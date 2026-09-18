iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik

·6·Texno
iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining rasmiy savdosini boshladi, bu esa dunyo bo'ylab katta navbatlar va yuqori talabni keltirib chiqardi.
  • Chjеnzhou shahridagi Apple do'konlarida barcha modellar ilk soatlardayoq sotilib bo'ldi, onlayn buyurtmalar esa oktyabr oyiga yetkazib berish muddatlariga olib kelmoqda.

Dunyo boʻylab Apple muxlislari uzoq kutgan kun keldi: kompaniya mamlakatlarining birinchi ommaviy toʻlqinida yangi iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining rasmiy savdosini boshladi. Anʼanaga koʻra, yangi avlod qurilmalarining taqdimoti yana ulkan navbatlar va yuqori talab bilan yodda qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar tong sahardan boshlab Apple Store rastalari oldida toʻplana boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Doʻkonlar oldidagi tartib va cheklovlar

Savdo jarayonini tartibga solish maqsadida Apple xodimlari maxsus toʻsiqlar oʻrnatib, xaridorlar oqimini yoʻnaltirdi. Biroq bugungi kunda smartfonni shaxsan doʻkondan xarid qilish shartlari qatʼiy belgilangan. Unga koʻra, qurilmani faqat oldindan buyurtma bergan va bron qilgan foydalanuvchilarigina qoʻlga kiritishi mumkin, bronisiz kelgan tashrif buyuruvchilarga esa xizmat koʻrsatilmayapti.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi flagmanlarga boʻlgan bunday keskin qiziqish zahiralarning qisqa fursatda tugashiga sabab boʻldi. Xususan, Xitoyning yirik ishlab chiqarish markazlaridan biri boʻlgan Chжэнchжоu shahridagi Apple doʻkonlarida barcha iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari ilk soatlardayoq toʻliq sotib boʻlingan.

Onlayn buyurtmalar va yetkazib berish muddatlari

Agar xaridorlar doʻkonda topa olmasa, internet-doʻkon orqali buyurtma berishga majbur boʻlmoqdalar. Biroq rasmiy sayt orqali buyurtma rasmiylashtirayotgan foydalanuvchilar oktyabr oyidagi yetkazib berish muddatlariga duch kelishmoqda, bu esa talab taklifdan sezilarli darajada yuqoriligini koʻrsatadi.

Shu bilan birga, rasmiy savdolar boshlanishidan oldinoq ayrim qora bozorlarda yangi flagmanlar paydo boʻlgani haqida xabarlar tarqaldi. Masalan, Rossiya bozorida, xususan, mashhur savdo nuqtalarida iPhone 18 Pro Max modellari rasmiy стартdan avval ham sotuvga chiqarilib, ularning narxi 900 000 rublgacha yetgani qayd etilgan.

Shuni ham unutmaslik kerakki, Rossiyadagi foydalanuvchilar yangi iPhone 18 Pro smartfonlaridan foydalanish jarayonida qator cheklovlarga duch kelishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mamlakat egalari qurilmadagi kamida 18 ta funksiya va xizmatlardan foydalana olmasligi maʼlum boʻlgan, bu esa mahalliy xaridorlar uchun qoʻshimcha noqulayliklar tugʻdiradi.

AppleiPhone 18 ProTexnologiyaSmartfonYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:53O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiNASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiBugun, 03:50Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiBugun, 01:53Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi