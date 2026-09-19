Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?

·0·Dunyo
Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?

Misrdagi mashhur Xeops piramidasi, ya’ni Giza buyuk piramidasi ortida Oy, yulduzlar va sayyoralar bilan bog‘liq yashirin matematik tizim bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchi Sayfi Levi tomonidan ilgari surilgan yangi nazariyada inshootning o‘lchamlarida qadimgi misrliklarning matematika va astronomiya bo‘yicha bilimlariga ishora qiluvchi sonli namuna va qonuniyatlar borligi taxmin qilingan.

Britaniya gazetasi xabariga ko‘ra, Levi piramida balandligi, asosi va qiya tomonlari kabi asosiy o‘lchamlarni o‘rgangan. U qadimgi Misr matematikasida qo‘llangan kasrlar asosida hisob-kitoblar olib borgan va ayrim natijalar astronomik sikllar hamda matematik doimiylarga o‘xshashini qayd etgan.

Tadqiqot SSRN platformasida e’lon qilingan maqolaga asoslangan. Ammo ushbu ish hozircha mutaxassislarning rasmiy taqriz jarayonidan, ya’ni peer review'dan o‘tmagan.

Piramida o‘lchamlarida astronomik ishoralar bormi?

Levining hisob-kitoblaridan biri 27,5 raqamini bergan. Tadqiqotchi bu ko‘rsatkichni Oyning Yerga eng yaqin keladigan nuqtalari — ikki ketma-ket perigey oralig‘ining taxminan 27,55 kun ekani bilan bog‘laydi.

Yana bir hisob-kitob 70 raqamini ko‘rsatgan. Levi bu natijani yulduz Sirius Quyoshning kuchli yorug‘ligi tufayli ko‘rinmay qoladigan taxminan 70 kunlik davr bilan bog‘lagan.

Uning ta’kidlashicha, ayrim hisob-kitoblar Yupiter, Saturn, Venera va Mars kabi sayyoralarning harakatlari bilan ham mos kelishi mumkin. Nazariyada, shuningdek, π (pi) va Oltin nisbat kabi matematik doimiylar bilan ehtimoliy bog‘liqliklar ham tilga olingan.

Bu qonuniyatlar tasodifiy paydo bo‘lgan-bo‘lmaganini tekshirish uchun Levi 100 mingta kompyuterda yaratilgan piramida modeli o‘lchamlari bilan taqqoslash o‘tkazgan. Uning hisob-kitoblariga ko‘ra, modellarning taxminan 2,4 foizida shunga o‘xshash natijalar kuzatilgan.

Tadqiqotchining fikricha, bu holat Giza piramidasining o‘lchamlari ma’lum tartib asosida ataylab tanlangan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Biroq Levining o‘zi ham bu natija qadimgi misrliklar inshootni maxsus matematik yoki astronomik kod sifatida qurganini isbotlamasligini tan oladi.

Piramida aslida qanday maqsadda qurilgan?

Giza buyuk piramidasi taxminan 4 500 yil avval, fir’avn Xufu hukmronligi davrida barpo etilgan. U an’anaga ko‘ra, Xufuning dafn majmuasi tarkibi sifatida qaraladi.

Biroq Sayfi Levi bunga boshqacha izoh taklif qilmoqda. Uning nazariyasiga ko‘ra, piramida faqat maqbara emas, balki qadimgi bilimlarni saqlab qolishga xizmat qilgan ulkan inshoot ham bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchi, shuningdek, piramidaning qadimgi Misr mifologiyasida yaratilish boshlanishi bilan bog‘liq muqaddas ibtidoiy tepalik — “Benben” bilan ehtimoliy aloqasi bo‘lishi mumkinligini ham ilgari surgan.

Hozircha bu g‘oyalar nazariya darajasida qolmoqda va ularni tasdiqlash uchun mustaqil mutaxassislar tomonidan qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Giza piramidasiSayfi LeviMisr astronomiyasiMisr matematikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiBugun, 14:18"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)Bugun, 12:45Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 10:06Qora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiQora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 09:59Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?