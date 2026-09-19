Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Jalolov 17-oktyabr kuni Londonda Solomon Dakrsga qarshi jang o‘tkazadi.
- Jalolov professional faoliyatida 17 ta jangning barchasida g‘alaba qozongan, Dakrs esa 11 ta jangdan 10 tasida zafar quchgan.
- Bu jang Bahodirni og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik kamarlariga yaqinlashtirishi kutilmoqda.
Professional boksning og‘ir vazn toifasida yengilmas yurish qilayotgan ikki karra Olimpiya chempioni va milliy faxrimiz Bahodir Jalolovning navbatdagi katta jangi bo‘yicha barcha tafsilotlar rasman tasdiqlandi. O‘zbek «Katta mashinasi» nomi bilan mashhur nokautchi 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi dahshatli Dyubua — Uordli super boks oqshomi doirasida ringga ko‘tariladi.
Ushbu mas’uliyatli jangda Jalolovga qarshi mahalliy britaniyalik xavfli jangchi Solomon Dakrs to‘qnash keladi. Britaniyalik bokschi shu paytgacha professional ringda 11 ta jang o‘tkazib, 10 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan bo‘lib, o‘zining yagona mag‘lubiyatini (nokaut bilan) ikki yil avval Devid Adeledan qabul qilib olgan edi. Bahodir Jalolov esa professional faoliyatidagi barcha 17 ta jangida mutlaq zafar quchib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan kelmoqda.
Xo‘sh, Londondagi muxlislar bosimi ostida kechadigan bahsda Jalolovning imkoniyatlari qanday baholanmoqda, Dakrs nega jiddiy sinov sanaladi va ushbu g‘alaba Bahodirni og‘ir vazndagi mutlaq chempionlik kamariga qay darajada yaqinlashtiradi?
«17-0 qarshisida 10-1 ko‘rsatkich»: Ringda to‘qnash keladigan kuchlar qiyosi
Londondagi jang oldidan bokschilarning asosiy statistik raqamlari:
Bahodir Jalolov (O‘zbekiston): 17 ta jang, 17 ta g‘alaba, mutlaq mag‘lubiyatsiz rekord va aksariyat janglarni muddatidan oldin yakunlagan dahshatli nokautlar seriyasi;
Solomon Dakrs (Buyuk Britaniya): 11 ta jang, 10 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat; Britaniyaning og‘ir vazndagi tajribali va kuchli maktabiga ega vakili;
Dakrsning yagona mag‘lubiyati: Ikki yil avval Devid Adelega qarshi jangda nokautga uchragan, biroq shundan so‘ng yana qayta tiklanib, g‘alabali seriya qayd etgan;
Jang maydoni va vaqti: 17 oktyabr, London — markaziy janglardan biri sifatida Dyubua — Uordli shousi kardida bo‘lib o‘tadi.
«Dyubua — Uordli anderkardi»: Nima uchun bu jang Jalolovga kerak?
London oqshomining Jalolov karyerasidagi strategik ahamiyati:
Britaniya boks bozorini zabt etish: Britaniya og‘ir vaznning dunyodagi bosh moliyaviy va media platformasi sanaladi; bu yerdagi g‘alaba reytinglarni keskin ko‘taradi;
Global promouterlar nigohida: Dyubua va Uordli ishtirokidagi oqshomni millionlab tomoshabinlar va dunyoning bosh promouterlik kompaniyalari jonli kuzatadi;
Top-10 sari muhim qadam: Solomon Dakrsni uning o‘z uyida ishonchli mag‘lub etish Bahodirga jahon chempionligi (WBC, WBA, WBO va IBF) kamarlariga rasmiy da’vogar bo‘lish eshigini lang ochadi;
Mahalliy ring muhiti: Ingliz muxlislarining Dakrsni qo‘llab-quvvatlashi Jalolov uchun katta psixologik bosim va chidamlilik imtihoni bo‘ladi.
Sport tahlili: Mutaxassislarning xulosasi va jangdan kutilmalar
Xalqaro boks sharhlovchilari va ekspertlarning fikri:
Jalolovning bo‘yi va masofa ustunligi: Bahodir o‘zining uzun qo‘llari, tezkor jeb zarbalari va chap tomondan yo‘llanadigan kuchli zarbasi bilan jang tizginini dastlabki raundlardan o‘z qo‘liga olishi kutilmoqda;
Dakrsning tajovuzkorligi: Mahalliy bokschi jang tempini pasaytirmaslik va yaqin masofaga kirib, kutilmagan zarba berishga urinishi tayin;
Nokaut ehtimoli juda yuqori: Ekspertlar Dakrsning avval nokautga uchraganini hisobga olib, Jalolovning kuchli pressingi ostida jang muddatidan oldin tugashi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
17 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv Bahodir Jalolovning professional boks olamidagi haqiqiy hukmronligini isbotlovchi yana bir tarixiy lahza bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Bahodir Jalolov Londondagi ushbu jangda Solomon Dakrsni nechanchi raundda nokautga uchratadi yoki jang to‘liq davom etadimi? Bu g‘alabadan keyin Jalolovni og‘ir vaznning qaysi superyulduziga qarshi ko‘rishni istardingiz? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek boksining ushbu olamshumul yangiligi tahlilini barcha boks ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…