Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindi

·11·Texno
Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyodagi ilk HP ZBook Ultra G3a 16 noutbuki AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 protsessori bilan taqdim etildi.
  • Ushbu qurilma 192 GB operativ xotiraga ega bo'lib, sun'iy intellekt va og'ir hisob-kitoblar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.
  • Noutbukning protsessor quvvat chegarasi 100 Vt gacha oshirilgan va u 96 Vt/soat sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.

StorageReview nashri mutaxassislari yangi AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 protsessoriga asoslangan dunyodagi ilk HP ZBook Ultra G3a 16 noutbukining dastlabki suratlarini taqdim etdi. Mazkur kuchli qurilma sunʼiy intellekt va ogʻir hisob-kitoblar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻlib, joriy yilning oktyabr oyida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozircha toʻliq sharh taqdim etilmagan boʻlsa-da, qurilmaning ichki tuzilishi va texnik imkoniyatlari haqida dastlabki maʼlumotlar maʼlum boʻldi. Xususan, noutbuk oʻzining rekord darajadagi 192 GB operativ xotirasi bilan eʼtiborni tortadi.

Xotira imkoniyatlari va meʼmorchiligi

Nashr eʼlon qilgan suratlardan koʻrinib turibdiki, operativ xotira chiplari bevosita protsessor atrofida joylashtirilgan boʻlib, ularni keyinchalik kengaytirish imkoniyati mavjud emas. Biroq, 192 GB hajmning oʻzi ushbu turdagi yangi protsessorlar uchun mutlaq maksimum hisoblanadi.

Maʼlumot uchun, avvalgi Ryzen AI 300 turkumidagi protsessorlar xotirani qoʻllab-quvvatlash borasida 128 GB chekloviga ega edi. Yangi avlod esa nafaqat umumiy hajmni oshirdi, balki GPU ehtiyojlari uchun ajratiladigan xotirani ham oldingi 96 GB oʻrniga 160 GB gacha yetkazish imkonini berdi.

Sovutish tizimi va quvvat koʻrsatkichlari

HP muhandislari ushbu model uchun protsessor quvvat chegarasini (TDP) 100 W gacha oshirganlar. Bu mobil kompyuterlar uchun odatiy koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori boʻlib, yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.

Kuchaytirilgan quvvat va yuqori issiqlik ajralib chiqishi sababli, noutbuk ichida ikkita yirik ventilyator hamda protsessor va xotira chiplarini toʻliq qoplovchi maxsus issiqlik tarqatuvchi plastina oʻrnatilgan. Shuningdek, qurilma 96 W/soat sigʻimga ega akkumulyator bilan jihozlangan.

Hozircha yangi qurilmaning narxi oshkor etilmagan, biroq kengaytirilgan operativ xotira va oshirilgan quvvat limiti sunʼiy intellekt modellarini mahalliy darajada qayta ishlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

AMDRyzen AIHPNoutbukTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikBugun, 11:51iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:53O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiNASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiBugun, 03:50Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi