Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi

·35·Sport
Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi sifatida Kilian Mbappening sardorlik maqomini saqlab qolishini tasdiqladi.
  • Zidan Mbappeni markazda emas, balki chap qanotda koʻrishni afzal koʻrishini bildirdi, ammo hujumchining barcha uchta hujum pozitsiyasida oʻynay olishini tan oldi.
  • Murabbiy, shuningdek, toʻp yoʻqotilganda Mbappening himoyaga yordam berishi kerakligini taʼkidlab, bu boradagi tanqidlarni asossiz deb atadi.

Fransiya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi lavozimiga kirishgan Zinedin Zidan oʻzining ilk tarkibini eʼlon qilib, jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe borasidagi taktik rejalari va sardorlik maqomi boʻyicha oʻz qarashlarini ochiqladi. Goal.com xabar berishicha, afsonaviy mutaxassis hujumchining jamoa sardori boʻlib qolishini tasdiqlagan holda, uning maydondagi pozitsiyasi boʻyicha oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RMC Sport maʼlumotlariga koʻra, Zinedin Zidan Millatlar ligasining boʻlajak oʻyinlari uchun 24 nafar futbolchidan iborat ilk tarkibni eʼlon qilish chogʻida Kilian Mbappening sardorlik bogʻichini saqlab qolishini maʼlum qildi. Shu bilan birga, tajribali murabbiy yulduz hujumchini markazda emas, balki boshqa pozitsiyada koʻrishni afzal koʻrishiga ishora qildi.

Taktik oʻzgarishlar va qanotdagi oʻyin

Matbuot anjumanida yangi bosh murabbiy tarkibdagi beshta yangi nomga ham toʻxtalib oʻtdi va Mbappening hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻzi ham hujumning barcha uchta pozitsiyasida harakatlana olishini bir necha bor taʼkidlagan.

«U hujumning barcha uchta pozitsiyasida oʻynashga qodir va buni oʻzi ham aytgan. Lekin, masalan, menga uning chap qanotdagi oʻyini juda yoqadi», — deya taʼkidladi Zinedin Zidan jurnalistlarga.

Himoyadagi harakatlar va tanqidlarga munosabat

Pozitsion oʻzgarishlardan tashqari, matbuot anjumanida Kilian Mbappening himoyadagi faolligi ham muhokama markazida boʻldi. Oxirgi transferidan keyin Real Madrid safida hujumchilarning himoyaga yordam berish borasidagi koʻrsatkichlari Ispaniyada qizgʻin bahslarga sabab boʻlayotgan edi.

Zinedin Zidan bu kabi tanqidlarni asossiz deb atab, oʻz sardoridan maydonda qanday harakatlarni kutishini ochiq aytdi. Mutaxassisning fikricha, toʻp yoʻqotilganda butun jamoa, jumladan Kilian ham harakat qilishi shart va bu holat hech qanday muammo tugʻdirmaydi.

Siyosiy mavzulardan yiroqlik

Matbuot anjumanida futbolchiga taalluqli boʻlmagan siyosiy masalalar, jumladan 2027-yilgi Fransiya prezidentlik saylovlari va Mbappening soʻnggi bahsli vaziyatlardagi xatti-harakatlari ham tilga olindi. Biroq Zinedin Zidan bu mavzularda fikr bildirishdan qatʼiy bosh tortdi.

U oʻzini faqatgina Fransiya terma jamoasining bosh murabbiyligi vazifasiga bagʻishlashini va boshqa siyosiy masalalarga aralashmasligini taʼkidladi. Shunday qilib, afsonaviy murabbiy butun eʼtiborini faqat yashil maydondagi natijalarga qaratishini yana bir bor tasdiqladi.

Zinedin ZidanKilian MbappeFransiyaFutbolReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiKecha, 22:24Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiKecha, 21:00Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Kecha, 20:53Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiKecha, 20:34Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiKecha, 17:12Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiKecha, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng