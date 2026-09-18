O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston va AQSH radiatsiya hamda yadro xavfsizligi sohasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi.
  • Ushbu hujjat litsenziyalash, inspeksiya, normativ bazani takomillashtirish, avariyalarga tayyorgarlik va mutaxassislar malakasini oshirish kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi.
  • Memorandum O‘zbekistonning Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi raisi A. Rafiqov va AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi raisi H. K.

O‘zbekiston va AQSH radiatsiya hamda yadro xavfsizligi sohasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Ikki mamlakatning tartibga solish organlari o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi.

Hujjat litsenziyalash va inspeksiya ishlaridan tortib, ehtimoliy yadroviy avariyalarga tayyorgarlik, normativ bazani takomillashtirish va mutaxassislar malakasini oshirishgacha bo‘lgan yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Memorandum O‘zbekiston delegatsiyasining Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlikning 70-Bosh konferensiyasidagi ishtiroki doirasida imzolangan.

1. Hujjatni kimlar imzoladi?

Memorandumga O‘zbekiston tomonidan Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi raisi A. Rafiqov, AQSH tomonidan esa Yadroviy tartibga solish komissiyasi raisi H. K. Nieh imzo chekkan.

Bu hujjat ikki davlatning yadro va radiatsiya xavfsizligi bo‘yicha mas’ul tartibga solish organlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan.

2. Hamkorlik nimalarni qamrab oladi?

Memorandum doirasida tomonlar radiatsiya va yadro xavfsizligini ta’minlashga oid bir qator masalalarda tajriba almashadi.

Asosiy yo‘nalishlar:

  • yadroviy va radiatsiyaviy faoliyatni litsenziyalash;

  • inspeksiya va nazorat mexanizmlari;

  • normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

  • ehtimoliy avariyalarga tayyorgarlik;

  • avariya holatlariga javob choralarini ishlab chiqish;

  • mutaxassislar malakasini oshirish;

  • axborot va amaliy tajriba almashinuvini kengaytirish.

3. Nega litsenziyalash va inspeksiya muhim?

Yadro texnologiyalaridan tinch maqsadlarda foydalanishda xavfsizlik faqat obyektning texnik holati bilan cheklanmaydi.

Bunda faoliyatni kim amalga oshirishi, qanday talablar asosida litsenziya berilishi, obyektlar qay tarzda tekshirilishi va xavfsizlik me’yorlariga rioya etilishi qanday nazorat qilinishi ham muhim hisoblanadi.

Shu sababli memorandumda litsenziyalash va inspeksiya sohasida tajriba almashish alohida o‘rin egallagan.

4. Eng muhim yo‘nalishlardan biri — avariyalarga tayyorgarlik

Hujjatda ehtimoliy avariya holatlariga tayyorgarlik ko‘rish va ularga javob choralarini ishlab chiqish masalalari ham nazarda tutilgan.

Bu yo‘nalishdagi hamkorlik favqulodda vaziyat yuzaga kelganda mas’ul tashkilotlarning harakatlarini muvofiqlashtirish, mavjud tajribani o‘rganish va xavflarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Yadro xavfsizligida asosiy vazifa nafaqat avariyaga javob berish, balki uning ehtimoliy oqibatlarini oldindan baholash va tayyorgarlik ko‘rishdan iborat.

5. Mutaxassislar uchun ham yangi imkoniyatlar

Hamkorlikning yana bir muhim qismi — kadrlar salohiyatini oshirish.

Tomonlar soha mutaxassislarining malakasini oshirish, axborot almashish va amaliy tajriba bilan o‘rtoqlashishni kengaytirishni rejalashtirgan.

Bu esa O‘zbekistonda radiatsiya va yadro xavfsizligi sohasidagi tartibga solish tizimini xalqaro tajriba bilan boyitishga xizmat qilishi mumkin.

6. Memorandumning amaliy ahamiyati nimada?

Memorandumning asosiy mazmuni atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish jarayonida xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishdan iborat.

Bunda AQSHning yadroviy tartibga solish sohasidagi tajribasi bilan O‘zbekistonda shakllanayotgan milliy tartibga solish mexanizmlari o‘rtasida amaliy almashinuvni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yo‘nalish

Ko‘zda tutilgan hamkorlik

Litsenziyalash

Tartib va tajriba almashinuvi

Inspeksiya

Nazorat amaliyotini takomillashtirish

Qonunchilik

Normativ bazani rivojlantirish

Avariyalar

Tayyorgarlik va javob choralari

Kadrlar

Mutaxassislar malakasini oshirish

Axborot

Amaliy tajriba va ma’lumot almashish

Xulosa

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida imzolangan memorandum atom energiyasidan foydalanish masalasining o‘ziga emas, avvalo uni xavfsiz tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlariga qaratilgani bilan ahamiyatli.

Litsenziyalash, inspeksiya, qonunchilik, avariyalarga tayyorgarlik va kadrlar malakasini oshirish bo‘yicha hamkorlik O‘zbekistonda radiatsiya va yadro xavfsizligi tizimini rivojlantirishga qaratilgan amaliy yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Eng muhimi, memorandum atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish jarayonida xavfsizlik talablarini ta’minlash bo‘yicha ikki mamlakat tartibga solish organlari o‘rtasidagi muloqotni yanada kuchaytirish uchun asos yaratadi.

AQSH-O‘zbekiston yadro xavfsizligi memorandumiSanoatradiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasiYadroviy tartibga solish komissiyasi70-Bosh konferensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?Kecha, 17:08O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!Kecha, 17:05O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?Kecha, 17:01«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi16.09, 23:52Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiInternet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi16.09, 23:4517 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?16.09, 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?