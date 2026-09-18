Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdi
Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida aholi salomatligi bilan bog‘liq jiddiy favqulodda holat qayd etildi. 17–18 sentyabr kunlari tuman tibbiyot muassasalariga birvarakayiga 37 nafar fuqaro o‘tkir zaharlanish alomatlari — holsizlik, kuchli ko‘ngil aynishi, qusish va ich ketishi kabi shikoyatlar bilan shoshilinch murojaat qilgan. Tibbiyot xodimlari tomonidan ko‘rsatilgan tezkor muolajalarga qaramay, bemorlarning ahvoli og‘irligi sababli ularning 31 nafari yuqumli kasalliklar bo‘limiga yotqizildi.
Dastlabki surishtiruv jarayonida jabrlanganlarning barchasi hududdagi tezkor ovqatlanish nuqtalaridan birida tayyorlangan xot-dog hamda non-burger mahsulotlarini iste’mol qilgani ma’lum bo‘ldi. Holat yuzasidan Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasi mutaxassislari zudlik bilan ishga kirishib, oziq-ovqat mahsulotlari, ishlatilgan souslar hamda bemorlardan bakteriologik namunalar oldi. Gumon qilingan umumiy ovqatlanish shoxobchasi faoliyati zudlik bilan to‘xtatilib, obyekt to‘liq muhrlandi.
Xo‘sh, ommaviy zaharlanishga fast-fud tarkibidagi qaysi mahsulot sabab bo‘lgan, ko‘cha taomlari tayyorlanadigan shoxobchalarda sanitariya nazorati nega oqsamoqda va bunday og‘ir oqibatlardan qanday saqlanish kerak?
«Xot-dog, non-burger va 31 kishining shifoxonaga tushishi»: Hodisaning asosiy tafsilotlari
Uchko‘prik tumanida yuz bergan hodisa bo‘yicha ochiqlangan muhim faktlar:
37 nafar murojaatchi: Ikki kun ichida (17–18 sentyabr) oshqozon-ichak buzilishi va og‘ir intoksikatsiya alomatlari bilan tuman shifoxonasiga 37 kishi kelib tushdi;
31 nafari statsionarga yotqizildi: Murojaat qilganlarning 31 nafariga kasalxona sharoitida uzluksiz infuzion terapiya va tibbiy muolajalar ko‘rsatilmoqda;
Zaharlanish manbai — fast-fud: Bemorlarning bari mahalliy ovqatlanish shoxobchasida tayyorlangan xot-dog va non-burger iste’mol qilganini tasdiqladi;
Shoxobcha vaqtincha yopildi: Sanitariya talablari va inson hayotiga xavf soluvchi holatlar aniqlangani sababli mazkur muassasa faoliyatiga chek qo‘yildi;
Laboratoriya tahlillari: Taomlar tayyorlangan xomashyolar va souslardan namunalar olinib, salmonellyoz, stafilokokk yoki kolibakteriyalar mavjudligi bo‘yicha ekspertiza tayinlandi.
«Sousmi yoki eskirgan go‘sht?»: Mutaxassislarning dastlabki shubhalari
Fast-fud mahsulotlaridan ommaviy zaharlanish yuzaga kelishining asosiy sabablari:
Mayonez va souslarning xavfi: Ko‘cha taomlarida ishlatiladigan qo‘lbola mayonez va souslar issiq havoda tez buzilib, bir necha soat ichida kuchli patogen bakteriyalar o‘chog‘iga aylanadi;
Kolbasa va go‘sht saqlash sharoitlari: Muzlatgich tizimining to‘g‘ri ishlamasligi yoki muddati o‘tgan yarim tayyor mahsulotlardan foydalanish og‘ir toksikoinfeksiyaga yo‘l ochadi;
Shaxsiy gigiyena va antisanitariya: Oshpaz va xodimlarning tibbiy ko‘rikdan o‘tmagani, idish-tovoq hamda qo‘llarning to‘liq dezinfeksiya qilinmasligi infeksiya tarqalishini bir necha barobar tezlashtiradi;
Kuzatuvsiz pishirish: Non va sabzavotlarning to‘g‘ri yuvilmasligi yoki chala termik ishlov berilishi xavfni yanada oshiradi.
Tezkor ovqatlanish shoxobchalari va sog‘liq: Ekspertlar tavsiyasi
Sanitariya shifokorlari va infeksionistlarning aholiga murojaati:
Ko‘cha taomlarida ehtiyotkorlik: Ayniqsa, saqlash muddati va harorat rejimiga qat’iy talab qo‘yiladigan mayonezli va go‘shtli mahsulotlarni shubhali shoxobchalardan xarid qilmaslik;
Sharoitga baho berish: Muassasada oqar suv, toza xodimlar va sovutgich moslamalari bor-yo‘qligiga buyurtma berishdan avval e’tibor qaratish shart;
Dastlabki belgilarda shifokorga borish: Holsizlik, qayt qilish yoki ich ketishi kuzatilganda uy sharoitida o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, darhol «103» xizmatiga xabar berish zarur;
Tadbirkorlar mas’uliyati: Ovqatlanish nuqtalari egalari arzon foyda ortidan quvmasdan, inson hayoti uchun mahsulot sifatiga to‘liq kafolat berishi shart.
Uchko‘prikdagi ushbu ommaviy holat umumiy ovqatlanish sohasida sanitariya talablariga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirish hamda har bir iste’molchi o‘z salomatligiga yanada hushyor bo‘lishi lozimligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, ko‘cha ovqatlanish shoxobchalari va fast-fud nuqtalarida bunday ommaviy zaharlanish holatlari takrorlanmasligi uchun qanday nazorat va choralar ko‘rilishi kerak? Siz va oilangiz ko‘chadagi tezkor ovqatlanish joylaridan ovqatlanishda birinchi navbatda nimalarga e’tibor berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringizni xavfdan ogoh etish uchun ushbu muhim maqolani ularga ulashing!
Izohlar 0
…