Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NASA’ning Curiosity marsohodi Qizil sayyorada 5000-solni muvaffaqiyatli yakunladi.
- Ushbu sana munosabati bilan kosmik agentlik oʻziga xos tarzda bezatilgan "ochiq-xat"ni eʼlon qildi.
- Suratda marsohodning oʻzi, uning UHF antennasi va radioizotop generatori, shuningdek, Geyl krateridagi Sharp togʻi tomon choʻzilgan gʻildirak izlari aks etgan.
NASA’ning mashhur Curiosity marsohodi Qizil sayyora sirtida oʻzining 5000-solini (mart sutkasi) muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu muhim sana munosabati bilan kosmik agentlik rourning oʻzi tomonidan maxsus suratga olingan va oʻziga xos tarzda bezatilgan "ochiq-xat"ni eʼlon qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, esdalik surati ikkita qora-oq rangli navigatsiya kameralari yordamida "Chokolatal" deb nomlangan gryada yaqinidagi bitta nuqtadan olingan. Birinchi kadr joriy yilning 30-avgusti tongida, ikkinchisi esa 2-sentabr kuni kechki payt muhrlangan. Mutaxassislar ushbu kadrlarni birlashtirib, qoʻlda boʻyashgan: undagi havorang tuslar tonggi vaqtni, sariq ohanglar esa tushdan keyingi yorugʻlikni aks ettiradi.
Tarixiy kadr tafsilotlariMazkur suratda texnikaning oʻzi hamda u bosib oʻtgan uzoq yoʻl yaqqol koʻzga tashlanadi. Xususan, kadrning oldingi planida rourning oʻzi — sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqa oʻrnatishga moʻljallangan UHF antenkasi va qariyb 14 yerdagi yil davomida Curiosity’ni uzluksiz energiya bilan taʼminlab kelayotgan qovurgʻali radioizotop termoelektr generatori tasvirlangan.
Shuningdek, fotoda marsohodning gʻildirak izlari olisga — Geyl krateridagi balandligi 5 kilometr boʻlgan Sharp togʻining quyi yonbagʻirlari tomon choʻzilib ketgani aks etgan. Uzoqdagi krater qirgʻogʻi esa ufqda xira tortib koʻrinib turibdi. Eslatib oʻtamiz, missiya jamoasi 2021-yilning noyabrida ham shunday uslubda esdalik suratini tayyorlagan edi.
Ilmiy missiyaning davomi2012-yilning avgust oyida Qizil sayyoraga yoʻl olgan apparat dastlab 1 mart yiliga (taxminan 687 yer sutkasi) moʻljallangan edi. Biroq u belgilangan muddatdan ancha uzoqroq ishlab, barcha rejalarni ortda qoldirdi va hozirgi kunda ham ilmiy tadqiqotlarni faol davom ettirmoqda.
Hozirgi vaqtda Curiosity Sharp togʻining yonbagʻirlari boʻylab sekin-asta yuqoriga koʻtarilmoqda. Ushbu togʻ qatlamlari Mars iqlimining nam davrdan quruq davrga oʻtish jarayonining sir-asrorlarini oʻzida saqlaydi. Mutaxassislarning yaqin rejasiga koʻra, kelgusida kraterdagi suv asta-sekin yoʻqolib borayotgan davrda shakllangan va sulfatlarga boy boʻlgan yotqiziqlarni yanada chuqurroq oʻrganish koʻzda tutilgan.
Izohlar 0
…