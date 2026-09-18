iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди

·15·Texno
iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro Max sinovlarda boshqa raqobatchilarga nisbatan ancha sovuqroq ishlashi bilan eʼtiborni tortdi.
  • Geekerwan sinovlari natijasiga koʻra, iPhone 18 Pro Max 5,9 vatt quvvat isteʼmol qilgan holda 44,3 daraja haroratni koʻrsatgan.
  • Bu koʻrsatkich OnePlus 15 (47,2 daraja) va iQOO 15 Ultra (47,2 daraja) kabi Android flagmanlaridan yaxshiroqdir.
  • Yangi sovutish tizimi tufayli iPhone 18 Pro Max yuqori unumdorlikni barqaror saqlab qolish imkoniyatiga ega.

Apple kompaniyasining navbatdagi avlod flagman smartfonlari mobil bozoridagi eng qadimgi muammolardan birini ijobiy ҳал etgani oydinlashmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma nafaqat yuqori tezlikda quvvat olishi, balki intensiv yuklamalar vaqtida ham boshqa raqobatchilarga nisbatan ancha sovuqroq ishlashi bilan eʼtiborni tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy smartfonlarning quvvatli protsessorlari qizib ketishi tufayli ularning unumdorligi vaqtinchalik pasayishiga toʻgʻri keladi. Ushbu holat ayniqsa oʻyinlar va ogʻir ilovalar bilan ishlashda yaqqol seziladi. Apple muhandislari bu borada jiddiy qadam tashlab, qurilmaning issiqlik tarqatish tizimini butunlay qayta koʻrib chiqqan koʻrinadi.

Geekerwan sinovlari va raqamlar tahlili

Taniqli bloger Geekerwan oʻzining YouTube kanalida iPhone 18 Pro Max smartfonini oldingi avlod vakili iPhone 17 Pro shuningdek, bir qator yetakchi Android flagmanlari bilan taqqoslab sinovdan oʻtkazdi. Natijalar yangi sovutish tizimi kutilganidan ham samaraliroq chiqqanini koʻrsatdi.

Test jarayonida iPhone 18 Pro Max protsessori 5,9 vattgacha quvvat isteʼmol qilgani aniqlandi. Taqqoslash uchun, avvalgi iPhone 17 Pro Max modeli 5,4 vatt quvvat sarflagan edi. Shunga qaramay, yangi flagman avvalgisidan ham sovuqroq ishlagan — uning harorati 44,3 darajani tashkil etgan boʻlsa, oʻtgan yilgi modelda bu koʻrsatkich 45,2 darajaga yetgan.

Android флагманлари bilan solishtirish

Sinov doirasida Apple flagmanining natijalari zamonaviy Android qurilmalari bilan ham solishtirib koʻrildi. Xususan, OnePlus 15 modeli 6,1 vatt quvvat isteʼmol qilgan holda naq 47,2 darajagacha qizib ketgan.

Ayniqsa, iQOO 15 Ultra bilan taqqoslash diqqatga sazovordir. Ushbu Android flagmani ham xuddi Apple kabi 5,9 vatt quvvat isteʼmol qilgan, biroq uning korpusi 47,2 darajagacha qizigan. Bu esa Apple smartfoni bir xil energiya sarfida ham ancha past haroratni saqlab qolishini koʻrsatadi.

Umuman olganda, texnologik tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, iPhone 18 Pro Max koʻrsatkichlari Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazasida ishlovchi eng soʻnggi Android flagmanlari darajasida yoki hatto ulardan yaxshiroq natija bermoqda. Bu esa kompaniyaga smartfon unumdorligini barqaror saqlash imkonini beradi.

AppleiPhone 18 Pro MaxSmartfonlarTexnologiyaGeekerwan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:52Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikBugun, 11:51iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:53O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi