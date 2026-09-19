Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyaning Grozniy shahrida o‘tkazilgan xalqaro erkin kurash turnirida 70 kg vazn toifasida O‘zbekiston vakili Shahzodbek Yarashev faxrli bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Ushbu musobaqada dog‘istonlik Aznaur Tavayev oltin, chechenistonlik Magomed-Emi Eltemirov kumush medalga sazovor bo‘ldi.
- Shahzodbek Yarashevning ushbu muvaffaqiyati o‘zbek sportchilari kuchli raqobat muhitida ham yuqori natijalarga erisha olishini ko‘rsatdi.
Rossiyaning Grozniy shahrida erkin kurash bo‘yicha dunyoning eng sara polvonlarini bir joyga jamlagan Chechenistonning birinchi prezidenti Axmat-Hoji Qodirov xotirasiga bag‘ishlangan nufuzli xalqaro turnir yakuniga yetdi. Kavkazning ashaddiy va mashhur kurash maktablari tarbiyalanuvchilari saf tortgan ushbu o‘ta keskin va murosasiz musobaqada O‘zbekiston sharafini himoya qilgan iste’dodli polvonimiz Shahzodbek Yarashev haqiqiy mahorat va temir iroda namoyish etdi.
70 kilogrammgacha bo‘lgan eng raqobatbardosh vazn toifasida gilamga chiqqan hamyurtimiz barcha qiyinchiliklarni yengib o‘tib, faxrli bronza medalini qo‘lga kiritdi va milliy sport kurashimiz nufuzini yana bir bor xalqaro poydevorda mustahkamladi. Ushbu vaznda bosh sovrinlar kurash vatani sanalgan Dog‘iston hamda mezbon Checheniston vakillariga nasib etdi: dog‘istonlik Aznaur Tavayev oltin, chechenistonlik Magomed-Emi Eltemirov kumush medalga ega chiqqan bo‘lsa, Shahzodbek Yarashev va qozog‘istonlik Mais Aliyev shohsupaning uchinchi pog‘onasini band etishdi.
Xo‘sh, erkin kurash bo‘yicha jahonning eng xavfli maktablari hukmronlik qilgan Grozniy gilamida Yarashevning g‘alabasi qanday omillar evaziga qo‘lga kiritildi va bu muvaffaqiyat o‘zbek kurashining katta musobaqalar oldidagi salohiyatini qanday baholaydi?
«70 kg vazndagi olovli bellashuvlar va shohsupa taqsimoti»: Natijalar
Grozniydagi xalqaro turnirning 70 kg vazn toifasidagi yakuniy peshqadamlar qatori:
1-o‘rin (Oltin medal): Aznaur Tavayev (Dog‘iston) — texnika va taktika borasida turnirning eng yorqin kurashchisi bo‘ldi;
2-o‘rin (Kumush medal): Magomed-Emi Eltemirov (Checheniston) — mezbonlar safida finalgacha yetib borib, kumush sovrinni naqd qildi;
3-o‘rin (Bronza medal): Shahzodbek Yarashev (O‘zbekiston) — qattiq janglar va sovuqqonlik bilan mamlakatimizga qimmatli medal olib keldi;
3-o‘rin (Bronza medal): Mais Aliyev (Qozog‘iston) — Markaziy Osiyo kurash maktabining yana bir vakili sifatida shohsupaga ko‘tarildi.
«Kavkaz bosimi va gilamdagi haqiqiy jang»: Yarashevning muvaffaqiyat siri
Grozniy turnirining o‘ziga xos xususiyatlari va hamyurtimizning ko‘rsatgan natijasi:
Eng kuchli raqobat muhiti: Dog‘iston, Checheniston va Shimoliy Kavkaz kurash maktablari dunyoda erkin kurashning eng yuqori etaloni hisoblanadi; ushbu arenada shohsupaga chiqishning o‘zi ulkan mahorat talab qiladi;
Taktik barqarorlik: 70 kg vaznda har bir harakat soniyalar ichida hal bo‘ladi; Shahzodbek tajribali va agressiv kurashadigan raqiblarga qarshi himoya va qarshi hujum muvozanatini to‘g‘ri qurdi;
Xalqaro tajriba orttirish: Mazkur xotira turniri sportchilarimizga kelgusi jahon chempionatlari va qit’a birinchiliklari oldidan eng yuqori bosimda kurashish imkonini berdi.
Sport tahlili: Mutaxassislar va murabbiylar xulosasi
Erkin kurash bo‘yicha murabbiylar shtabi va ekspertlarning bahosi:
O‘zbek kurashining yangi avlodi: Shahzodbek Yarashevning bunday nufuzli arenadagi medali og‘ir vaznlarda ham, yengil va o‘rta vaznlarda ham yurtimizda kuchli zaxira shakllanayotganini tasdiqladi;
Psixologik to‘siqni yengib o‘tish: Kuchli raqiblarning uy gilamida o‘tkazilgan turnirlarda shohsupaga ko‘tarilish sportchining o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchini keskin oshiradi;
Kelgusi rejalar: Ushbu bronza medali vakilimizning keyingi xalqaro Gran-pri va Osiyo musobaqalarida asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olishiga keng yo‘l ochadi.
Shahzodbek Yarashevning Rossiyaning Grozniy shahridagi nufuzli turnirda erishgan ushbu bronza medali o‘zbek erkin kurash maktabi har qanday og‘ir va noqulay muhitda ham dunyo grandlari bilan tengma-teng kurasha olishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, erkin kurash bo‘yicha Kavkaz gilamlarida erishilgan bunday g‘alabalar polvonlarimizning kelajakdagi Osiyo va Jahon chempionatlaridagi chempionlik imkoniyatlarini qay darajada oshiradi? Shahzodbek Yarashevdan yaqin kelajakda yana qaysi yirik musobaqalarda oltin medallarni kutishimiz mumkin? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek polvonining ushbu muhim muvaffaqiyati sharhini barcha sport ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…