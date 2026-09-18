iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro Max sinovlarda boshqa raqobatchilarga nisbatan ancha sovuqroq ishlashi bilan eʼtiborni tortdi.
- Geekerwan sinovlari natijasiga koʻra, iPhone 18 Pro Max 5,9 vatt quvvat isteʼmol qilgan holda 44,3 daraja haroratni koʻrsatgan.
- Bu koʻrsatkich OnePlus 15 (47,2 daraja) va iQOO 15 Ultra (47,2 daraja) kabi Android flagmanlaridan yaxshiroqdir.
- Yangi sovutish tizimi tufayli iPhone 18 Pro Max yuqori unumdorlikni barqaror saqlab qolish imkoniyatiga ega.
Apple kompaniyasining navbatdagi avlod flagman smartfonlari mobil bozoridagi eng qadimgi muammolardan birini ijobiy ҳал etgani oydinlashmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma nafaqat yuqori tezlikda quvvat olishi, balki intensiv yuklamalar vaqtida ham boshqa raqobatchilarga nisbatan ancha sovuqroq ishlashi bilan eʼtiborni tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, zamonaviy smartfonlarning quvvatli protsessorlari qizib ketishi tufayli ularning unumdorligi vaqtinchalik pasayishiga toʻgʻri keladi. Ushbu holat ayniqsa oʻyinlar va ogʻir ilovalar bilan ishlashda yaqqol seziladi. Apple muhandislari bu borada jiddiy qadam tashlab, qurilmaning issiqlik tarqatish tizimini butunlay qayta koʻrib chiqqan koʻrinadi.
Geekerwan sinovlari va raqamlar tahliliTaniqli bloger Geekerwan oʻzining YouTube kanalida iPhone 18 Pro Max smartfonini oldingi avlod vakili iPhone 17 Pro shuningdek, bir qator yetakchi Android flagmanlari bilan taqqoslab sinovdan oʻtkazdi. Natijalar yangi sovutish tizimi kutilganidan ham samaraliroq chiqqanini koʻrsatdi.
Test jarayonida iPhone 18 Pro Max protsessori 5,9 vattgacha quvvat isteʼmol qilgani aniqlandi. Taqqoslash uchun, avvalgi iPhone 17 Pro Max modeli 5,4 vatt quvvat sarflagan edi. Shunga qaramay, yangi flagman avvalgisidan ham sovuqroq ishlagan — uning harorati 44,3 darajani tashkil etgan boʻlsa, oʻtgan yilgi modelda bu koʻrsatkich 45,2 darajaga yetgan.
Android флагманлари bilan solishtirishSinov doirasida Apple flagmanining natijalari zamonaviy Android qurilmalari bilan ham solishtirib koʻrildi. Xususan, OnePlus 15 modeli 6,1 vatt quvvat isteʼmol qilgan holda naq 47,2 darajagacha qizib ketgan.
Ayniqsa, iQOO 15 Ultra bilan taqqoslash diqqatga sazovordir. Ushbu Android flagmani ham xuddi Apple kabi 5,9 vatt quvvat isteʼmol qilgan, biroq uning korpusi 47,2 darajagacha qizigan. Bu esa Apple smartfoni bir xil energiya sarfida ham ancha past haroratni saqlab qolishini koʻrsatadi.
Umuman olganda, texnologik tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, iPhone 18 Pro Max koʻrsatkichlari Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazasida ishlovchi eng soʻnggi Android flagmanlari darajasida yoki hatto ulardan yaxshiroq natija bermoqda. Bu esa kompaniyaga smartfon unumdorligini barqaror saqlash imkonini beradi.
Izohlar 0
…