Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda

·29·Texno
Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy smartfon bozorida Huawei 7–13-sentyabr kunlari 27 foizlik ulush bilan yetakchilik qildi.
  • Ushbu muvaffaqiyat kompaniyaning Mate XT 2 kabi yangi qurilmalari, HarmonyOS 7 operatsion tizimi va Kirin 9050 Pro protsessorini taqdim etishi bilan bog'liq.
  • Shu davrda Apple 12,7 foizlik ulush bilan oltinchi o'ringa tushib ketdi, bu iPhone 18 Pro'ning savdosi kech boshlangani bilan izohlanadi.

Xitoy smartfon bozorida keskin oʻzgarishlar kuzatilib, Huawei kompaniyasi oʻz mavqelarini sezilarli darajada mustahkamladi va raqobatchilaridan deyarli ikki barobar oʻzib ketdi. CNMO nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning sentyabr oyi boshlarida mamlakatda qurilmalar savdosi umumiy hisobda oʻn foizga yaqin kamaygan boʻlsa-da, mazkur brend bozorni boshqarishda davom etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, 7–13-sentyabr kunlari Xitoy bozorida Huawei 27 foizlik ulush bilan mutlaq gʻolibga aylandi. Ikkinchi oʻrinni 14,2 foiz koʻrsatkich bilan Xiaomi egallagan boʻlsa, Vivo va Oppo kompaniyalari bir xil — 14 foizdan natija qayd etib, kuchli uchlikni boʻlishib oldilar. Honor brendining ulushi esa 13,2 foizni tashkil etdi.

Bozordagi yangi kuchlar va taqdimotlar taʼsiri

Mazkur muvaffaqiyat tasodifiy boʻlmay, kompaniyaning soʻnggi yirik taqdimotlari bilan bevosita bogʻliqdir. Xususan, Huawei dunyodagi ikkinchi avlodga mansub uch marta buklanuvchi Mate XT 2 smartfonini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Bu esa isteʼmolchilarning yuqori qiziqishini uygʻotib, savdo hajmiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Shuningdek, ushbu davrda kompaniya tomonidan HarmonyOS 7 operatsion tizimi hamda yangi Kirin 9050 Pro protsessor platformasi taqdim etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bozor faolligini taʼminlashda faqatgina buklanuvchi gadjet emas, balki Mate 80, Pura 90 va nova 16 kabi boshqa ommabop seriyalar ham muhim oʻrin tutdi.

Apple kompaniyasining mavqei va vaqtinchalik pasayish

Bozor yetakchilari qatorida boʻlgan Apple esa tahlil qilinayotgan haftada atigi 12,7 foiz koʻrsatkichni qayd etib, oltinchi oʻringa tushib ketdi. Biroq mutaxassislar bu holatni vaqtinchalik hodisa sifatida baholamoqdalar, chunki uning ortida oʻziga xos taqvimiy sabablar yotadi.

Maʼlum boʻlishicha, iPhone 18 Pro smartfonining rasmiy taqdimoti 10-sentyabrga belgilangan edi, biroq uning savdosi faqat 18-sentyabrdan boshlangan. Shu sababli, 7–13-sentyabr oraligʻida Xitoydagi xaridorlar yangi flagmanni kutish rejimida boʻlib, savdolar asosan oldingi avlod qurilmalari hisobiga saqlanib qolgan.

HuaweiXiaomiAppleXitoy bozoriSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikBugun, 11:51iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:53O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi