Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi sifatida Kilian Mbappening sardorlik maqomini saqlab qolishini tasdiqladi.
- Zidan Mbappeni markazda emas, balki chap qanotda koʻrishni afzal koʻrishini bildirdi, ammo hujumchining barcha uchta hujum pozitsiyasida oʻynay olishini tan oldi.
- Murabbiy, shuningdek, toʻp yoʻqotilganda Mbappening himoyaga yordam berishi kerakligini taʼkidlab, bu boradagi tanqidlarni asossiz deb atadi.
Fransiya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi lavozimiga kirishgan Zinedin Zidan oʻzining ilk tarkibini eʼlon qilib, jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe borasidagi taktik rejalari va sardorlik maqomi boʻyicha oʻz qarashlarini ochiqladi. Goal.com xabar berishicha, afsonaviy mutaxassis hujumchining jamoa sardori boʻlib qolishini tasdiqlagan holda, uning maydondagi pozitsiyasi boʻyicha oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RMC Sport maʼlumotlariga koʻra, Zinedin Zidan Millatlar ligasining boʻlajak oʻyinlari uchun 24 nafar futbolchidan iborat ilk tarkibni eʼlon qilish chogʻida Kilian Mbappening sardorlik bogʻichini saqlab qolishini maʼlum qildi. Shu bilan birga, tajribali murabbiy yulduz hujumchini markazda emas, balki boshqa pozitsiyada koʻrishni afzal koʻrishiga ishora qildi.
Taktik oʻzgarishlar va qanotdagi oʻyinMatbuot anjumanida yangi bosh murabbiy tarkibdagi beshta yangi nomga ham toʻxtalib oʻtdi va Mbappening hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻzi ham hujumning barcha uchta pozitsiyasida harakatlana olishini bir necha bor taʼkidlagan.
«U hujumning barcha uchta pozitsiyasida oʻynashga qodir va buni oʻzi ham aytgan. Lekin, masalan, menga uning chap qanotdagi oʻyini juda yoqadi», — deya taʼkidladi Zinedin Zidan jurnalistlarga.
Himoyadagi harakatlar va tanqidlarga munosabatPozitsion oʻzgarishlardan tashqari, matbuot anjumanida Kilian Mbappening himoyadagi faolligi ham muhokama markazida boʻldi. Oxirgi transferidan keyin Real Madrid safida hujumchilarning himoyaga yordam berish borasidagi koʻrsatkichlari Ispaniyada qizgʻin bahslarga sabab boʻlayotgan edi.
Zinedin Zidan bu kabi tanqidlarni asossiz deb atab, oʻz sardoridan maydonda qanday harakatlarni kutishini ochiq aytdi. Mutaxassisning fikricha, toʻp yoʻqotilganda butun jamoa, jumladan Kilian ham harakat qilishi shart va bu holat hech qanday muammo tugʻdirmaydi.
Siyosiy mavzulardan yiroqlikMatbuot anjumanida futbolchiga taalluqli boʻlmagan siyosiy masalalar, jumladan 2027-yilgi Fransiya prezidentlik saylovlari va Mbappening soʻnggi bahsli vaziyatlardagi xatti-harakatlari ham tilga olindi. Biroq Zinedin Zidan bu mavzularda fikr bildirishdan qatʼiy bosh tortdi.
U oʻzini faqatgina Fransiya terma jamoasining bosh murabbiyligi vazifasiga bagʻishlashini va boshqa siyosiy masalalarga aralashmasligini taʼkidladi. Shunday qilib, afsonaviy murabbiy butun eʼtiborini faqat yashil maydondagi natijalarga qaratishini yana bir bor tasdiqladi.
Izohlar 0
…