo‘ldi?

Milliardlik shartnoma va to‘lanmagan qarz

Davlat xavfsizlik xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechgan:

  • 3,7 mlrd so‘mlik shartnoma: Joriy yilning aprel oyida parrandachilik fabrikasi qurilishi bo‘yicha bosh pudratchi hisoblangan MCHJ rahbari boshqa bir korxona bilan ichki yo‘llarni asfaltlash bo‘yicha rasmiy kelishuv tuzgan;

  • Ish bajarildi, pul esa yo‘q: Yordamchi pudratchi barcha qurilish-asfaltlash ishlarini sifatli yakunlagan;

  • Qisman to‘lov: Bosh pudratchi kelishilgan summaning 2,5 mlrd so‘mini o‘tkazib berib, qolgan 1,2 mlrd so‘mni to‘lamay paysalga solgan.

Ochiqchasiga tovlamachilik: O‘z pulini olish uchun 83,5 ming dollar «soliq»

«Bosh pudratchi MCHJ rahbari asfaltlash ishlarini biriktirib bergani va muzlatib qo‘yilgan 1,2 mlrd so‘m qarzni hisob raqamiga o‘tkazib berishi evaziga yordamchi korxona ta’sischisidan naq 83,5 ming AQSH dollari talab qilgan».

Halol peshona teri bilan ishlab topgan mablag‘ini undira olmagan tadbirkor tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Tezkor qo‘lga olish va tergov tafsilotlari

Ish tafsiloti

Holat va olingan choralar

Harakat qilgan organlar

DXX Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Ushlangan shaxs

Bosh pudratchi MCHJ rahbari

Ashyoviy dalil

Talab qilingan 83 500 AQSH dollarini olayotganda ashyoviy dalil bilan qo‘lga olindi

Huquqiy oqibat

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda

Sizningcha, qurilish sohasida yordamchi pudratchilarni «sindirish» va pullarini bermasdan ulush talab qilish sxemalariga qanday qilib to‘liq chek qo‘yish mumkin? Nazorat mexanizmida qanday kamchilik bor?

O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va qurilish hamda biznes sohasidagi tanishlaringizga ushbu ogohlantiruvchi tezkor xabarni Telegram orqali yuboring!

Ohangaron tumani qurilishMCHJDXXTovlamachilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinKecha, 19:44Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaQoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaKecha, 19:38Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiKecha, 18:04Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKecha, 15:42Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiKecha, 12:16Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiKecha, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)