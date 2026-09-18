iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining rasmiy savdosini boshladi, bu esa dunyo bo'ylab katta navbatlar va yuqori talabni keltirib chiqardi.
- Chjеnzhou shahridagi Apple do'konlarida barcha modellar ilk soatlardayoq sotilib bo'ldi, onlayn buyurtmalar esa oktyabr oyiga yetkazib berish muddatlariga olib kelmoqda.
Dunyo boʻylab Apple muxlislari uzoq kutgan kun keldi: kompaniya mamlakatlarining birinchi ommaviy toʻlqinida yangi iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining rasmiy savdosini boshladi. Anʼanaga koʻra, yangi avlod qurilmalarining taqdimoti yana ulkan navbatlar va yuqori talab bilan yodda qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar tong sahardan boshlab Apple Store rastalari oldida toʻplana boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Doʻkonlar oldidagi tartib va cheklovlarSavdo jarayonini tartibga solish maqsadida Apple xodimlari maxsus toʻsiqlar oʻrnatib, xaridorlar oqimini yoʻnaltirdi. Biroq bugungi kunda smartfonni shaxsan doʻkondan xarid qilish shartlari qatʼiy belgilangan. Unga koʻra, qurilmani faqat oldindan buyurtma bergan va bron qilgan foydalanuvchilarigina qoʻlga kiritishi mumkin, bronisiz kelgan tashrif buyuruvchilarga esa xizmat koʻrsatilmayapti.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi flagmanlarga boʻlgan bunday keskin qiziqish zahiralarning qisqa fursatda tugashiga sabab boʻldi. Xususan, Xitoyning yirik ishlab chiqarish markazlaridan biri boʻlgan Chжэнchжоu shahridagi Apple doʻkonlarida barcha iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari ilk soatlardayoq toʻliq sotib boʻlingan.
Onlayn buyurtmalar va yetkazib berish muddatlariAgar xaridorlar doʻkonda topa olmasa, internet-doʻkon orqali buyurtma berishga majbur boʻlmoqdalar. Biroq rasmiy sayt orqali buyurtma rasmiylashtirayotgan foydalanuvchilar oktyabr oyidagi yetkazib berish muddatlariga duch kelishmoqda, bu esa talab taklifdan sezilarli darajada yuqoriligini koʻrsatadi.
Shu bilan birga, rasmiy savdolar boshlanishidan oldinoq ayrim qora bozorlarda yangi flagmanlar paydo boʻlgani haqida xabarlar tarqaldi. Masalan, Rossiya bozorida, xususan, mashhur savdo nuqtalarida iPhone 18 Pro Max modellari rasmiy стартdan avval ham sotuvga chiqarilib, ularning narxi 900 000 rublgacha yetgani qayd etilgan.
Shuni ham unutmaslik kerakki, Rossiyadagi foydalanuvchilar yangi iPhone 18 Pro smartfonlaridan foydalanish jarayonida qator cheklovlarga duch kelishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mamlakat egalari qurilmadagi kamida 18 ta funksiya va xizmatlardan foydalana olmasligi maʼlum boʻlgan, bu esa mahalliy xaridorlar uchun qoʻshimcha noqulayliklar tugʻdiradi.
Izohlar 0
…