Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi
Namangan viloyatida oilaviy xiyonat, soxta sevgi va cheksiz nafrat tufayli sodir etilishiga bir bahya qolgan mudhish jinoyatning fosh etilishi butun jamoatchilikni larzaga soldi. O‘z turmush o‘rtog‘idan qutulish va noqonuniy munosabatlariga yo‘l ochish maqsadida yollanma qotil yollab, erining joniga qasd qilmoqchi bo‘lgan ayol hamda uning jazmaniga nisbatan sudning qat’iy hukmi o‘qildi. Tezkor tadbir davomida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan «qotillik» professional darajada sahnalashtirilgan bo‘lib, maxsus operatsiyaga jalb etilgan shartli qotil «marhum»ning qonga belangan soxta holatini foto va videoga tushirib, buyurtmachilarga taqdim etgan.
Erining o‘ldirilganiga zarracha shubha qilmagan shafqatsiz ayol va uning jazmani shartli qotilga xizmat haqi sifatida va’da qilingan 5 500 AQSH dollarini berayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Sud zalida ko‘z yosh to‘kkan ayol dastlab maqsadi faqatgina «erini qo‘rqitib qo‘yish» bo‘lganini, biroq folbin qo‘shnisi tanishtirgan soxta «muammo hal qiluvchi» shaxs uni erini butunlay yo‘q qilishga va bu ishning izi chiqmasligiga ishontirib, jinoyatga undaganini ta’kidladi. Sud barcha vajlarni rad etib, janoyatchi juftlikni aybdor deb topdi va ularning har biriga 8,5 yildan ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi.
Xo‘sh, folbinning tuzog‘iga ilingan ayol qanday qilib o‘z bolalarining otasini o‘ldirish darajasigacha yetib bordi, huquq-tartibot organlarining sahnalashtirilgan operatsiyasi qanday amalga oshirildi va oilaviy xiyonatning yakuni nega doim panjara orti bilan tugaydi?
«5 500 dollarlik qon va maxsus operatsiya»: Jinoyat xronikasi
Namanganda sodir bo‘lgan dahshatli rejaning ochiqlangan tafsilotlari:
Yollanma qotil qidiruvi: Ayol va uning nikohsiz munosabatda bo‘lgan jazmani oilaga xalaqit berayotgan erni jismonan yo‘q qilish maqsadida noqonuniy xizmat ko‘rsatuvchi shaxs qidirishga kirishgan;
Folbinning vositachiligi: Sudda ma’lum bo‘lishicha, ayolga «ko‘makchi»ni uning folbin qo‘shnisi topib berib, «bu odam eringni yo‘q qiladi va hech qanaqa iz qolmaydi», deya uni vasvasaga solgan;
Sahnalashtirilgan «o‘lim»: Huquq-tartibot organlari rejadan xabar topib, tezkor tadbir uyushtirgan; «qotil» rolini ijro etgan xodim erining soxta o‘limini videoga olib, ayolga hisobot sifatida taqdim etgan;
Qo‘lga olish lahzasi: Videodagi qonli manzarani ko‘rib, erining «o‘lganiga» to‘liq ishongan berahm juftlik 5 500 dollar naqd pulni topshirayotgan vaqtida DXX va IIB xodimlari tomonidan qo‘lga olingan.
«Qo‘rqitmoqchi edim...»: Sud zalidagi soxta tavba va bahonalar
Surishtiruv va sud jarayonida yuzaga chiqqan jihatlar:
Javobgarlikdan qochish urinishi: Ayol sud majlisida o‘z qilmishini oqlashga urinib, asl maqsadi erining joniga qasd qilish emas, balki unga kuch ishlatib qo‘rqitib qo‘yish bo‘lganini da’vo qildi;
Folbin va irim-sirimlarning qora oqibati: Mazkur voqea jamiyatda folbinlar, ko‘zboylog‘ichlar va soxta firibgarlarga ishonish og‘ir fojialarga olib kelishini yana bir bor isbotladi;
Jazmanning ikkiyuzlamachiligi: Jinoyatga bosh-qosh bo‘lgan va begona oilaning buzilishiga sababchi bo‘lgan erkak ham tergov jarayonida o‘z qilmishini tan olishga majbur bo‘ldi;
Sudning adolatli hukmi: Og‘ir oqibatli jinoyatga tayyorgarlik ko‘rish moddalari bilan ayolga va uning jazmaniga 8 yil 6 oydan muddatga qattiq tartibli koloniya jazosi tayinlandi.
Ijtimoiy va psixologik tahlil: Ekspertlar xulosasi
Huquqshunoslar va psixologlarning ushbu oilaviy fojia yuzasidan bahosi:
Xiyonatning mantiqiy intihosi: Nikoh muqaddasligini buzib, harom yo‘lni tanlagan shaxslar vaqt o‘tishi bilan o‘z kirdikorlarini yashirish uchun har qanday qabihlik va jinoyatga qo‘l urishga tayyor bo‘lib qoladi;
Qonun himoyasi: Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning professionalligi va tezkor aralashuvi tufayli bir begunoh insonning hayoti saqlab qolindi va qotillar o‘z jazosini oldi;
Jamiyat uchun jiddiy saboq: Oilaviy kelishmovchiliklarni tinch va qonuniy yo‘l bilan — ajrashish orqali hal qilish mumkin bo‘lgan vaziyatda qotillikni tanlash nafaqat jinoyat, balki insoniy qiyofani to‘liq yo‘qotishdir.
Namangandagi ushbu shov-shuvli sud qarori har qanday xiyonat va qabih reja albatta fosh bo‘lishini hamda odil sudlov qarshisida javobsiz qolmasligini qat’iy ko‘rsatib berdi.
Sizningcha, oilada kelishmovchilik yuzaga kelganda insonlarni bunday vahshiy va mudhish yo‘llarga kirib ketishiga nima sabab bo‘lmoqda: nafs qulligimi, folbinlarning ta’sirimi yoki ma’naviy buzuqlik? Jamiyatda odamlarni folbin va soxta firibgarlardan uzoq tutish uchun qanday jazo choralarini kuchaytirish kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha oilalarni ogohlantirish uchun ushbu ibratli tahliliy maqolani do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…