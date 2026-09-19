AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSh Xalqaro savdo komissiyasi (USITC)
- Apple, Samsung va Google kompaniyalariga nisbatan audiotexnologiyalar bo'yicha patent buzilgani haqidagi da'vo asosida yirik tekshiruv boshladi.
- Agar ayblovlar tasdiqlansa, ushbu brendlarning ayrim qurilmalarini Amerika bozoriga olib kirish taqiqlanishi mumkin.
- BoomCloud 360 kompaniyasi tomonidan kiritilgan shikoyat №337-TA-1521 raqamli tekshiruvga sabab bo'ldi.
AQSh Xalqaro savdo komissiyasi (USITC) yetakchi texnologiya gigantlari — Apple, Samsung va Google kompaniyalariga nisbatan yirik tekshiruv boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga mazkur korporatsiyalarning audiotexnologiyalar bilan bogʻliq patentlarni buzganligi haqidagi daʼvo sabab boʻlgan va agar ayblovlar tasdiqlansa, ushbu brendlarning ayrim qurilmalarini Amerika bozoriga olib kirish taqiqlanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur huquqiy jarayonning boshlanishiga AQShning BoomCloud 360 kompaniyasi tomonidan kiritilgan shikoyat asos boʻldi. Daʼvogar tomonning bildirishicha, javobgarlar oʻzlari import qilayotgan va sotayotgan ayrim elektron qurilmalarda tegishli huquqlarsiz unga tegishli tovushni qayta ishlash patentlangan texnologiyalaridan foydalanib kelmoqda. Ushbu shikoyat dastlab joriy yilning 14-avgustida taqdim etilib, oʻsha oyning 31-sanasida yana qoʻshimcha maʼlumotlar bilan toʻldirilgan.
Tekshiruv tafsilotlari va talab qilinayotgan choralarUSITC tomonidan ochilgan №337-TA-1521 raqamli tekshiruvda uchta asosiy javobgar ishtirok etmoqda: Apple, Samsung Electronics (shu jumladan uning Amerika boʻlimi) hamda Google. BoomCloud 360 komissiyadan cheklangan istisno buyrugʻini — Limited Exclusion Order chiqarishni soʻramoqda. Agar patent huquqlari buzilgani oʻz tasdiqini topsa, bunday chora aybdor kompaniyalarning muayyan mahsulotlarini AQSh hududiga olib kirishni butunlay toʻxtatib qoʻyishi mumkin.
Bundan tashqari, daʼvogar kompaniya faqatgina import cheklovi bilan cheklanib qolmay, balki AQSh bozorida muayyan savdo operatsiyalari va boshqa tijoriy faoliyatni toʻxtatish boʻyicha ham qatʼiy koʻrsatmalar berilishini talab qilmoqda. Bu esa mazkur texnologik gigantlarning Amerika isteʼmol bozoridagi oʻrniga jiddiy taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.
Qonuniy tartib-qoidalar va kelgusidagi qadamlarMazkur ish USITC maʼmuriy sudyalaridan biriga koʻrib chiqish uchun topshiriladi. Sudya barcha dalillarni chuqur oʻrganib chiqib, AQShning 1930-yildagi Tariflar toʻgʻrisidagi qonunining 337-boʻlimi buzilgan yoki buzilmagani yuzasidan dastlabki xulosani taqdim etadi. Keyinchalik bu qaror komissiyaning oʻzi tomonidan qayta koʻrib chiqilishi mumkin.
Rasmiy tartib-qoidalarga koʻra, tekshiruv boshlanganidan keyin 45 kun ichida USITC uning yakunlanish muddatini belgilashi shart. Idora mazkur masalani imkon qadar qisqa fursatlarda yakuniy qarorga keltirish niyatida ekanini maʼlum qilgan. Agar qoidabuzarlik aniqlansa va talablar qanoatlantirilsa, cheklovlar tegishli farmoyish chiqqanidan soʻng kuchga kiradi.
Shu bilan birga, agar AQSh savdo vakili davlat siyosati nuqtai nazaridan qarorni bekor qilmasa, ushbu choralar 60 kun ichida qatʼiy va yakuniy tus oladi. Hozircha Apple, Samsung va Google kompaniyalarining aniq qaysi modellariga nisbatan bunday cheklovlar qoʻllanishi mumkinligi maʼlum qilinmagan.
Izohlar 0
…