Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy smartfon bozorida Huawei 7–13-sentyabr kunlari 27 foizlik ulush bilan yetakchilik qildi.
- Ushbu muvaffaqiyat kompaniyaning Mate XT 2 kabi yangi qurilmalari, HarmonyOS 7 operatsion tizimi va Kirin 9050 Pro protsessorini taqdim etishi bilan bog'liq.
- Shu davrda Apple 12,7 foizlik ulush bilan oltinchi o'ringa tushib ketdi, bu iPhone 18 Pro'ning savdosi kech boshlangani bilan izohlanadi.
Xitoy smartfon bozorida keskin oʻzgarishlar kuzatilib, Huawei kompaniyasi oʻz mavqelarini sezilarli darajada mustahkamladi va raqobatchilaridan deyarli ikki barobar oʻzib ketdi. CNMO nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning sentyabr oyi boshlarida mamlakatda qurilmalar savdosi umumiy hisobda oʻn foizga yaqin kamaygan boʻlsa-da, mazkur brend bozorni boshqarishda davom etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, 7–13-sentyabr kunlari Xitoy bozorida Huawei 27 foizlik ulush bilan mutlaq gʻolibga aylandi. Ikkinchi oʻrinni 14,2 foiz koʻrsatkich bilan Xiaomi egallagan boʻlsa, Vivo va Oppo kompaniyalari bir xil — 14 foizdan natija qayd etib, kuchli uchlikni boʻlishib oldilar. Honor brendining ulushi esa 13,2 foizni tashkil etdi.
Bozordagi yangi kuchlar va taqdimotlar taʼsiriMazkur muvaffaqiyat tasodifiy boʻlmay, kompaniyaning soʻnggi yirik taqdimotlari bilan bevosita bogʻliqdir. Xususan, Huawei dunyodagi ikkinchi avlodga mansub uch marta buklanuvchi Mate XT 2 smartfonini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Bu esa isteʼmolchilarning yuqori qiziqishini uygʻotib, savdo hajmiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi.
Shuningdek, ushbu davrda kompaniya tomonidan HarmonyOS 7 operatsion tizimi hamda yangi Kirin 9050 Pro protsessor platformasi taqdim etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bozor faolligini taʼminlashda faqatgina buklanuvchi gadjet emas, balki Mate 80, Pura 90 va nova 16 kabi boshqa ommabop seriyalar ham muhim oʻrin tutdi.
Apple kompaniyasining mavqei va vaqtinchalik pasayishBozor yetakchilari qatorida boʻlgan Apple esa tahlil qilinayotgan haftada atigi 12,7 foiz koʻrsatkichni qayd etib, oltinchi oʻringa tushib ketdi. Biroq mutaxassislar bu holatni vaqtinchalik hodisa sifatida baholamoqdalar, chunki uning ortida oʻziga xos taqvimiy sabablar yotadi.
Maʼlum boʻlishicha, iPhone 18 Pro smartfonining rasmiy taqdimoti 10-sentyabrga belgilangan edi, biroq uning savdosi faqat 18-sentyabrdan boshlangan. Shu sababli, 7–13-sentyabr oraligʻida Xitoydagi xaridorlar yangi flagmanni kutish rejimida boʻlib, savdolar asosan oldingi avlod qurilmalari hisobiga saqlanib qolgan.
Izohlar 0
…