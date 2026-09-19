Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi

·55·Jamiyat
Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryoda ikki erkak oldindan jinoiy reja tuzib, fuqarolardan ot va boshqa chorva mollarini nasiyaga olib, keyinchalik ularni sotib yuborgan.
  • Firibgarlar jami 14 bosh ot va boshqa chorva mollari, shuningdek, qiymati 230 million so‘mlik avtomobil va 38 ming dollarlik ekskavatorni olib, jami 1 milliard 195 million so‘m moddiy zarar yetkazgan.

Qashqadaryo viloyatida ikki erkak fuqarolardan ot va boshqa chorva mollarini pulini keyinchalik to‘lash va’dasi bilan olib, ularni boshqa shaxslarga sotib yuborgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi sudda ko‘rib chiqilgan.

Sud hujjatiga ko‘ra, erkaklar oldindan jinoiy reja tuzib, fuqarolarning chorva mollarini nasiyaga olgan va keyinchalik ularni sotib yuborgan.

Jumladan, Kitob tumanida yashovchi fuqarolardan biridan to‘rt bosh ot 103 million so‘mga olingan. Shundan 6 million so‘mi berilib, qolgan 97 million so‘mni keyinchalik to‘lash va’da qilingan. Biroq kelishilgan mablag‘ to‘lanmagan.

Shunga o‘xshash tarzda boshqa fuqarolardan ham jami 14 bosh ot va boshqa chorva mollari olib ketilib, keyinchalik sotib yuborilgan.

Firibgarlik holatlari faqat chorva mollari bilan cheklanmagan. Sud hujjatida qayd etilishicha, sudlanuvchilardan biri qiymati 230 million so‘m bo‘lgan avtomobilni vaqtincha foydalanib, keyinchalik qaytarib berish va’dasi bilan olgan. Biroq u avtomobilni to‘rt bosh ot uchun to‘lanmay qolgan qarz evaziga boshqa shaxsga garov sifatida bergan.

Shuningdek, Jizzax viloyatidagi fuqarolardan biridan 38 ming dollarga baholangan ekskavator ham olinib, uning puli to‘lanmagan.

Hukmda ko‘rsatilgan epizodlar bo‘yicha fuqarolarga jami 1 milliard 195 million so‘m moddiy zarar yetkazilgani qayd etilgan. Sud jarayoniga qadar zararning asosiy qismi qoplangan.

Sud yakunida ikki erkak firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topilgan. Ulardan biriga 1 yil 18 oy 3 kun, ikkinchisiga esa 1 yil 2 oy 27 kun muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.

Qashqadaryofiribgarlikchorva mollariavtomobil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqdaIstanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqdaBugun, 09:47Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiKecha, 23:122026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadiKecha, 23:07Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiFarg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiKecha, 21:29Qidiruv harakatlari davom etmoqdaQidiruv harakatlari davom etmoqdaKecha, 20:26Qarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiQarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiKecha, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)