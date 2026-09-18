Yevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildi

·20·Dunyo
Yevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy 8 ta davlatni birlashtirgan «Karpat sakkizligi»
  • (C8) nomli yangi xalqaro blok ishga tushirilganini e’lon qildi.
  • Ushbu strategik alyans mintaqaviy xavfsizlik, energetika, transport logistikasi va transchegaraviy iqtisodiyot bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan.

Sharqiy va Markaziy Yevropa geosiyosiy maydonida mintaqaviy kuchlar muvozanatini o‘zgartirishga qaratilgan yangi diplomatik hamda iqtisodiy tuzilma ish boshladi. Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy rasman yangi xalqaro blok — «Karpat sakkizligi» (C8) formati ishga tushirilganini e’lon qildi. Ushbu strategik alyans Ukraina va uning bevosita yevropalik qo‘shnilari bo‘lmish Ruminiya, Serbiya, Polsha, Slovakiya, Chexiya, Avstriya hamda Vengriyani va ular orqali butun Yevropa Ittifoqini yagona hamkorlik platformasida birlashtirishni maqsad qilgan.

18 sentyabr kuni Ukrainaning Ivano-Frankivsk viloyati mezbonligida start olgan C8 ning tarixiy birinchi sammitida Polsha bosh vaziri Donald Tusk, shuningdek, Serbiya va Ruminiya prezidentlari Aleksandr Vuchich hamda Nikushor Dan shaxsan ishtirok etdi. Biroq tadbir diplomatik demarsh va intrigalardan ham xoli bo‘lmadi: sammitdan atigi bir kun avval Ukrainaga borishini bildirgan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso kutilmaganda tashrifni bekor qilib, uchrashuvga kelmadi; «Yevropeyskaya pravda» xabariga ko‘ra, Bratislava sammitda ancha quyi diplomatik darajada ishtirok etmoqda. Shunga qaramay, anjuman ulkan biznes ko‘lamini qamrab oldi: unda 550 ga yaqin yirik biznes vakillari qatnashmoqda va yakunda naqd 1 milliard yevrolik investitsiya hamda savdo bitimlari imzolanishi kutilmoqda.

Xo‘sh, «Karpat sakkizligi» qanday geosiyosiy maqsadlarni ko‘zlamoqda, Robert Fitso nima sababdan sammitga kelishdan bosh tortdi va yangi C8 formati Yevropa xavfsizlik arxitekturasini qanday o‘zgartiradi?

«8 davlat va 4 ta strategik ustun»: C8 formatining asosiy yo‘nalishlari

Zelenskiy tomonidan taqdim etilgan «Karpat sakkizligi»ning bosh tafsilotlari:

  • Ishtirokchi 8 davlat: Ukraina, Polsha, Ruminiya, Serbiya, Slovakiya, Chexiya, Avstriya va Vengriya;

  • 4 ta asosiy hamkorlik fronti: Blok a’zolari mintaqaviy xavfsizlik, energetika xavfsizligi va mustaqilligi, transport logistikasi hamda transchegaraviy iqtisodiyot bo‘yicha yagona zanjir hosil qilishni rejalashtirmoqda;

  • Hududlar va jamoalar integratsiyasi: Format nafaqat davlat rahbarlari, balki Karpat mintaqasida joylashgan chegaradosh viloyatlar va mahalliy jamoalarning to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarini rivojlantiradi;

  • Yevropa Ittifoqi bilan ko‘prik: C8 a’zolarining aksariyati YEI davlatlari bo‘lgani sababli tuzilma Ukrainaning Yevropa infratuzilmasiga to‘liq integratsiyalashuvini tezlashtirish quroli bo‘ladi.

«1 milliard yevro va 550 ta biznes giganti»: Ivano-Frankivskdagi sammit raqamlarda

Birinchi ta’sis sammitining iqtisodiy ko‘rsatkichlari:

  • 550 ga yaqin biznes vakillari: Sammit doirasida mintaqaning eng yirik korxonalari, sarmoyaviy fondlari va ishlab chiqaruvchilari ishtirokida katta biznes-forum o‘tkazilmoqda;

  • 1 milliard yevrolik paket: Muzokaralar yakunida logistika yo‘laklarini kengaytirish, energetika tarmoqlarini birlashtirish va o‘zaro savdoni rag‘batlantirish bo‘yicha 1 mlrd yevro qiymatidagi shartnomalar paketi imzolanadi;

  • Top yetakchilar safi: Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Serbiya rahbari Aleksandr Vuchich va Ruminiya prezidenti Nikushor Danning shaxsan kelishi tuzilmaga berilgan yuqori siyosiy maqomni isbotladi.

«Fitsoning kelmasligi va parda ortidagi ziddiyatlar»: Diplomatik tahlil

Xalqaro siyosatshunoslarning yangi C8 formati va sammit mojarolari bo‘yicha xulosalari:

  • Robert Fitsoning pozitsiyasi: Slovakiya bosh vazirining so‘nggi lahzada sammitga kelishdan bosh tortishi Bratislavaning Kiyev bilan munosabatlaridagi murakkab jihatlar va mamlakatning Rossiya bilan energetika masalalaridagi manfaatlariga bog‘liq deb baholanmoqda;

  • Vengriya va Serbiya omili: Yevropa Ittifoqida ko‘pincha muqobil pozitsiyada turuvchi Vengriya hamda blokka a’zo bo‘lmagan Serbiyaning ushbu tuzilmaga jalb etilishi Zelenskiy diplomatiyasining yangi kompromiss maydonlarini yaratishga intilayotganini ko‘rsatadi;

  • Markaziy Yevropaning yangi gegemoniyasi: Polsha va Ukraina tashabbusi bilan paydo bo‘layotgan ushbu ittifoq «Veymar uchligi» yoki «Vishegrad to‘rtligi» kabi an’anaviy formatlar o‘rnini bosuvchi kuchli iqtisodiy va mudofaa xabiga aylanishi mumkin.

«Karpat sakkizligi»ning ishga tushirilishi Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlarining umumiy tahdidlar qarshisida xavfsizlik va transchegaraviy iqtisodiyotni mustahkamlash yo‘lidagi eng katta mintaqaviy tashabbuslaridan biriga aylanmoqda.

Sizningcha, «Karpat sakkizligi» (C8) formati Yevropa Ittifoqi ichida yangi mustaqil kuch markaziga aylana oladimi? Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning sammitda shaxsan qatnashmasligi ushbu yangi alyansning kelajakdagi birdamligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropadagi ushbu qaynoq geosiyosiy o‘zgarishlar sharhini barcha xalqaro siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Karpat sakkizligiC8 sammitiVladimir ZelenskiyPolsha bosh vaziri Donald Tusk
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Bugun, 21:111,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdi1,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdiBugun, 19:4230 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?Bugun, 19:35AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!Bugun, 19:28Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiSamolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiBugun, 19:22"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...Bugun, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?