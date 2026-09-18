Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariya Belarus rejimiga qarshi Yevropa Ittifoqining yangi sanksiyalar paketiga qo‘shilib, 19 sentyabrdan boshlab harbiy, texnologik va sanoat mahsulotlari eksportini, shuningdek, moliyaviy operatsiyalarni chekladi.
- Ushbu chora-tadbirlar Belarusning Rossiyaga qarshi qo‘llanilayotgan sanksiyalar bilan sinxronlashtirilishini va mamlakatning moliyaviy sektoriga, xususan, kriptoxizmatlar va raqamli valyutalar bilan bog‘liq operatsiyalarga qaratilgan.
Yevropaning eng yirik moliyaviy markazi va an’anaviy neytral davlati sanalgan Shveysariya Konfederatsiyasi Belarus hukumatiga nisbatan sanksiyalar bosimini keskin kuchaytirdi. Mamlakat Federal kengashi rasman Yevropa Ittifoqining Minskka qarshi joriy etgan yangi, keng ko‘lamli cheklovlar paketiga to‘liq qo‘shilganini ma’lum qildi. Iqtisodiyot bo‘yicha Davlat kotibiyati (SECO) saytida e’lon qilingan rasmiy bayonotga ko‘ra, aprel oyida YEI tomonidan ma’qullangan ushbu murosasiz cheklovlar 19 sentyabrdan e’tiboran to‘liq kuchga kiradi.
Mazkur qarorning bosh maqsadi — Belarusga nisbatan xalqaro sanksiyalar rejimini Rossiyaga qarshi qo‘llanilayotgan eng qattiq cheklovlar standartlari bilan to‘liq sinxronlashtirish va muvofiqlashtirishdan iborat. Yangi tartibga binoan, mamlakatning harbiy, texnologik va sanoat salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi barcha mahsulotlar eksporti cheklandi, tranzit yo‘laklari yopildi va Minskka katta daromad keltiruvchi tovarlar importi bloklandi. Eng katta zarba esa moliyaviy sektorga berildi: Belarusda ro‘yxatdan o‘tgan detsentrallashgan platformalar, kriptoxizmatlar va hatto «raqamli belarus rubli» bilan bog‘liq har qanday moliyaviy operatsiyalar Shveysariya hududida qat’iy taqiqlandi, shuningdek, mamlakatning turistik xizmatlar bozori ham blokga tushdi.
Xo‘sh, Shveysariyaning ushbu kutilmagan qat’iy qadami Minsk iqtisodiyotiga qanday zarba beradi, Rossiya va Belarus moliyaviy zanjirlari qanday uzilmoqda va Aleksandr Lukashenko rejimi ushbu qurshovdan qanday chiqib keta oladi?
«Kriptoaktivlardan turizmgacha»: 19 sentyabrdan kuchga kirgan yangi taqiqlar
Shveysariya hukumati tomonidan e’lon qilingan sanksiyalar paketining 4 ta asosiy yo‘nalishi:
Harbiy va texnologik eksport taqiqi: Belarus armiyasi va sanoat kompleksini kuchaytirishi mumkin bo‘lgan yuqori texnologiyalar, asbob-uskunalar va ikki tomonlama maqsadlarda foydalaniladigan tovarlar olib kirilishi to‘xtatildi;
Tranzit va daromadli import bloklanishi: Belarus hududi orqali tranzit qilinishi taqiqlangan tovarlar ro‘yxati kengaytirildi, shuningdek, Minskka asosiy valyuta tushumini ta’minlovchi mahsulotlar importiga qat’iy to‘siq qo‘yildi;
Moliya va kriptobozor to‘sig‘i: Belarusda ro‘yxatdan o‘tgan kriptoservislar, detsentrallashgan platformalar, markaziy bank raqamli valyutalari, jumladan, «raqamli belarus rubli» bilan barcha tranzaksiyalar man etildi;
Turizm sektoriga cheklov: Shveysariya kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalariga Belarus hududidagi turistik faoliyat va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq har qanday hamkorlikni amalga oshirish taqiqlandi.
«Rossiya va Belarus bir qolipda»: Sanksiyalar nega tenglashtirildi?
Xalqaro geosiyosiy va iqtisodiy qarorning tahliliy asoslari:
«Yashirin aylanma» yo‘llarini yopish: Rossiyaga qarshi qo‘yilgan cheklovlarni Belarus orqali aylanib o‘tish (parallel import va kriptoaktivlar vositasida pul yuvish) amaliyotiga butunlay chek qo‘yish maqsad qilindi;
Neytralitet chegaralari: Shveysariya o‘zining tarixiy betaraflik maqomiga qaramay, xalqaro huquq va xavfsizlik masalalarida Yevropa Ittifoqining umumiy pozitsiyasidan ortda qolmasligini yana bir bor namoyish etdi;
2026 yil may oyidagi ilk ogohlantirish: Konfederatsiya may oyida ikki yirik kompaniyani qora ro‘yxatga kiritgan edi, endi esa butun moliyaviy va eksport zanjirlarini qamrab oldi.
Iqtisodiy va xalqaro tahlil: Ekspertlar nima demoqda?
Moliyaviy tahlilchilar va siyosatshunoslarning xulosalari:
Kriptobozordagi muqobil yo‘llarning kuyishi: Minsk sanksiyalarni chetlab o‘tish uchun raqamli aktivlar va detsentrallashgan tizimlarga katta umid bog‘lagan edi, Shveysariya banki va kriptosektorining yopilishi ushbu rejalarni chippakka chiqardi;
Lukashenko hukumati uchun valyuta inqirozi: Daromadli eksport mahsulotlari va tranzit imkoniyatlarining qisqarishi davlat g‘aznasiga valyuta tushumini jiddiy kamaytiradi;
Minskning to‘liq qaramligi: G‘arb bozorlarining bir vaqtda yopilishi Belarusning moliyaviy, texnologik va savdo jihatdan faqat Rossiya va Xitoy bozorlariga to‘liq qaram bo‘lib qolishini muqarrar qiladi.
Shveysariyaning ushbu keng ko‘lamli sanksiyalar paketini ishga tushirishi Yevropa qit’asida geosiyosiy inqirozlar sharoitida hech qaysi davlat uchun betaraf hudud yoki moliyaviy boshpana qolmayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, an’anaviy ravishda betaraf sanalgan Shveysariyaning kriptoaktivlar va raqamli valyutalargacha cheklov qo‘yishi Belarus va Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik jiddiy zarba bo‘ladi? Hozirgi sharoitda sanksiyalar Minsk siyosatini o‘zgartirishga qodirmi yoki aksincha, uni yanada chekkaga surib qo‘yadimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro iqtisodiyotdagi ushbu shov-shuvli o‘zgarish tahlilini barcha tanishlaringiz hamda moliyaviy yangiliklar ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…