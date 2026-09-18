Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti

·61·Sport
Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi Avstriyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ayollar o‘rtasida O‘zbekiston-1 jamoasi Indoneziyaga qarshi 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Musobaqaning bosh favoritlari AQSH, Hindiston va Xitoy ham o‘z o‘yinlarida g‘alaba qozonib, keyingi turlarga yo‘l olishdi.
  • 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 4-turda O‘zbekiston jamoalarini yana bir qator kuchli raqiblar kutib turibdi.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash shiddati tobora cho‘qqisiga chiqmoqda. 18 sentyabr kuni o‘tkazilgan 3-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalari uchun haqiqiy matonat va taktik janglarga boy bo‘ldi: vakillarimiz kun davomida to‘rtta g‘alabaga erishib, ikki uchrashuvda imkoniyatni boy berdi. Erkaklar o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda O‘zbekistonning asosiy tarkibi (O‘zbekiston-1) Yevropaning kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan Avstriya termasini 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lub etdi. 1 va 2-taxtalarda Nodirbek Abdusattorov Kirill Alekseyenko bilan, Nodirbek Yoqubboyev esa Lukas Dotser bilan durang o‘ynagan bo‘lsa, 3 va 4-taxtalardagi grossmeysterlarimiz haqiqiy mahorat ko‘rsatdi — Javohir Sindarov Feliks Bloxbergerni, Muhiddin Madaminov esa Konstantin Peyrerni taslim etib, jamoaga qimmatli g‘alabani taqdim etdi.

Musobaqaning bosh favoritlari ham 3-turni yo‘qotishsiz yakunladi: AQSH termasi Daniyani 2,5:1,5, Hindiston jamoasi Italiyani 3:1, Xitoy esa Bolgariyani 3,5:0,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Ayollar bahsida ham O‘zbekiston-1 jamoasi Indoneziya ustidan 3:1 hisobida qozonilgan muhim g‘alaba bilan peshqadamlar safida bormoqda. 27 sentyabrga qadar davom etadigan Olimpiadada navbatdagi — hal qiluvchi 4-tur o‘yinlari 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Xo‘sh, Sindarov va Madaminovning taxtadagi yurishlari jamoaga qanday ruhiy ustunlik berdi, zaxira jamoalarimizning natijalari qanday va 19 sentyabrdagi 4-turda vakillarimizni qaysi grandlar kutmoqda?

«3:1 hisobidagi zafar va Sindarovning muhim zarbasi»: O‘zbekiston-1 — Avstriya bahsi tafsilotlari

Erkaklar terma jamoasining 3-turdagi muhim to‘qnashuvi xronikasi:

  • 1-taxta: Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseyenko (0,5 : 0,5): O‘zbekistonning bosh taxtasida murakkab pozitsion kurash kechdi va bahs durang bilan yakunlandi;

  • 2-taxta: Nodirbek Yoqubboyev — Lukas Dotser (0,5 : 0,5): Yoqubboyev raqibiga qarshi faol harakat qilgan holda ochkoni bo‘lishib oldi;

  • 3-taxta: Javohir Sindarov — Feliks Bloxberger (1 : 0): Sindarov oq donalarda tajovuzkor kombinatsiya uyushtirib, raqibini taslim bo‘lishga majbur qildi;

  • 4-taxta: Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0): Muhiddin yakuniy pallada sovuqqonlik bilan harakat qilib, uchrashuvning umumiy hisobini 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Mezbonlarning barcha frontlari: Zaxira jamoalari va ayollar bahslari

O‘zbekistonning qolgan tarkiblari qayd etgan 3-tur natijalari:

  • O‘zbekiston-2 (erkaklar): Germaniya terma jamoasiga qarshi keskin jangda 1,5 : 2,5 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi;

  • O‘zbekiston-3 (erkaklar): Marokash vakillari ustidan 3,5 : 0,5 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi;

  • O‘zbekiston-1 (ayollar): Indoneziya termasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirdi (Afruza Hamdamova va Gulruxbegim Tohirjonova durang qayd etdi, Umida Omonova va Nilufar Imomqo‘ziyeva g‘alaba qozondi);

  • O‘zbekiston-2 (ayollar): Tajribali Ispaniya ayollar termasiga 1:3 hisobida yutqazdi;

  • O‘zbekiston-3 (ayollar): Saudiya Arabistonini 4:0 hisobidagi «quruq» natija bilan tor-mor etdi.

Dunyo grandlarining qadami: AQSH, Hindiston va Xitoyning yurishi

Olimpiadaning boshqa favoritlari o‘rtasidagi kurash:

  • AQSH — Daniya (2,5 : 1,5): Amerikalik grossmeysterlar skandinaviyalik raqiblari qarshiligini minimal farq bilan sindirishdi;

  • Hindiston — Italiya (3 : 1): Hindistonlik shaxmatchilar italiyaliklarga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yuqori o‘rinlarni band etmoqda;

  • Xitoy — Bolgariya (3,5 : 0,5): Xitoyliklar kuchli Bolgariya ustidan deyarli so‘zsiz g‘alabaga erishib, chempionlikka jiddiy da’vogar ekanini ko‘rsatdi.

Turnir istiqboli va 19 sentyabrdagi 4-tur intrigasi

Ekspertlar va shaxmat mutaxassislarining 3-turdan keyingi tahlillari:

  • Mezbonlik formatining ustunligi: O‘zbekiston uchtadan jamoa bilan qatnashib, yosh iqtidorlarning katta arenada tajriba orttirishini muvaffaqiyatli ta’minlamoqda;

  • Medallar poygasi qizimoqda: O‘zbekiston, AQSH, Hindiston va Xitoyning yo‘qotishsiz oldinga intilishi 4 va 5-turlarda o‘zaro «to‘qnashuvlar girdobi» boshlanishidan darak beradi;

  • 19 sentyabrdagi 4-tur: Ertangi turda O‘zbekiston-1 jamoasini jahon reytingining yana bir kuchli vakili qarshisidagi jiddiy sinov kutmoqda.

Samarqandning qadimiy zaminida kechayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi dunyoning eng sara aql egalarini bir nuqtaga jamlab, o‘zbek shaxmatining global gegemonligini yana bir bor isbotlamoqda.

Sizningcha, Samarqanddagi Olimpiadada Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston-1 terma jamoasi AQSH va Hindiston singari supergrandlarni ortda qoldirib, chempionlik unvonini qo‘lga kirita oladimi? 19 sentyabr kungi 4-turda vakillarimizdan qaysi yurishni va qanday hisobni kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizda kechayotgan ushbu olamshumul shaxmat bayrami tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Samarqand46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston-1Javohir Sindarov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiBugun, 21:00Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Bugun, 20:53Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiBugun, 20:34Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiBugun, 17:12Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiBugun, 16:30Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng