Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi

·22·Sport
Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Eldense" klubining isteʼfoga chiqqan prezidenti Karolina Olgin, klubning yangi xoʻjayini Lionel Messiga jamoaning 105 yillik tarixini qadrlashni va Elda shahriga ulkan orzular olib kelishni soʻrab murojaat qildi.
  • Olgin 2025-yil oktabr oyida Paskual Peresdan aksiyalarni sotib olgandan soʻng, erkaklar jamoasining La Ligasiga qaytishiga hissa qoʻshgan va oʻzining isteʼfosi bilan boshqaruvni Messiga topshirishdan faxrlanishini bildirdi.

Ispaniyaningikkinchi divizioni vakili boʻlgan "Eldense" klubining isteʼfoga chiqqan prezidenti Karolina Olgin jamoaning yangi xoʻjayiniga aylangan Lionel Messiga muhim iltimos bilan murojaat qildi. Goal.com xabariga koʻra, kolumbiyalik funksioner klub boshqaruvini dunyoning eng mashhur futbolchisiga topshirib, oʻz lavozimidan ketishini rasman tasdiqlagan va afsonaviy argentinalik yulduzdan jamoaning 105 yillik tarixini qadrlashni soʻragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Karolina Olginning "Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat" stadionidagi faoliyati oʻz nihoyasiga yetdi. U 2025-yil oktabr oyida Paskual Peresdan aksiyalarni sotib olgandan keyin erkaklar jamoasining La Ligasiga qaytishiga katta hissa qoʻshgan edi. Shuningdek, uning rahbarligi davrida ayollar jamoasi va klub akademiyasi ham rivojlantirildi.

Tarixiy vorislik va yangi umidlar

Klub tomonidan eʼlon qilingan rasmiy vidolashuv bayonotida Olgin boshqaruvni Lionel Messiga topshirishdan faxrlanishini taʼkidladi. "Klub jilovini unga topshirish men uchun ulkan gʻurur manbai boʻlib, uni eng ishonchli qoʻllarga tashlab ketayotganimdan xotirjamman", — dedi u.

Shu bilan birga, sobiq prezident yangi egasiga oʻzining maxsus iltimosini yoʻlladi: "Uni asrang, xalqi uchun nimani anglatishini hurmat qiling va eng asosiysi, Elda shahriga ulkan orzular olib keling". U muxlislarni ham yangi rahbariyatni ilk kundan boshlab iliq kutib olishga chaqirdi.

Qiyin qarorlar va kelajak istiqbollari

Olginning prezidentlik davri klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi murakkab va bahsli operatsion qadamlarga boy boʻldi. Oʻtgan davrni esga olar ekan, u qiyin, murakkab va koʻp hollarda ommabop boʻlmagan qarorlarga qoʻl urganini tan oldi.

Biroq, u boshqaruvni jahon futbolining tirik afsonasiga topshirgandan soʻng, kelajak juda favqulodda boʻlishiga qatʼiy ishonishini bildirdi. Uning fikricha, oʻtmishdagi qiyinchiliklardan keyin jamoani yanada yorqin davr kutmoqda.

Maydondagi vazifalar

Yangi xoʻjayin qoʻl ostidagi yangi bob boshlanar ekan, "Eldense" endi oʻz eʼtiborini toʻgʻridan-toʻgʻri maydondagi natijalarga qaratishi lozim. Jamoa Sevunda divizionining dastlabki beshta turidan soʻng atigi besh ochko jamgʻargan holda 16-oʻrinda bormoqda.

Oldinda jamoani dam olish kunlari oʻz maydonida "Eybar"ga qarshi kechadigan muhim uchrashuv kutib turibdi. Xavfli hududdan uzoqlashish va vaziyatni oʻnglash uchun ushbu uy uchrashuvida gʻalaba qozonish jamoa uchun hayotiy ahamiyatga ega.

Lionel MessiEldenseKarolina OlginIspaniya futboliSegunda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldiBugun, 12:05Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiBugun, 09:37Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng