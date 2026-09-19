Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi

·15·Dunyo
Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Grand-Kanon hududida sel oqibatida bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchi Timoti Allen Smitning jasadi topildi.
  • Uning inson qoldiqlari 14 sentyabr kuni Kolorado daryosidagi Crystal Rapid yaqinidan topilgan.
  • Timoti Smit 29 avgust kuni Bright Angel Canyon va Phantom Ranch hududlarida sodir bo‘lgan kuchli selda do‘stlari Jon Justi va Brent Rozenkrans bilan birga yo‘qolgan edi.

AQSHning Grand-Kanon hududida kuchli sel vaqtida ikki do‘sti bilan bedarak yo‘qolgan uch nafar farzandning otasi Timoti Allen Smitning jasadi qariyb uch haftadan so‘ng topildi.

Kokonino okrugi tibbiyot ekspertizasi xizmati topilgan inson qoldiqlari 53 yoshli Timoti Smitga tegishli ekanini tasdiqladi. Ular 14 sentyabr kuni Milliy park xizmati xodimlari tomonidan Kolorado daryosidagi Crystal Rapid yaqinidan topilgan.

Vayomingdagi Star Valley Ranch shahrida yashagan Tim 29 avgust kuni Bright Angel Canyon va Phantom Ranch hududlarida yuz bergan kuchli seldan so‘ng bedarak yo‘qolgan. U o‘sha paytda uzoq yillik do‘stlari Jon Justi va Brent Rozenkrans bilan sayr qilish, baliq ovlash va kemping uchun safarda edi. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Timning rafiqasi Kerri Smit Facebook orqali uning vafot etganini tasdiqlab, oilasi uch hafta davomida uning qaytishini kutib, umid qilganini aytdi.

“Biz endi kutmaymiz. Tim ikki kun avval Grand-Kanon milliy bog‘i qutqaruvchilari tomonidan topildi. Biz istagan tarzda bo‘lmadi, ammo u Jon va Brent bilan birga sevgan ishi bilan shug‘ullanganini bilamiz”, — dedi Kerri.

Ikki do‘sti ham sel qurboni bo‘lgan

Tim bilan kanonga kirgan 46 yoshli xiropraktik Jon Justi va 42 yoshli yakkakurash ustozi Brent Rozenkrans ham halok bo‘lgan.

Uch do‘st oylar davomida rejalashtirgan sayohatini 28 avgust kuni boshlagan. Ertangi kuni taxminan soat 14:30 da Bright Angel Creek yaqinida turgan paytda kuchli yomg‘irdan keyin to‘satdan sel kelgan.

Grand Canyon manzarasi fonida selfi tushgan ikki soqolli kishining yonma-yon surati.

Kuchli oqim soy ustidagi deyarli barcha piyodalar ko‘priklarini vayron qilgan, temir konstruksiyalar va boshqa chiqindilarni oqizib ketgan. Transcanyon Waterline tizimi ham jiddiy zarar ko‘rgan.

Keyingi ikki kun ichida 80 dan ortiq kishi qutqarilgan, ularning ko‘pchiligi vertolyotda olib chiqilgan.

Jonning jasadi 30 avgust kuni, Brentniki esa 31 avgustda topilgan. Tim esa qidiruv davomida bedarak qolgan so‘nggi shaxs bo‘lgan.

Uning qoldiqlari Phantom Ranch hududidan qariyb 10 mil pastda aniqlangan.

Uchuvchi Tim haqida nimalar ma’lum?

Tim Texasning Granbury shahrida ulg‘aygan va keyin rafiqasi Kerri hamda uch nafar farzandi bilan Vayomingning g‘arbiy qismiga ko‘chgan. Juftlik 18 yil turmush qurgan.

Oilasi uni tabiatni sevuvchi, sayr qilish, kemping, yangi joylarni kashf etish va boshqalarga yordam berishni yaxshi ko‘rgan inson sifatida esladi.

Tim uchuvchi bo‘lib ishlagan, yaqinlari uni xususiy aviatsiya kompaniyasi NetJets uchun parvoz qilganini bildirgan.

Uning o‘limidan so‘ng yaqinlari va u yashagan jamoalar tomonidan ko‘plab hamdardlik bildirildi. Uning oilasiga bo‘lgan mehri va diniy e’tiqodi alohida ta’kidlandi.

Vayomingda Tim va oilasi qatnashgan Emmanuel Bible Church qidiruv davrida uning uchun duo yig‘ilishini o‘tkazgan. Granbury High School'ning sobiq o‘quvchilari guruhida ham uning vafoti munosabati bilan xotira so‘zlari qoldirilgan.

AQSH Milliy park xizmati Tim, Jon va Brentning oilalariga chuqur hamdardlik bildirib, bir necha hafta davomida og‘ir sharoitlarda ishlagan qidiruv guruhlari va hamkor tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdi.

Timoti Allen SmitGrand-KanonBright Angel CanyonNetJets
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)Bugun, 12:45Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 10:06Qora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiQora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 09:59Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildiBugun, 08:52Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Bugun, 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?