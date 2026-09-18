Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdi

·5·Jamiyat
Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdi

Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida aholi salomatligi bilan bog‘liq jiddiy favqulodda holat qayd etildi. 17–18 sentyabr kunlari tuman tibbiyot muassasalariga birvarakayiga 37 nafar fuqaro o‘tkir zaharlanish alomatlari — holsizlik, kuchli ko‘ngil aynishi, qusish va ich ketishi kabi shikoyatlar bilan shoshilinch murojaat qilgan. Tibbiyot xodimlari tomonidan ko‘rsatilgan tezkor muolajalarga qaramay, bemorlarning ahvoli og‘irligi sababli ularning 31 nafari yuqumli kasalliklar bo‘limiga yotqizildi.

Dastlabki surishtiruv jarayonida jabrlanganlarning barchasi hududdagi tezkor ovqatlanish nuqtalaridan birida tayyorlangan xot-dog hamda non-burger mahsulotlarini iste’mol qilgani ma’lum bo‘ldi. Holat yuzasidan Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasi mutaxassislari zudlik bilan ishga kirishib, oziq-ovqat mahsulotlari, ishlatilgan souslar hamda bemorlardan bakteriologik namunalar oldi. Gumon qilingan umumiy ovqatlanish shoxobchasi faoliyati zudlik bilan to‘xtatilib, obyekt to‘liq muhrlandi.

Xo‘sh, ommaviy zaharlanishga fast-fud tarkibidagi qaysi mahsulot sabab bo‘lgan, ko‘cha taomlari tayyorlanadigan shoxobchalarda sanitariya nazorati nega oqsamoqda va bunday og‘ir oqibatlardan qanday saqlanish kerak?

«Xot-dog, non-burger va 31 kishining shifoxonaga tushishi»: Hodisaning asosiy tafsilotlari

Uchko‘prik tumanida yuz bergan hodisa bo‘yicha ochiqlangan muhim faktlar:

  • 37 nafar murojaatchi: Ikki kun ichida (17–18 sentyabr) oshqozon-ichak buzilishi va og‘ir intoksikatsiya alomatlari bilan tuman shifoxonasiga 37 kishi kelib tushdi;

  • 31 nafari statsionarga yotqizildi: Murojaat qilganlarning 31 nafariga kasalxona sharoitida uzluksiz infuzion terapiya va tibbiy muolajalar ko‘rsatilmoqda;

  • Zaharlanish manbai — fast-fud: Bemorlarning bari mahalliy ovqatlanish shoxobchasida tayyorlangan xot-dog va non-burger iste’mol qilganini tasdiqladi;

  • Shoxobcha vaqtincha yopildi: Sanitariya talablari va inson hayotiga xavf soluvchi holatlar aniqlangani sababli mazkur muassasa faoliyatiga chek qo‘yildi;

  • Laboratoriya tahlillari: Taomlar tayyorlangan xomashyolar va souslardan namunalar olinib, salmonellyoz, stafilokokk yoki kolibakteriyalar mavjudligi bo‘yicha ekspertiza tayinlandi.

«Sousmi yoki eskirgan go‘sht?»: Mutaxassislarning dastlabki shubhalari

Fast-fud mahsulotlaridan ommaviy zaharlanish yuzaga kelishining asosiy sabablari:

  • Mayonez va souslarning xavfi: Ko‘cha taomlarida ishlatiladigan qo‘lbola mayonez va souslar issiq havoda tez buzilib, bir necha soat ichida kuchli patogen bakteriyalar o‘chog‘iga aylanadi;

  • Kolbasa va go‘sht saqlash sharoitlari: Muzlatgich tizimining to‘g‘ri ishlamasligi yoki muddati o‘tgan yarim tayyor mahsulotlardan foydalanish og‘ir toksikoinfeksiyaga yo‘l ochadi;

  • Shaxsiy gigiyena va antisanitariya: Oshpaz va xodimlarning tibbiy ko‘rikdan o‘tmagani, idish-tovoq hamda qo‘llarning to‘liq dezinfeksiya qilinmasligi infeksiya tarqalishini bir necha barobar tezlashtiradi;

  • Kuzatuvsiz pishirish: Non va sabzavotlarning to‘g‘ri yuvilmasligi yoki chala termik ishlov berilishi xavfni yanada oshiradi.

Tezkor ovqatlanish shoxobchalari va sog‘liq: Ekspertlar tavsiyasi

Sanitariya shifokorlari va infeksionistlarning aholiga murojaati:

  • Ko‘cha taomlarida ehtiyotkorlik: Ayniqsa, saqlash muddati va harorat rejimiga qat’iy talab qo‘yiladigan mayonezli va go‘shtli mahsulotlarni shubhali shoxobchalardan xarid qilmaslik;

  • Sharoitga baho berish: Muassasada oqar suv, toza xodimlar va sovutgich moslamalari bor-yo‘qligiga buyurtma berishdan avval e’tibor qaratish shart;

  • Dastlabki belgilarda shifokorga borish: Holsizlik, qayt qilish yoki ich ketishi kuzatilganda uy sharoitida o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, darhol «103» xizmatiga xabar berish zarur;

  • Tadbirkorlar mas’uliyati: Ovqatlanish nuqtalari egalari arzon foyda ortidan quvmasdan, inson hayoti uchun mahsulot sifatiga to‘liq kafolat berishi shart.

Uchko‘prikdagi ushbu ommaviy holat umumiy ovqatlanish sohasida sanitariya talablariga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirish hamda har bir iste’molchi o‘z salomatligiga yanada hushyor bo‘lishi lozimligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, ko‘cha ovqatlanish shoxobchalari va fast-fud nuqtalarida bunday ommaviy zaharlanish holatlari takrorlanmasligi uchun qanday nazorat va choralar ko‘rilishi kerak? Siz va oilangiz ko‘chadagi tezkor ovqatlanish joylaridan ovqatlanishda birinchi navbatda nimalarga e’tibor berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringizni xavfdan ogoh etish uchun ushbu muhim maqolani ularga ulashing!

Uchko‘prik tumanifast-fudsalmonellyozommaviy zaharlanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qidiruv harakatlari davom etmoqdaQidiruv harakatlari davom etmoqdaBugun, 20:26Qarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiQarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiBugun, 20:22Qarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiQarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiBugun, 20:2060 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindiBugun, 20:16Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiBugun, 19:46Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiBugun, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)