Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Eldense" klubining isteʼfoga chiqqan prezidenti Karolina Olgin, klubning yangi xoʻjayini Lionel Messiga jamoaning 105 yillik tarixini qadrlashni va Elda shahriga ulkan orzular olib kelishni soʻrab murojaat qildi.
- Olgin 2025-yil oktabr oyida Paskual Peresdan aksiyalarni sotib olgandan soʻng, erkaklar jamoasining La Ligasiga qaytishiga hissa qoʻshgan va oʻzining isteʼfosi bilan boshqaruvni Messiga topshirishdan faxrlanishini bildirdi.
Ispaniyaningikkinchi divizioni vakili boʻlgan "Eldense" klubining isteʼfoga chiqqan prezidenti Karolina Olgin jamoaning yangi xoʻjayiniga aylangan Lionel Messiga muhim iltimos bilan murojaat qildi. Goal.com xabariga koʻra, kolumbiyalik funksioner klub boshqaruvini dunyoning eng mashhur futbolchisiga topshirib, oʻz lavozimidan ketishini rasman tasdiqlagan va afsonaviy argentinalik yulduzdan jamoaning 105 yillik tarixini qadrlashni soʻragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Karolina Olginning "Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat" stadionidagi faoliyati oʻz nihoyasiga yetdi. U 2025-yil oktabr oyida Paskual Peresdan aksiyalarni sotib olgandan keyin erkaklar jamoasining La Ligasiga qaytishiga katta hissa qoʻshgan edi. Shuningdek, uning rahbarligi davrida ayollar jamoasi va klub akademiyasi ham rivojlantirildi.
Tarixiy vorislik va yangi umidlarKlub tomonidan eʼlon qilingan rasmiy vidolashuv bayonotida Olgin boshqaruvni Lionel Messiga topshirishdan faxrlanishini taʼkidladi. "Klub jilovini unga topshirish men uchun ulkan gʻurur manbai boʻlib, uni eng ishonchli qoʻllarga tashlab ketayotganimdan xotirjamman", — dedi u.
Shu bilan birga, sobiq prezident yangi egasiga oʻzining maxsus iltimosini yoʻlladi: "Uni asrang, xalqi uchun nimani anglatishini hurmat qiling va eng asosiysi, Elda shahriga ulkan orzular olib keling". U muxlislarni ham yangi rahbariyatni ilk kundan boshlab iliq kutib olishga chaqirdi.
Qiyin qarorlar va kelajak istiqbollariOlginning prezidentlik davri klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi murakkab va bahsli operatsion qadamlarga boy boʻldi. Oʻtgan davrni esga olar ekan, u qiyin, murakkab va koʻp hollarda ommabop boʻlmagan qarorlarga qoʻl urganini tan oldi.
Biroq, u boshqaruvni jahon futbolining tirik afsonasiga topshirgandan soʻng, kelajak juda favqulodda boʻlishiga qatʼiy ishonishini bildirdi. Uning fikricha, oʻtmishdagi qiyinchiliklardan keyin jamoani yanada yorqin davr kutmoqda.
Maydondagi vazifalarYangi xoʻjayin qoʻl ostidagi yangi bob boshlanar ekan, "Eldense" endi oʻz eʼtiborini toʻgʻridan-toʻgʻri maydondagi natijalarga qaratishi lozim. Jamoa Sevunda divizionining dastlabki beshta turidan soʻng atigi besh ochko jamgʻargan holda 16-oʻrinda bormoqda.
Oldinda jamoani dam olish kunlari oʻz maydonida "Eybar"ga qarshi kechadigan muhim uchrashuv kutib turibdi. Xavfli hududdan uzoqlashish va vaziyatni oʻnglash uchun ushbu uy uchrashuvida gʻalaba qozonish jamoa uchun hayotiy ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…