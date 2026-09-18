Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi

·38·Dunyo
Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariya Belarus rejimiga qarshi Yevropa Ittifoqining yangi sanksiyalar paketiga qo‘shilib, 19 sentyabrdan boshlab harbiy, texnologik va sanoat mahsulotlari eksportini, shuningdek, moliyaviy operatsiyalarni chekladi.
  • Ushbu chora-tadbirlar Belarusning Rossiyaga qarshi qo‘llanilayotgan sanksiyalar bilan sinxronlashtirilishini va mamlakatning moliyaviy sektoriga, xususan, kriptoxizmatlar va raqamli valyutalar bilan bog‘liq operatsiyalarga qaratilgan.

Yevropaning eng yirik moliyaviy markazi va an’anaviy neytral davlati sanalgan Shveysariya Konfederatsiyasi Belarus hukumatiga nisbatan sanksiyalar bosimini keskin kuchaytirdi. Mamlakat Federal kengashi rasman Yevropa Ittifoqining Minskka qarshi joriy etgan yangi, keng ko‘lamli cheklovlar paketiga to‘liq qo‘shilganini ma’lum qildi. Iqtisodiyot bo‘yicha Davlat kotibiyati (SECO) saytida e’lon qilingan rasmiy bayonotga ko‘ra, aprel oyida YEI tomonidan ma’qullangan ushbu murosasiz cheklovlar 19 sentyabrdan e’tiboran to‘liq kuchga kiradi.

Mazkur qarorning bosh maqsadi — Belarusga nisbatan xalqaro sanksiyalar rejimini Rossiyaga qarshi qo‘llanilayotgan eng qattiq cheklovlar standartlari bilan to‘liq sinxronlashtirish va muvofiqlashtirishdan iborat. Yangi tartibga binoan, mamlakatning harbiy, texnologik va sanoat salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi barcha mahsulotlar eksporti cheklandi, tranzit yo‘laklari yopildi va Minskka katta daromad keltiruvchi tovarlar importi bloklandi. Eng katta zarba esa moliyaviy sektorga berildi: Belarusda ro‘yxatdan o‘tgan detsentrallashgan platformalar, kriptoxizmatlar va hatto «raqamli belarus rubli» bilan bog‘liq har qanday moliyaviy operatsiyalar Shveysariya hududida qat’iy taqiqlandi, shuningdek, mamlakatning turistik xizmatlar bozori ham blokga tushdi.

Xo‘sh, Shveysariyaning ushbu kutilmagan qat’iy qadami Minsk iqtisodiyotiga qanday zarba beradi, Rossiya va Belarus moliyaviy zanjirlari qanday uzilmoqda va Aleksandr Lukashenko rejimi ushbu qurshovdan qanday chiqib keta oladi?

«Kriptoaktivlardan turizmgacha»: 19 sentyabrdan kuchga kirgan yangi taqiqlar

Shveysariya hukumati tomonidan e’lon qilingan sanksiyalar paketining 4 ta asosiy yo‘nalishi:

  • Harbiy va texnologik eksport taqiqi: Belarus armiyasi va sanoat kompleksini kuchaytirishi mumkin bo‘lgan yuqori texnologiyalar, asbob-uskunalar va ikki tomonlama maqsadlarda foydalaniladigan tovarlar olib kirilishi to‘xtatildi;

  • Tranzit va daromadli import bloklanishi: Belarus hududi orqali tranzit qilinishi taqiqlangan tovarlar ro‘yxati kengaytirildi, shuningdek, Minskka asosiy valyuta tushumini ta’minlovchi mahsulotlar importiga qat’iy to‘siq qo‘yildi;

  • Moliya va kriptobozor to‘sig‘i: Belarusda ro‘yxatdan o‘tgan kriptoservislar, detsentrallashgan platformalar, markaziy bank raqamli valyutalari, jumladan, «raqamli belarus rubli» bilan barcha tranzaksiyalar man etildi;

  • Turizm sektoriga cheklov: Shveysariya kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalariga Belarus hududidagi turistik faoliyat va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq har qanday hamkorlikni amalga oshirish taqiqlandi.

«Rossiya va Belarus bir qolipda»: Sanksiyalar nega tenglashtirildi?

Xalqaro geosiyosiy va iqtisodiy qarorning tahliliy asoslari:

  • «Yashirin aylanma» yo‘llarini yopish: Rossiyaga qarshi qo‘yilgan cheklovlarni Belarus orqali aylanib o‘tish (parallel import va kriptoaktivlar vositasida pul yuvish) amaliyotiga butunlay chek qo‘yish maqsad qilindi;

  • Neytralitet chegaralari: Shveysariya o‘zining tarixiy betaraflik maqomiga qaramay, xalqaro huquq va xavfsizlik masalalarida Yevropa Ittifoqining umumiy pozitsiyasidan ortda qolmasligini yana bir bor namoyish etdi;

  • 2026 yil may oyidagi ilk ogohlantirish: Konfederatsiya may oyida ikki yirik kompaniyani qora ro‘yxatga kiritgan edi, endi esa butun moliyaviy va eksport zanjirlarini qamrab oldi.

Iqtisodiy va xalqaro tahlil: Ekspertlar nima demoqda?

Moliyaviy tahlilchilar va siyosatshunoslarning xulosalari:

  • Kriptobozordagi muqobil yo‘llarning kuyishi: Minsk sanksiyalarni chetlab o‘tish uchun raqamli aktivlar va detsentrallashgan tizimlarga katta umid bog‘lagan edi, Shveysariya banki va kriptosektorining yopilishi ushbu rejalarni chippakka chiqardi;

  • Lukashenko hukumati uchun valyuta inqirozi: Daromadli eksport mahsulotlari va tranzit imkoniyatlarining qisqarishi davlat g‘aznasiga valyuta tushumini jiddiy kamaytiradi;

  • Minskning to‘liq qaramligi: G‘arb bozorlarining bir vaqtda yopilishi Belarusning moliyaviy, texnologik va savdo jihatdan faqat Rossiya va Xitoy bozorlariga to‘liq qaram bo‘lib qolishini muqarrar qiladi.

Shveysariyaning ushbu keng ko‘lamli sanksiyalar paketini ishga tushirishi Yevropa qit’asida geosiyosiy inqirozlar sharoitida hech qaysi davlat uchun betaraf hudud yoki moliyaviy boshpana qolmayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, an’anaviy ravishda betaraf sanalgan Shveysariyaning kriptoaktivlar va raqamli valyutalargacha cheklov qo‘yishi Belarus va Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik jiddiy zarba bo‘ladi? Hozirgi sharoitda sanksiyalar Minsk siyosatini o‘zgartirishga qodirmi yoki aksincha, uni yanada chekkaga surib qo‘yadimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro iqtisodiyotdagi ushbu shov-shuvli o‘zgarish tahlilini barcha tanishlaringiz hamda moliyaviy yangiliklar ixlosmandlariga ulashing!

ShveysariyaBelaruskriptovalyutalarLukasenko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKecha, 23:43Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Kecha, 22:41Yevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiYevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiKecha, 21:39Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Kecha, 21:111,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdi1,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdiKecha, 19:4230 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?Kecha, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?