AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkin

·32·Texno
AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh Xalqaro savdo komissiyasi (USITC)
  • Apple, Samsung va Google kompaniyalariga nisbatan audiotexnologiyalar bo'yicha patent buzilgani haqidagi da'vo asosida yirik tekshiruv boshladi.
  • Agar ayblovlar tasdiqlansa, ushbu brendlarning ayrim qurilmalarini Amerika bozoriga olib kirish taqiqlanishi mumkin.
  • BoomCloud 360 kompaniyasi tomonidan kiritilgan shikoyat №337-TA-1521 raqamli tekshiruvga sabab bo'ldi.

AQSh Xalqaro savdo komissiyasi (USITC) yetakchi texnologiya gigantlari — Apple, Samsung va Google kompaniyalariga nisbatan yirik tekshiruv boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga mazkur korporatsiyalarning audiotexnologiyalar bilan bogʻliq patentlarni buzganligi haqidagi daʼvo sabab boʻlgan va agar ayblovlar tasdiqlansa, ushbu brendlarning ayrim qurilmalarini Amerika bozoriga olib kirish taqiqlanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur huquqiy jarayonning boshlanishiga AQShning BoomCloud 360 kompaniyasi tomonidan kiritilgan shikoyat asos boʻldi. Daʼvogar tomonning bildirishicha, javobgarlar oʻzlari import qilayotgan va sotayotgan ayrim elektron qurilmalarda tegishli huquqlarsiz unga tegishli tovushni qayta ishlash patentlangan texnologiyalaridan foydalanib kelmoqda. Ushbu shikoyat dastlab joriy yilning 14-avgustida taqdim etilib, oʻsha oyning 31-sanasida yana qoʻshimcha maʼlumotlar bilan toʻldirilgan.

Tekshiruv tafsilotlari va talab qilinayotgan choralar

USITC tomonidan ochilgan №337-TA-1521 raqamli tekshiruvda uchta asosiy javobgar ishtirok etmoqda: Apple, Samsung Electronics (shu jumladan uning Amerika boʻlimi) hamda Google. BoomCloud 360 komissiyadan cheklangan istisno buyrugʻini — Limited Exclusion Order chiqarishni soʻramoqda. Agar patent huquqlari buzilgani oʻz tasdiqini topsa, bunday chora aybdor kompaniyalarning muayyan mahsulotlarini AQSh hududiga olib kirishni butunlay toʻxtatib qoʻyishi mumkin.

Bundan tashqari, daʼvogar kompaniya faqatgina import cheklovi bilan cheklanib qolmay, balki AQSh bozorida muayyan savdo operatsiyalari va boshqa tijoriy faoliyatni toʻxtatish boʻyicha ham qatʼiy koʻrsatmalar berilishini talab qilmoqda. Bu esa mazkur texnologik gigantlarning Amerika isteʼmol bozoridagi oʻrniga jiddiy taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.

Qonuniy tartib-qoidalar va kelgusidagi qadamlar

Mazkur ish USITC maʼmuriy sudyalaridan biriga koʻrib chiqish uchun topshiriladi. Sudya barcha dalillarni chuqur oʻrganib chiqib, AQShning 1930-yildagi Tariflar toʻgʻrisidagi qonunining 337-boʻlimi buzilgan yoki buzilmagani yuzasidan dastlabki xulosani taqdim etadi. Keyinchalik bu qaror komissiyaning oʻzi tomonidan qayta koʻrib chiqilishi mumkin.

Rasmiy tartib-qoidalarga koʻra, tekshiruv boshlanganidan keyin 45 kun ichida USITC uning yakunlanish muddatini belgilashi shart. Idora mazkur masalani imkon qadar qisqa fursatlarda yakuniy qarorga keltirish niyatida ekanini maʼlum qilgan. Agar qoidabuzarlik aniqlansa va talablar qanoatlantirilsa, cheklovlar tegishli farmoyish chiqqanidan soʻng kuchga kiradi.

Shu bilan birga, agar AQSh savdo vakili davlat siyosati nuqtai nazaridan qarorni bekor qilmasa, ushbu choralar 60 kun ichida qatʼiy va yakuniy tus oladi. Hozircha Apple, Samsung va Google kompaniyalarining aniq qaysi modellariga nisbatan bunday cheklovlar qoʻllanishi mumkinligi maʼlum qilinmagan.

AppleSamsungGooglePatentAQSh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi