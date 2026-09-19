Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

·63·Sport
Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Jalolov 17-oktyabr kuni Londonda Solomon Dakrsga qarshi jang o‘tkazadi.
  • Jalolov professional faoliyatida 17 ta jangning barchasida g‘alaba qozongan, Dakrs esa 11 ta jangdan 10 tasida zafar quchgan.
  • Bu jang Bahodirni og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik kamarlariga yaqinlashtirishi kutilmoqda.

Professional boksning og‘ir vazn toifasida yengilmas yurish qilayotgan ikki karra Olimpiya chempioni va milliy faxrimiz Bahodir Jalolovning navbatdagi katta jangi bo‘yicha barcha tafsilotlar rasman tasdiqlandi. O‘zbek «Katta mashinasi» nomi bilan mashhur nokautchi 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi dahshatli Dyubua — Uordli super boks oqshomi doirasida ringga ko‘tariladi.

Ushbu mas’uliyatli jangda Jalolovga qarshi mahalliy britaniyalik xavfli jangchi Solomon Dakrs to‘qnash keladi. Britaniyalik bokschi shu paytgacha professional ringda 11 ta jang o‘tkazib, 10 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan bo‘lib, o‘zining yagona mag‘lubiyatini (nokaut bilan) ikki yil avval Devid Adeledan qabul qilib olgan edi. Bahodir Jalolov esa professional faoliyatidagi barcha 17 ta jangida mutlaq zafar quchib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan kelmoqda.

Xo‘sh, Londondagi muxlislar bosimi ostida kechadigan bahsda Jalolovning imkoniyatlari qanday baholanmoqda, Dakrs nega jiddiy sinov sanaladi va ushbu g‘alaba Bahodirni og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik kamariga qay darajada yaqinlashtiradi?

«17-0 qarshisida 10-1 ko‘rsatkich»: Ringda to‘qnash keladigan kuchlar qiyosi

Londondagi jang oldidan bokschilarning asosiy statistik raqamlari:

  • Bahodir Jalolov (O‘zbekiston): 17 ta jang, 17 ta g‘alaba, mutlaq mag‘lubiyatsiz rekord va aksariyat janglarni muddatidan oldin yakunlagan dahshatli nokautlar seriyasi;

  • Solomon Dakrs (Buyuk Britaniya): 11 ta jang, 10 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat; Britaniyaning og‘ir vazndagi tajribali va kuchli maktabiga ega vakili;

  • Dakrsning yagona mag‘lubiyati: Ikki yil avval Devid Adelega qarshi jangda nokautga uchragan, biroq shundan so‘ng yana qayta tiklanib, g‘alabali seriya qayd etgan;

  • Jang maydoni va vaqti: 17 oktyabr, London — markaziy janglardan biri sifatida Dyubua — Uordli shousi kardida bo‘lib o‘tadi.

Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

«Dyubua — Uordli anderkardi»: Nima uchun bu jang Jalolovga kerak?

London oqshomining Jalolov karyerasidagi strategik ahamiyati:

  • Britaniya boks bozorini zabt etish: Britaniya og‘ir vaznning dunyodagi bosh moliyaviy va media platformasi sanaladi; bu yerdagi g‘alaba reytinglarni keskin ko‘taradi;

  • Global promouterlar nigohida: Dyubua va Uordli ishtirokidagi oqshomni millionlab tomoshabinlar va dunyoning bosh promouterlik kompaniyalari jonli kuzatadi;

  • Top-10 sari muhim qadam: Solomon Dakrsni uning o‘z uyida ishonchli mag‘lub etish Bahodirga jahon chempionligi (WBC, WBA, WBO va IBF) kamarlariga rasmiy da’vogar bo‘lish eshigini lang ochadi;

  • Mahalliy ring muhiti: Ingliz muxlislarining Dakrsni qo‘llab-quvvatlashi Jalolov uchun katta psixologik bosim va chidamlilik imtihoni bo‘ladi.

Sport tahlili: Mutaxassislarning xulosasi va jangdan kutilmalar

Xalqaro boks sharhlovchilari va ekspertlarning fikri:

  • Jalolovning bo‘yi va masofa ustunligi: Bahodir o‘zining uzun qo‘llari, tezkor jeb zarbalari va chap tomondan yo‘llanadigan kuchli zarbasi bilan jang tizginini dastlabki raundlardan o‘z qo‘liga olishi kutilmoqda;

  • Dakrsning tajovuzkorligi: Mahalliy bokschi jang tempini pasaytirmaslik va yaqin masofaga kirib, kutilmagan zarba berishga urinishi tayin;

  • Nokaut ehtimoli juda yuqori: Ekspertlar Dakrsning avval nokautga uchraganini hisobga olib, Jalolovning kuchli pressingi ostida jang muddatidan oldin tugashi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

17 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv Bahodir Jalolovning professional boks olamidagi haqiqiy hukmronligini isbotlovchi yana bir tarixiy lahza bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, Bahodir Jalolov Londondagi ushbu jangda Solomon Dakrsni nechanchi raundda nokautga uchratadi yoki jang to‘liq davom etadimi? Bu g‘alabadan keyin Jalolovni og‘ir vaznning qaysi superyulduziga qarshi ko‘rishni istardingiz? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek boksining ushbu olamshumul yangiligi tahlilini barcha boks ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!

Bahodir JalolovSolomon DakrsDyubua UordliOzyor vazn boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiBugun, 11:11Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Bugun, 11:07Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Bugun, 10:48Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiBugun, 10:13Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiBugun, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng