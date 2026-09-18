Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi Avstriyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Ayollar o‘rtasida O‘zbekiston-1 jamoasi Indoneziyaga qarshi 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Musobaqaning bosh favoritlari AQSH, Hindiston va Xitoy ham o‘z o‘yinlarida g‘alaba qozonib, keyingi turlarga yo‘l olishdi.
- 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 4-turda O‘zbekiston jamoalarini yana bir qator kuchli raqiblar kutib turibdi.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash shiddati tobora cho‘qqisiga chiqmoqda. 18 sentyabr kuni o‘tkazilgan 3-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalari uchun haqiqiy matonat va taktik janglarga boy bo‘ldi: vakillarimiz kun davomida to‘rtta g‘alabaga erishib, ikki uchrashuvda imkoniyatni boy berdi. Erkaklar o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda O‘zbekistonning asosiy tarkibi (O‘zbekiston-1) Yevropaning kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan Avstriya termasini 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lub etdi. 1 va 2-taxtalarda Nodirbek Abdusattorov Kirill Alekseyenko bilan, Nodirbek Yoqubboyev esa Lukas Dotser bilan durang o‘ynagan bo‘lsa, 3 va 4-taxtalardagi grossmeysterlarimiz haqiqiy mahorat ko‘rsatdi — Javohir Sindarov Feliks Bloxbergerni, Muhiddin Madaminov esa Konstantin Peyrerni taslim etib, jamoaga qimmatli g‘alabani taqdim etdi.
Musobaqaning bosh favoritlari ham 3-turni yo‘qotishsiz yakunladi: AQSH termasi Daniyani 2,5:1,5, Hindiston jamoasi Italiyani 3:1, Xitoy esa Bolgariyani 3,5:0,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Ayollar bahsida ham O‘zbekiston-1 jamoasi Indoneziya ustidan 3:1 hisobida qozonilgan muhim g‘alaba bilan peshqadamlar safida bormoqda. 27 sentyabrga qadar davom etadigan Olimpiadada navbatdagi — hal qiluvchi 4-tur o‘yinlari 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Xo‘sh, Sindarov va Madaminovning taxtadagi yurishlari jamoaga qanday ruhiy ustunlik berdi, zaxira jamoalarimizning natijalari qanday va 19 sentyabrdagi 4-turda vakillarimizni qaysi grandlar kutmoqda?
«3:1 hisobidagi zafar va Sindarovning muhim zarbasi»: O‘zbekiston-1 — Avstriya bahsi tafsilotlari
Erkaklar terma jamoasining 3-turdagi muhim to‘qnashuvi xronikasi:
1-taxta: Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseyenko (0,5 : 0,5): O‘zbekistonning bosh taxtasida murakkab pozitsion kurash kechdi va bahs durang bilan yakunlandi;
2-taxta: Nodirbek Yoqubboyev — Lukas Dotser (0,5 : 0,5): Yoqubboyev raqibiga qarshi faol harakat qilgan holda ochkoni bo‘lishib oldi;
3-taxta: Javohir Sindarov — Feliks Bloxberger (1 : 0): Sindarov oq donalarda tajovuzkor kombinatsiya uyushtirib, raqibini taslim bo‘lishga majbur qildi;
4-taxta: Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0): Muhiddin yakuniy pallada sovuqqonlik bilan harakat qilib, uchrashuvning umumiy hisobini 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Mezbonlarning barcha frontlari: Zaxira jamoalari va ayollar bahslari
O‘zbekistonning qolgan tarkiblari qayd etgan 3-tur natijalari:
O‘zbekiston-2 (erkaklar): Germaniya terma jamoasiga qarshi keskin jangda 1,5 : 2,5 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi;
O‘zbekiston-3 (erkaklar): Marokash vakillari ustidan 3,5 : 0,5 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi;
O‘zbekiston-1 (ayollar): Indoneziya termasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirdi (Afruza Hamdamova va Gulruxbegim Tohirjonova durang qayd etdi, Umida Omonova va Nilufar Imomqo‘ziyeva g‘alaba qozondi);
O‘zbekiston-2 (ayollar): Tajribali Ispaniya ayollar termasiga 1:3 hisobida yutqazdi;
O‘zbekiston-3 (ayollar): Saudiya Arabistonini 4:0 hisobidagi «quruq» natija bilan tor-mor etdi.
Dunyo grandlarining qadami: AQSH, Hindiston va Xitoyning yurishi
Olimpiadaning boshqa favoritlari o‘rtasidagi kurash:
AQSH — Daniya (2,5 : 1,5): Amerikalik grossmeysterlar skandinaviyalik raqiblari qarshiligini minimal farq bilan sindirishdi;
Hindiston — Italiya (3 : 1): Hindistonlik shaxmatchilar italiyaliklarga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yuqori o‘rinlarni band etmoqda;
Xitoy — Bolgariya (3,5 : 0,5): Xitoyliklar kuchli Bolgariya ustidan deyarli so‘zsiz g‘alabaga erishib, chempionlikka jiddiy da’vogar ekanini ko‘rsatdi.
Turnir istiqboli va 19 sentyabrdagi 4-tur intrigasi
Ekspertlar va shaxmat mutaxassislarining 3-turdan keyingi tahlillari:
Mezbonlik formatining ustunligi: O‘zbekiston uchtadan jamoa bilan qatnashib, yosh iqtidorlarning katta arenada tajriba orttirishini muvaffaqiyatli ta’minlamoqda;
Medallar poygasi qizimoqda: O‘zbekiston, AQSH, Hindiston va Xitoyning yo‘qotishsiz oldinga intilishi 4 va 5-turlarda o‘zaro «to‘qnashuvlar girdobi» boshlanishidan darak beradi;
19 sentyabrdagi 4-tur: Ertangi turda O‘zbekiston-1 jamoasini jahon reytingining yana bir kuchli vakili qarshisidagi jiddiy sinov kutmoqda.
Samarqandning qadimiy zaminida kechayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi dunyoning eng sara aql egalarini bir nuqtaga jamlab, o‘zbek shaxmatining global gegemonligini yana bir bor isbotlamoqda.
Sizningcha, Samarqanddagi Olimpiadada Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston-1 terma jamoasi AQSH va Hindiston singari supergrandlarni ortda qoldirib, chempionlik unvonini qo‘lga kirita oladimi? 19 sentyabr kungi 4-turda vakillarimizdan qaysi yurishni va qanday hisobni kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizda kechayotgan ushbu olamshumul shaxmat bayrami tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…