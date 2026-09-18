Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyodagi ilk HP ZBook Ultra G3a 16 noutbuki AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 protsessori bilan taqdim etildi.
- Ushbu qurilma 192 GB operativ xotiraga ega bo'lib, sun'iy intellekt va og'ir hisob-kitoblar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.
- Noutbukning protsessor quvvat chegarasi 100 Vt gacha oshirilgan va u 96 Vt/soat sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.
StorageReview nashri mutaxassislari yangi AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 protsessoriga asoslangan dunyodagi ilk HP ZBook Ultra G3a 16 noutbukining dastlabki suratlarini taqdim etdi. Mazkur kuchli qurilma sunʼiy intellekt va ogʻir hisob-kitoblar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻlib, joriy yilning oktyabr oyida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozircha toʻliq sharh taqdim etilmagan boʻlsa-da, qurilmaning ichki tuzilishi va texnik imkoniyatlari haqida dastlabki maʼlumotlar maʼlum boʻldi. Xususan, noutbuk oʻzining rekord darajadagi 192 GB operativ xotirasi bilan eʼtiborni tortadi.
Xotira imkoniyatlari va meʼmorchiligiNashr eʼlon qilgan suratlardan koʻrinib turibdiki, operativ xotira chiplari bevosita protsessor atrofida joylashtirilgan boʻlib, ularni keyinchalik kengaytirish imkoniyati mavjud emas. Biroq, 192 GB hajmning oʻzi ushbu turdagi yangi protsessorlar uchun mutlaq maksimum hisoblanadi.
Maʼlumot uchun, avvalgi Ryzen AI 300 turkumidagi protsessorlar xotirani qoʻllab-quvvatlash borasida 128 GB chekloviga ega edi. Yangi avlod esa nafaqat umumiy hajmni oshirdi, balki GPU ehtiyojlari uchun ajratiladigan xotirani ham oldingi 96 GB oʻrniga 160 GB gacha yetkazish imkonini berdi.
Sovutish tizimi va quvvat koʻrsatkichlariHP muhandislari ushbu model uchun protsessor quvvat chegarasini (TDP) 100 W gacha oshirganlar. Bu mobil kompyuterlar uchun odatiy koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori boʻlib, yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.
Kuchaytirilgan quvvat va yuqori issiqlik ajralib chiqishi sababli, noutbuk ichida ikkita yirik ventilyator hamda protsessor va xotira chiplarini toʻliq qoplovchi maxsus issiqlik tarqatuvchi plastina oʻrnatilgan. Shuningdek, qurilma 96 W/soat sigʻimga ega akkumulyator bilan jihozlangan.
Hozircha yangi qurilmaning narxi oshkor etilmagan, biroq kengaytirilgan operativ xotira va oshirilgan quvvat limiti sunʼiy intellekt modellarini mahalliy darajada qayta ishlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…