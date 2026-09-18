Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nukus shahrida tunu kun faoliyat yurituvchi gavjum ko‘chada oddiy fuqarolar bilan samimiy muloqot qildi.
- Davlat rahbari bilan uchrashgan nukusliklar uni «Spasibo!
- Uvajayemiy prezident!
- Lyubim vas!» deb qarshi olgan bo‘lsa, Prezident tinchlik tilab, «Ya vas toje ochen lyublyu» deb javob berdi. Ushbu 24/7 ishlaydigan ko‘cha shaharda yangi ish o‘rinlari yaratib, yoshlar va tadbirkorlar uchun imkoniyatlar ochmoqda.
Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrif buyurgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kun tartibidagi rasmiy tadbirlardan so‘ng Nukus shahridagi zamonaviy, tunu kun (24/7) faoliyat yurituvchi gavjum ko‘chaga tashrif buyurdi. Rasmiy protokol chegaralaridan xoli, o‘ta samimiy va iliq ruhda kechgan sayr davomida davlat rahbari sayr qilib yurgan yuzlab oddiy shaharliklar, yoshlar, oilalar va nuroniylar bilan yuzma-yuz uchrashib, ko‘ngildan suhbatlashdi.
Kutilmaganda Prezidentni ko‘rgan nukusliklar uni qizg‘in qarshi olib, «Spasibo! Uvajayemiy prezident! Lyubim vas! Lyubim, uvajayem!» deya hayqirishdi. Bunga javoban Shavkat Mirziyoyev: «Doim mana shunday tinchligimizga ko‘z tegmasin. Sizlarni mana shunday kayfiyatda ko‘rib turganimdan juda xursandman, sog‘-omon bo‘linglar. Ya vas toje ochen lyublyu, ochen lyublyu. Bolshoye vam spasibo!» deya qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib samimiy minnatdorlik bildirdi. Orolbo‘yi ahli esa ko‘zlarida quvonch bilan: «Jivite dolgo! Day Bog! Spasibo vam bolshoye!» deya duo va ezgu tilaklar yog‘dirdi.
Xo‘sh, Nukusdagi tunu kun faoliyat yurituvchi yangi markaz shahar hayotini qanday o‘zgartirdi, bunday ko‘chalar yoshlar va tadbirkorlarga qanday yangi imkoniyatlar ochmoqda hamda davlat rahbarining odamlar ichida ochiq yurishi jamoatchilikka qanday ruhiy kayfiyat bag‘ishlamoqda?
«Tinchlik va sevgi izhori»: Tezkor suhbatdan muhim iqtiboslar
Nukus ko‘chasida bo‘lib o‘tgan dialogning asosiy tafsilotlari:
Prezidentning tinchlik duosi: «Doim mana shunday tinchligimizga ko‘z tegmasin. Sizlarni mana shunday kayfiyatda ko‘rib turganimdan juda xursandman, sog‘-omon bo‘linglar»;
Xalqning yurakdan chiqqan e’tirofi: «Spasibo! Uvajayemiy prezident! Lyubim vas! Lyubim, uvajayem!»;
Davlat rahbaridan javob muhabbati: «Ya vas toje ochen lyublyu, ochen lyublyu. Bolshoye vam spasibo»;
Fuqarolarning ezgu tilaklari: «Jivite dolgo! Day Bog! Spasibo vam bolshoye!».
Nukusning 24/7 tungi hayoti: «Xavfsiz va jo‘shqin shahar» konsepsiyasi
Prezident ko‘zdan kechirgan tunu kun ishlaydigan ko‘chaning ahamiyati:
Xavfsiz muhit va oilaviy sayr: Tinch va yorug‘ ko‘chalar aholiga, bolalar va yoshlarga sutkaning istalgan vaqtida ko‘ngilli hordiq chiqarish imkonini bermoqda;
Xizmat ko‘rsatish va kichik biznes gurkirashi: 24/7 formatidagi kafelar, kitob do‘konlari, savdo rastalari va dam olish maskanlari Nukusda yuzlab yangi ish o‘rinlari hamda qo‘shimcha soliq tushumlari manbaiga aylandi;
Yoshlar va madaniyat markazi: Tungi vaqtda ham hayot qaynab turgan ushbu ko‘cha shaharning eng yorqin ijodiy va muloqot maydoniga aylanib ulgurdi.
Ijtimoiy va siyosiy tahlil: Ekspertlar xulosasi
Jamoatchilik faollari va siyosatshunoslarning mazkur muloqot bo‘yicha baholari:
Ochiq muloqot — mustahkam ishonch ko‘prigi: Davlat rahbarining qattiq qo‘riqlash kordonlarisiz, oddiy odamlar orasida bevosita yurib, ularning shodligiga sherik bo‘lishi jamiyatda davlatga va kelajakka bo‘lgan ishonchni keskin mustahkamlaydi;
Orolbo‘yidagi o‘zgarishlar namoyishi: Odamlarning ko‘zidagi tabassum va shodlik so‘nggi yillarda hududga qaratilayotgan ulkan e’tibor va infratuzilmaviy yutuqlarning real hayotdagi ifodasidir;
Qadriyat va tinchlik qadri: Prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi navbatda «tinchlikka ko‘z tegmasin» deya ta’kidlashi yurtimizdagi osoyishtalik va barqarorlik barcha islohotlarning eng bosh poydevori ekanini ko‘rsatadi.
Nukus shahri ko‘chalaridagi ushbu beg‘ubor, samimiy va yurakdan chiqqan suhbat davlat va xalq birligining, tinchlik hamda osoyishtalik tantanasining haqiqiy amaliy ramzi bo‘ldi.
Sizningcha, shahar va tumanlarimizda tunu kun (24/7) faoliyat yurituvchi bunday zamonaviy ko‘chalarning ko‘payishi odamlarning kayfiyati va mahalliy biznesga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Davlat rahbarining oddiy xalq ichiga kirib, mana shunday samimiy muloqotda bo‘lishi haqida qanday fikrdasiz? O‘z samimiy munosabatingizni izohlarda qoldiring va Nukusdan olingan ushbu ta’sirli, quvonchli lahzalar sharhini barcha do‘stlaringiz hamda yurtdoshlarimizga ulashing!
Izohlar 0
…