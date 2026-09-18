Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda

·11·Texno
Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini xarid qilganlar ushbu gadjetlarni atigi 10 daqiqada uy eshigigacha yetkazib olish imkoniyatiga ega bo'ldi.
  • Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart va BigBasket kabi platformalar oziq-ovqatdan tashqari, smartfonlarni ham tezkor yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydi.

Hindistonda Apple kompaniyasining eng soʻnggi iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarini xarid qilgan foydalanuvchilar doʻkonlar oldida navbatda turish yoki yetkazib berishni kunlab kutish zaruratidan xalos boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tezkor yetkazib berish ilovalari orqali ushbu qimmatbaho gadjetlarni atigi 10 daqiqada uy eshigigacha qabul qilib olish imkoniyati yaratildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Juma kuni mamlakatda savdolar boshlanishi bilan Blinkit, Zepto, Swiggy kompaniyasiga tegishli Instamart hamda BigBasket kabi platformalar yangi Pro modellarni oʻz xizmatlari qatoriga qoʻshdi. Asosan oziq-ovqat va kundalik zarur mahsulotlarni daqiqalar ichida yetkazib berishi bilan tanilgan mazkur ilovalar orqali smartfon sotuvi yoʻlga qoʻyilgani eʼtiborni tortdi. Shu bilan birga, yangi qurilmalar Apple kompaniyasining odatiy savdo kanallari, jumladan, rasmiy doʻkonlari, vakolatli chakana sotuvchilar va onlayn bozorlar orqali ham xaridga taqdim etildi.

Tezkor tijorat bozorining jadal oʻsishi

Aslida Hindistonda yangi iPhone modellarini tezkor yetkazib berish xizmatlari orqali sotish ilk bor kuzatilayotgani yoʻq. Ushbu platformalar soʻnggi yillarda oʻz faoliyatini kengaytirib, oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari elektronika, goʻzallik mahsulotlari va moda yoʻnalishlarini ham qamrab olgan edi. Biroq bu segment ortidagi bozor juda tez surʼatlar bilan kengayib bormoqda.

Redseer Strategy Consultants tahliliy hisobotiga koʻra, Hindistonning tezkor tijorat sektori 2026-yilning birinchi yarmidayoq qariyb 9 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, oylik foydalanuvchilar soni uch yil oldingi 8 milliondan 60 milliondan oshgan. Google va Deloitte prognozlariga koʻra, mazkur bozor 2030-yilga borib 50 milliard dollarga yetishi mumkin, bunda elektronika, moda va goʻzallik kabi oziq-ovqatga oid boʻlmagan mahsulotlar xarajatlarning 45 foizini tashkil qilishi kutilmoqda.

Savdo kunidagi talab va natijalar

Savdoning ilk kuniyoq kuchli talab mavjudligi yaqqol sezildi. Xususan, BigBasket platformasi savdolar boshlangan ilk soatning oʻzidayoq 300 tadan ortiq iPhone 18 Pro va Pro Max qurilmalarini egasiga yetkazib berganini maʼlum qildi. TechCrunch nashriga Instamart bergan maʼlumotlarga koʻra, Bengaluru shahri iPhone 18 Pro seriyali buyurtmalar boʻyicha yetakchilik qilgan, undan keyingi oʻrinni Dehli egallagan. Shuningdek, 256 GB hajmli Burgundy rangidagi iPhone 18 Pro modeli eng ommabop variantga aylanib, platforma savdosining deyarli uchdan bir qismini tashkil etgan.

Shunga qaramay, sotuv boshlanganidan bir necha soat oʻtiboq yangi smartfonlar taʼminotida uzilishlar kuzatildi. Dehli va Bengaluru kabi yirik shaharlarda ayrim tezkor yetkazib berish platformalarida va muayyan hududlarda iPhone 18 Pro modellari butunlay sotilib ketgani, boshqa joylarda esa hali mavjudligi aniqlandi.

Ekspertlarning bahosi va kelajak istiqbollari

Counterpoint Research tadqiqot direktori Tarun Pathakning taʼkidlashicha, savdo kunidagi bunday tezkor yetkazib berish xizmatlari Hindistonning yirik shaharlarida yuqori klassdagi smartfonlar uchun ham qulay kanal boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi, garchi umumiy hajm anʼanaviy savdolarga nisbatan hali kichik boʻlsa-da. Qimmatbaho smartfon buyurtmalarini bajarish qobiliyati ilk bor amaliy sinovdan muvaffaqiyatli oʻtganini anglatadi.

IDC tahlilchisi Navkendar Singhning fikricha, Hindiston ushbu turdagi tezkor yetkazib berish xizmatlari boʻyicha jahonda ajralib turadi va isteʼmolchilar kundalik xaridlari uchun bu platformalarga allaqachon oʻrganib qolgani sababli bunday xaridlarga tayyor edi. Shunga qaramay, mutaxassis tezkor tijorat hali smartfonlar uchun asosiy savdo kanali emasligini, uning yangi iPhone taqdimotidagi roli asosan "marketing hodisasi" ekanini va shovqin yaratishga xizmat qilishini qoʻshimcha qildi.

iPhoneHindistonTexnologiyaSmartfonTezkor tijorat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiBugun, 21:25Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiBugun, 19:21Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiBugun, 18:592025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borBugun, 18:23Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi