Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi

·13·Texno
Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA’ning Curiosity marsohodi Qizil sayyorada 5000-solni muvaffaqiyatli yakunladi.
  • Ushbu sana munosabati bilan kosmik agentlik oʻziga xos tarzda bezatilgan "ochiq-xat"ni eʼlon qildi.
  • Suratda marsohodning oʻzi, uning UHF antennasi va radioizotop generatori, shuningdek, Geyl krateridagi Sharp togʻi tomon choʻzilgan gʻildirak izlari aks etgan.

NASA’ning mashhur Curiosity marsohodi Qizil sayyora sirtida oʻzining 5000-solini (mart sutkasi) muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu muhim sana munosabati bilan kosmik agentlik rourning oʻzi tomonidan maxsus suratga olingan va oʻziga xos tarzda bezatilgan "ochiq-xat"ni eʼlon qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, esdalik surati ikkita qora-oq rangli navigatsiya kameralari yordamida "Chokolatal" deb nomlangan gryada yaqinidagi bitta nuqtadan olingan. Birinchi kadr joriy yilning 30-avgusti tongida, ikkinchisi esa 2-sentabr kuni kechki payt muhrlangan. Mutaxassislar ushbu kadrlarni birlashtirib, qoʻlda boʻyashgan: undagi havorang tuslar tonggi vaqtni, sariq ohanglar esa tushdan keyingi yorugʻlikni aks ettiradi.

Tarixiy kadr tafsilotlari

Mazkur suratda texnikaning oʻzi hamda u bosib oʻtgan uzoq yoʻl yaqqol koʻzga tashlanadi. Xususan, kadrning oldingi planida rourning oʻzi — sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqa oʻrnatishga moʻljallangan UHF antenkasi va qariyb 14 yerdagi yil davomida Curiosity’ni uzluksiz energiya bilan taʼminlab kelayotgan qovurgʻali radioizotop termoelektr generatori tasvirlangan.

Shuningdek, fotoda marsohodning gʻildirak izlari olisga — Geyl krateridagi balandligi 5 kilometr boʻlgan Sharp togʻining quyi yonbagʻirlari tomon choʻzilib ketgani aks etgan. Uzoqdagi krater qirgʻogʻi esa ufqda xira tortib koʻrinib turibdi. Eslatib oʻtamiz, missiya jamoasi 2021-yilning noyabrida ham shunday uslubda esdalik suratini tayyorlagan edi.

Ilmiy missiyaning davomi

2012-yilning avgust oyida Qizil sayyoraga yoʻl olgan apparat dastlab 1 mart yiliga (taxminan 687 yer sutkasi) moʻljallangan edi. Biroq u belgilangan muddatdan ancha uzoqroq ishlab, barcha rejalarni ortda qoldirdi va hozirgi kunda ham ilmiy tadqiqotlarni faol davom ettirmoqda.

Hozirgi vaqtda Curiosity Sharp togʻining yonbagʻirlari boʻylab sekin-asta yuqoriga koʻtarilmoqda. Ushbu togʻ qatlamlari Mars iqlimining nam davrdan quruq davrga oʻtish jarayonining sir-asrorlarini oʻzida saqlaydi. Mutaxassislarning yaqin rejasiga koʻra, kelgusida kraterdagi suv asta-sekin yoʻqolib borayotgan davrda shakllangan va sulfatlarga boy boʻlgan yotqiziqlarni yanada chuqurroq oʻrganish koʻzda tutilgan.

CuriosityMarsNASAKosmosIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiBugun, 19:21Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiBugun, 18:592025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borBugun, 18:23Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi