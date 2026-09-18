O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va AQSH radiatsiya hamda yadro xavfsizligi sohasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi.
- Ushbu hujjat litsenziyalash, inspeksiya, normativ bazani takomillashtirish, avariyalarga tayyorgarlik va mutaxassislar malakasini oshirish kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi.
- Memorandum O‘zbekistonning Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi raisi A. Rafiqov va AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi raisi H. K.
O‘zbekiston va AQSH radiatsiya hamda yadro xavfsizligi sohasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Ikki mamlakatning tartibga solish organlari o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi.
Hujjat litsenziyalash va inspeksiya ishlaridan tortib, ehtimoliy yadroviy avariyalarga tayyorgarlik, normativ bazani takomillashtirish va mutaxassislar malakasini oshirishgacha bo‘lgan yo‘nalishlarni qamrab oladi.
Memorandum O‘zbekiston delegatsiyasining Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlikning 70-Bosh konferensiyasidagi ishtiroki doirasida imzolangan.
1. Hujjatni kimlar imzoladi?
Memorandumga O‘zbekiston tomonidan Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi raisi A. Rafiqov, AQSH tomonidan esa Yadroviy tartibga solish komissiyasi raisi H. K. Nieh imzo chekkan.
Bu hujjat ikki davlatning yadro va radiatsiya xavfsizligi bo‘yicha mas’ul tartibga solish organlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan.
2. Hamkorlik nimalarni qamrab oladi?
Memorandum doirasida tomonlar radiatsiya va yadro xavfsizligini ta’minlashga oid bir qator masalalarda tajriba almashadi.
Asosiy yo‘nalishlar:
yadroviy va radiatsiyaviy faoliyatni litsenziyalash;
inspeksiya va nazorat mexanizmlari;
normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
ehtimoliy avariyalarga tayyorgarlik;
avariya holatlariga javob choralarini ishlab chiqish;
mutaxassislar malakasini oshirish;
axborot va amaliy tajriba almashinuvini kengaytirish.
3. Nega litsenziyalash va inspeksiya muhim?
Yadro texnologiyalaridan tinch maqsadlarda foydalanishda xavfsizlik faqat obyektning texnik holati bilan cheklanmaydi.
Bunda faoliyatni kim amalga oshirishi, qanday talablar asosida litsenziya berilishi, obyektlar qay tarzda tekshirilishi va xavfsizlik me’yorlariga rioya etilishi qanday nazorat qilinishi ham muhim hisoblanadi.
Shu sababli memorandumda litsenziyalash va inspeksiya sohasida tajriba almashish alohida o‘rin egallagan.
4. Eng muhim yo‘nalishlardan biri — avariyalarga tayyorgarlik
Hujjatda ehtimoliy avariya holatlariga tayyorgarlik ko‘rish va ularga javob choralarini ishlab chiqish masalalari ham nazarda tutilgan.
Bu yo‘nalishdagi hamkorlik favqulodda vaziyat yuzaga kelganda mas’ul tashkilotlarning harakatlarini muvofiqlashtirish, mavjud tajribani o‘rganish va xavflarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.
Yadro xavfsizligida asosiy vazifa nafaqat avariyaga javob berish, balki uning ehtimoliy oqibatlarini oldindan baholash va tayyorgarlik ko‘rishdan iborat.
5. Mutaxassislar uchun ham yangi imkoniyatlar
Hamkorlikning yana bir muhim qismi — kadrlar salohiyatini oshirish.
Tomonlar soha mutaxassislarining malakasini oshirish, axborot almashish va amaliy tajriba bilan o‘rtoqlashishni kengaytirishni rejalashtirgan.
Bu esa O‘zbekistonda radiatsiya va yadro xavfsizligi sohasidagi tartibga solish tizimini xalqaro tajriba bilan boyitishga xizmat qilishi mumkin.
6. Memorandumning amaliy ahamiyati nimada?
Memorandumning asosiy mazmuni atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish jarayonida xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishdan iborat.
Bunda AQSHning yadroviy tartibga solish sohasidagi tajribasi bilan O‘zbekistonda shakllanayotgan milliy tartibga solish mexanizmlari o‘rtasida amaliy almashinuvni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi.
Yo‘nalish
Ko‘zda tutilgan hamkorlik
Litsenziyalash
Tartib va tajriba almashinuvi
Inspeksiya
Nazorat amaliyotini takomillashtirish
Qonunchilik
Normativ bazani rivojlantirish
Avariyalar
Tayyorgarlik va javob choralari
Kadrlar
Mutaxassislar malakasini oshirish
Axborot
Amaliy tajriba va ma’lumot almashish
Xulosa
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida imzolangan memorandum atom energiyasidan foydalanish masalasining o‘ziga emas, avvalo uni xavfsiz tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlariga qaratilgani bilan ahamiyatli.
Litsenziyalash, inspeksiya, qonunchilik, avariyalarga tayyorgarlik va kadrlar malakasini oshirish bo‘yicha hamkorlik O‘zbekistonda radiatsiya va yadro xavfsizligi tizimini rivojlantirishga qaratilgan amaliy yo‘nalishlarni belgilab beradi.
Eng muhimi, memorandum atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish jarayonida xavfsizlik talablarini ta’minlash bo‘yicha ikki mamlakat tartibga solish organlari o‘rtasidagi muloqotni yanada kuchaytirish uchun asos yaratadi.
Izohlar 0
…