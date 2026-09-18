Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini xarid qilganlar ushbu gadjetlarni atigi 10 daqiqada uy eshigigacha yetkazib olish imkoniyatiga ega bo'ldi.
- Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart va BigBasket kabi platformalar oziq-ovqatdan tashqari, smartfonlarni ham tezkor yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydi.
Hindistonda Apple kompaniyasining eng soʻnggi iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarini xarid qilgan foydalanuvchilar doʻkonlar oldida navbatda turish yoki yetkazib berishni kunlab kutish zaruratidan xalos boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tezkor yetkazib berish ilovalari orqali ushbu qimmatbaho gadjetlarni atigi 10 daqiqada uy eshigigacha qabul qilib olish imkoniyati yaratildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Juma kuni mamlakatda savdolar boshlanishi bilan Blinkit, Zepto, Swiggy kompaniyasiga tegishli Instamart hamda BigBasket kabi platformalar yangi Pro modellarni oʻz xizmatlari qatoriga qoʻshdi. Asosan oziq-ovqat va kundalik zarur mahsulotlarni daqiqalar ichida yetkazib berishi bilan tanilgan mazkur ilovalar orqali smartfon sotuvi yoʻlga qoʻyilgani eʼtiborni tortdi. Shu bilan birga, yangi qurilmalar Apple kompaniyasining odatiy savdo kanallari, jumladan, rasmiy doʻkonlari, vakolatli chakana sotuvchilar va onlayn bozorlar orqali ham xaridga taqdim etildi.
Tezkor tijorat bozorining jadal oʻsishiAslida Hindistonda yangi iPhone modellarini tezkor yetkazib berish xizmatlari orqali sotish ilk bor kuzatilayotgani yoʻq. Ushbu platformalar soʻnggi yillarda oʻz faoliyatini kengaytirib, oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari elektronika, goʻzallik mahsulotlari va moda yoʻnalishlarini ham qamrab olgan edi. Biroq bu segment ortidagi bozor juda tez surʼatlar bilan kengayib bormoqda.
Redseer Strategy Consultants tahliliy hisobotiga koʻra, Hindistonning tezkor tijorat sektori 2026-yilning birinchi yarmidayoq qariyb 9 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, oylik foydalanuvchilar soni uch yil oldingi 8 milliondan 60 milliondan oshgan. Google va Deloitte prognozlariga koʻra, mazkur bozor 2030-yilga borib 50 milliard dollarga yetishi mumkin, bunda elektronika, moda va goʻzallik kabi oziq-ovqatga oid boʻlmagan mahsulotlar xarajatlarning 45 foizini tashkil qilishi kutilmoqda.
Savdo kunidagi talab va natijalarSavdoning ilk kuniyoq kuchli talab mavjudligi yaqqol sezildi. Xususan, BigBasket platformasi savdolar boshlangan ilk soatning oʻzidayoq 300 tadan ortiq iPhone 18 Pro va Pro Max qurilmalarini egasiga yetkazib berganini maʼlum qildi. TechCrunch nashriga Instamart bergan maʼlumotlarga koʻra, Bengaluru shahri iPhone 18 Pro seriyali buyurtmalar boʻyicha yetakchilik qilgan, undan keyingi oʻrinni Dehli egallagan. Shuningdek, 256 GB hajmli Burgundy rangidagi iPhone 18 Pro modeli eng ommabop variantga aylanib, platforma savdosining deyarli uchdan bir qismini tashkil etgan.
Shunga qaramay, sotuv boshlanganidan bir necha soat oʻtiboq yangi smartfonlar taʼminotida uzilishlar kuzatildi. Dehli va Bengaluru kabi yirik shaharlarda ayrim tezkor yetkazib berish platformalarida va muayyan hududlarda iPhone 18 Pro modellari butunlay sotilib ketgani, boshqa joylarda esa hali mavjudligi aniqlandi.
Ekspertlarning bahosi va kelajak istiqbollariCounterpoint Research tadqiqot direktori Tarun Pathakning taʼkidlashicha, savdo kunidagi bunday tezkor yetkazib berish xizmatlari Hindistonning yirik shaharlarida yuqori klassdagi smartfonlar uchun ham qulay kanal boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi, garchi umumiy hajm anʼanaviy savdolarga nisbatan hali kichik boʻlsa-da. Qimmatbaho smartfon buyurtmalarini bajarish qobiliyati ilk bor amaliy sinovdan muvaffaqiyatli oʻtganini anglatadi.
IDC tahlilchisi Navkendar Singhning fikricha, Hindiston ushbu turdagi tezkor yetkazib berish xizmatlari boʻyicha jahonda ajralib turadi va isteʼmolchilar kundalik xaridlari uchun bu platformalarga allaqachon oʻrganib qolgani sababli bunday xaridlarga tayyor edi. Shunga qaramay, mutaxassis tezkor tijorat hali smartfonlar uchun asosiy savdo kanali emasligini, uning yangi iPhone taqdimotidagi roli asosan "marketing hodisasi" ekanini va shovqin yaratishga xizmat qilishini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…