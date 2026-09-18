Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!

·76·Dunyo
Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Boliviyaning Yungas hududida Leopardus tilcayo nomli mushuksimonlar oilasiga mansub yangi yirtqich turi topildi.
  • Bu jonivorning tana uzunligi 46 santimetr va vazni 1,4 kilogramm bo'lib, evolyutsion jihatdan 1,4 million yil avval ajralib chiqqan.
  • Bu kashfiyot so'nggi 100 yil ichida sutemizuvchi mushuk turining ilk ilmiy tavsiflanishi hisoblanadi.
  • Ushbu noyob turning global ekologiya uchun ahamiyati katta va u Qizil kitobga kiritilishi kutilmoqda.

Jahon zoologiya fani va tabiatshunoslik tarixida so‘nggi bir asrdan ortiq davr ichidagi eng shov-shuvli va misli ko‘rilmagan ilmiy kashfiyot qayd etildi. Boliviyaning And tog‘lari va Amazonka havzasi tutashgan tumanli o‘rmonlarida (Yungas hududida) mushuksimonlar oilasiga mansub, fanga shu paytgacha noma’lum bo‘lgan mutlaqo yangi yirtqich tur rasman tavsiflandi va unga ilmiy jihatdan Leopardus tilcayo (mahalliy nomi — «Tilkayo») nomi berildi.

Nufuzli Current Biology jurnalida chop etilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunday sutemizuvchi tirik mushuk turining to‘liq ilmiy tavsiflanishi so‘nggi 100 yil ichida ilk bor ro‘y bermoqda. Tabiatning ushbu noyob mo‘jizasi oddiy xonaki mushuklardan ham kichik bo‘lib, uning tana uzunligi atigi 46 santimetrni, vazni esa bor-yo‘g‘i 1,4 kilogrammni tashkil etadi. Olimlar tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli genom tahlillari hayratlanarli haqiqatni oshkor qildi: bu mitti jonivorning evolyutsion tarmog‘i bundan naqd 1,4 million yil avval o‘zining eng yaqin qarindoshlaridan butunlay ajralib chiqqan.

Xo‘sh, olimlar ushbu sirli yirtqichni qanday topib olishdi, nima sababdan u bir asr davomida ko‘zdan panada qoldi va ushbu yangi turning kashf etilishi global ekologiya uchun qanday ahamiyatga ega?

«Uy mushugidan kichik, ammo 1,4 mln yillik tarixga ega»: Tilkayo haqida 4 ta asosiy fakt

Yangi kashf etilgan Leopardus tilcayo turining hayratlanarli xususiyatlari:

  • Atigi 46 sm va 1,4 kg: Jonivor o‘lchami bo‘yicha odatdagi xonaki mushuklardan ham ancha ixcham bo‘lib, nozik tuzilishga va dumaloq quloqlarga ega;

  • Leopard naqshli teri: Mushukning yung qoplamasi och jigarrang tusda bo‘lib, uning butun tanasida notekis shakldagi qora dog‘lar (rozetkalar) mavjud;

  • 1,4 million yillik evolyutsion ajralish: Mutaxassislar o‘tkazgan chuqur DNK ekspertizasi ushbu populyatsiya Janubiy Amerikadagi boshqa «yo‘lbars mushuklari»dan million yildan ko‘proq vaqt muqaddam alohida tur sifatida ajralib chiqqanini tasdiqladi;

  • Tunggi yashirin hayot tarzi: Kuzatuv kameralari va fotoqopqonlar ma’lumotiga ko‘ra, Tilkayo asosan tunda faollashadi va asosan mayda kemiruvchilar bilan oziqlanadi.

«Bolakay deb o‘ylab, guruch bilan boqishgan»: Kashfiyot qanday boshlandi?

Olimlarni hayratda qoldirgan tasodifiy voqealar xronikasi:

  • Yo‘l chetidagi topilma: Bundan bir necha yil avval mahalliy aholi vakili o‘rmon yo‘li yonidan mitti mushukchani topib olib, uni oddiy uy mushugi bolasi deb o‘ylagan va uyida parvarishlagan;

  • Yovvoyi fe’l-atvor: Jonivor ulg‘aygach, uning xonaki emas, balki yovvoyi ekani ma’lum bo‘lib, La-Pas yaqinidagi «Senda Verde» hayvonlar boshpanasiga topshirilgan;

  • Biologning shubhasi: National Geographic tadqiqotchisi Paola Nogales-Askarrunz jonivorning tanasidagi yirik dog‘lar boshqa ma’lum turlarga umuman mos kelmasligini payqab, genetik izlanishlarga turtki berdi;

  • Ajdodlar nomi saqlandi: Garchi fan uchun yangilik bo‘lsa-da, mahalliy aholi bu hayvonni ota-bobolaridan beri «Tilkayo» deb atab kelgani aniqlandi va olimlar bu an’anaviy nomni saqlab qoldi.

Global biologik tahlil: Ekspertlar nima demoqda?

Zoolog va tabiatni muhofaza qilish tashkilotlarining xulosalari:

  • 100 yil ichidagi misli ko‘rilmagan voqea: Mushuksimonlar sinfida so‘nggi bor yangi mustaqil tur 1923 yilda (pampas mushugi) rasman tavsiflangan edi — Tilkayo bu borada asrlik tanaffusni buzdi;

  • Sayyoramiz hali to‘liq o‘rganilmagan: Olimlar Yer yuzida insoniyat hali xabardor bo‘lmagan murakkab biologik turlar ko‘pligini, hatto yirtqich sutemizuvchilar orasida ham ochilmagan sirlar borligini ta’kidlamoqda;

  • Qizil kitob va shoshilinch muhofaza: Hozirda yovvoyi tabiatda qancha Tilkayo saqlanib qolgani noma’lum bo‘lib, Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) ushbu mitti mushuk turini yo‘qolib ketish xavfi ostidagi noyob tur sifatida muhofazaga olishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Boliviyaning baland tog‘li tumanli o‘rmonlarida 1,4 million yillik tarixga ega bunday mitti va noyob mushukning topilishi ona tabiatning saqlanib qolgan mo‘jizalari insoniyat tomonidan avaylab-asralishi shart ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, texnologiya va sun’iy yo‘ldoshlar rivojlangan bugungi asrda ham 1,4 million yillik tarixga ega bunday sirli hayvonlarning odamlar ko‘zidan yashirinib qolishiga nima sabab bo‘lgan? Tabiat bag‘rida insoniyat hali kashf etmagan yana qanday sirli mavjudotlar yashirinib yotgan bo‘lishi mumkin deb hisoblaysiz? O‘z qiziqarli tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda ilm-fan olamidagi ushbu asr shov-shuvi tahlilini barcha tabiat ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!

Leopardus tilcayoBoliviyaSenda VerdeIUCN
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiYevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiBugun, 21:391,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdi1,4 million yillik sir ochildi: Boliviya o‘rmonlarida olimlar ilgari noma’lum bo‘lgan mushuk turini topdiBugun, 19:4230 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?Bugun, 19:35AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!Bugun, 19:28Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiSamolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiBugun, 19:22"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...Bugun, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?