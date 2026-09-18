Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)

·104·O‘zbekiston
Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nukus shahrida tunu kun faoliyat yurituvchi gavjum ko‘chada oddiy fuqarolar bilan samimiy muloqot qildi.
  • Davlat rahbari bilan uchrashgan nukusliklar uni «Spasibo!
  • Uvajayemiy prezident!
  • Lyubim vas!» deb qarshi olgan bo‘lsa, Prezident tinchlik tilab, «Ya vas toje ochen lyublyu» deb javob berdi. Ushbu 24/7 ishlaydigan ko‘cha shaharda yangi ish o‘rinlari yaratib, yoshlar va tadbirkorlar uchun imkoniyatlar ochmoqda.

Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrif buyurgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kun tartibidagi rasmiy tadbirlardan so‘ng Nukus shahridagi zamonaviy, tunu kun (24/7) faoliyat yurituvchi gavjum ko‘chaga tashrif buyurdi. Rasmiy protokol chegaralaridan xoli, o‘ta samimiy va iliq ruhda kechgan sayr davomida davlat rahbari sayr qilib yurgan yuzlab oddiy shaharliklar, yoshlar, oilalar va nuroniylar bilan yuzma-yuz uchrashib, ko‘ngildan suhbatlashdi.

Kutilmaganda Prezidentni ko‘rgan nukusliklar uni qizg‘in qarshi olib, «Spasibo! Uvajayemiy prezident! Lyubim vas! Lyubim, uvajayem!» deya hayqirishdi. Bunga javoban Shavkat Mirziyoyev: «Doim mana shunday tinchligimizga ko‘z tegmasin. Sizlarni mana shunday kayfiyatda ko‘rib turganimdan juda xursandman, sog‘-omon bo‘linglar. Ya vas toje ochen lyublyu, ochen lyublyu. Bolshoye vam spasibo!» deya qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib samimiy minnatdorlik bildirdi. Orolbo‘yi ahli esa ko‘zlarida quvonch bilan: «Jivite dolgo! Day Bog! Spasibo vam bolshoye!» deya duo va ezgu tilaklar yog‘dirdi.

Xo‘sh, Nukusdagi tunu kun faoliyat yurituvchi yangi markaz shahar hayotini qanday o‘zgartirdi, bunday ko‘chalar yoshlar va tadbirkorlarga qanday yangi imkoniyatlar ochmoqda hamda davlat rahbarining odamlar ichida ochiq yurishi jamoatchilikka qanday ruhiy kayfiyat bag‘ishlamoqda?

«Tinchlik va sevgi izhori»: Tezkor suhbatdan muhim iqtiboslar

Nukus ko‘chasida bo‘lib o‘tgan dialogning asosiy tafsilotlari:

  • Prezidentning tinchlik duosi: «Doim mana shunday tinchligimizga ko‘z tegmasin. Sizlarni mana shunday kayfiyatda ko‘rib turganimdan juda xursandman, sog‘-omon bo‘linglar»;

  • Xalqning yurakdan chiqqan e’tirofi: «Spasibo! Uvajayemiy prezident! Lyubim vas! Lyubim, uvajayem!»;

  • Davlat rahbaridan javob muhabbati: «Ya vas toje ochen lyublyu, ochen lyublyu. Bolshoye vam spasibo»;

  • Fuqarolarning ezgu tilaklari: «Jivite dolgo! Day Bog! Spasibo vam bolshoye!».

Nukusning 24/7 tungi hayoti: «Xavfsiz va jo‘shqin shahar» konsepsiyasi

Prezident ko‘zdan kechirgan tunu kun ishlaydigan ko‘chaning ahamiyati:

  • Xavfsiz muhit va oilaviy sayr: Tinch va yorug‘ ko‘chalar aholiga, bolalar va yoshlarga sutkaning istalgan vaqtida ko‘ngilli hordiq chiqarish imkonini bermoqda;

  • Xizmat ko‘rsatish va kichik biznes gurkirashi: 24/7 formatidagi kafelar, kitob do‘konlari, savdo rastalari va dam olish maskanlari Nukusda yuzlab yangi ish o‘rinlari hamda qo‘shimcha soliq tushumlari manbaiga aylandi;

  • Yoshlar va madaniyat markazi: Tungi vaqtda ham hayot qaynab turgan ushbu ko‘cha shaharning eng yorqin ijodiy va muloqot maydoniga aylanib ulgurdi.

Ijtimoiy va siyosiy tahlil: Ekspertlar xulosasi

Jamoatchilik faollari va siyosatshunoslarning mazkur muloqot bo‘yicha baholari:

  • Ochiq muloqot — mustahkam ishonch ko‘prigi: Davlat rahbarining qattiq qo‘riqlash kordonlarisiz, oddiy odamlar orasida bevosita yurib, ularning shodligiga sherik bo‘lishi jamiyatda davlatga va kelajakka bo‘lgan ishonchni keskin mustahkamlaydi;

  • Orolbo‘yidagi o‘zgarishlar namoyishi: Odamlarning ko‘zidagi tabassum va shodlik so‘nggi yillarda hududga qaratilayotgan ulkan e’tibor va infratuzilmaviy yutuqlarning real hayotdagi ifodasidir;

  • Qadriyat va tinchlik qadri: Prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi navbatda «tinchlikka ko‘z tegmasin» deya ta’kidlashi yurtimizdagi osoyishtalik va barqarorlik barcha islohotlarning eng bosh poydevori ekanini ko‘rsatadi.

Nukus shahri ko‘chalaridagi ushbu beg‘ubor, samimiy va yurakdan chiqqan suhbat davlat va xalq birligining, tinchlik hamda osoyishtalik tantanasining haqiqiy amaliy ramzi bo‘ldi.

Sizningcha, shahar va tumanlarimizda tunu kun (24/7) faoliyat yurituvchi bunday zamonaviy ko‘chalarning ko‘payishi odamlarning kayfiyati va mahalliy biznesga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Davlat rahbarining oddiy xalq ichiga kirib, mana shunday samimiy muloqotda bo‘lishi haqida qanday fikrdasiz? O‘z samimiy munosabatingizni izohlarda qoldiring va Nukusdan olingan ushbu ta’sirli, quvonchli lahzalar sharhini barcha do‘stlaringiz hamda yurtdoshlarimizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevNukusKarakalpog‘iston Respublikasi24/7 tunu kun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Bugun, 18:08Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Bugun, 18:02Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Bugun, 17:54O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiO‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiBugun, 11:54O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?Kecha, 17:08O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!Kecha, 17:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?