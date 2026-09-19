NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi

·28·Texno
NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni, jumladan Crew-15, Crew-16 va Crew-17 missiyalarini amalga oshirish bo'yicha 946 million dollarlik qo'shimcha kelishuvni imzoladi.
  • Ushbu kelishuv doirasida SpaceX 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun parvozlarni amalga oshiradi, jumladan ekipajni tayyorlash, uchirish, orbitadagi operatsiyalar va xavfsiz qaytarishni o'z ichiga oladi.

AQSh Milliy kosmik agentligi NASA va Elon Musk'ga tegishli SpaceX kompaniyasi oʻrtasida Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) insonlarni yuborish boʻyicha navbatdagi yirik kelishuv imzolandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) dasturi doirasidagi qoʻshimcha shartnoma qiymati qariyb bir milliard dollarni tashkil etib, kelgusidagi kosmik ekspeditsiyalarni moliyalashtirishni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu modifikatsiyaga muvofiq, SpaceX kompaniyasi NASA uchun Crew-15, Crew-16 va Crew-17 deb nomlangan yana uchta boshqariladigan kosmik missiyani amalga oshiradi. Mazkur shartnomaning umumiy budjeti 946 million dollarga teng boʻlib, bu orqali NASA tomonidan SpaceX'ga buyurtma qilingan jami missiyalar soni 17 taga yetdi. Ushbu hamkorlik kelgusi yillarda kosmik stansiyaning uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

Moliyalashtirish tafsilotlari va shartnoma shartlari

Kelishuvda koʻrsatilishicha, ajratilgan mablagʻlar faqatgina parvozlarning oʻzini emas, balki keng koʻlamli tayyorgarlik jarayonlarini ham qamrab oladi. Xususan, summaning ichiga Yerda ekipajni tayyorlash, raketani uchirish, orbitadagi operatsiyalar, ekipajlarni xavfsiz qaytarish, tiklash ishlari hamda har bir ekspeditsiya uchun zarur yuklarni yetkazib berish xarajatlari kiritilgan.

Shuningdek, Dragon kosmik kemasi XKSga tutashib turgan vaqtda ekipaj uchun favqulodda qutqaruv «qayiqchasi» vazifasini ham bajarishi shart. Ushbu qoʻshimcha xavfsizlik chorasi kosmonavtlar hayotini har qanday kutilmagan vaziyatlarda asrashga xizmat qiladi. Yangi kelishuvning amal qilish muddati 2030 yilgacha uzaytirilgan boʻlib, uchta yangi missiyaning uchishga shayligi 2027 va 2028 yillarga moʻljallangan.

Hamkorlik tarixi va kelajak istiqbollari

Mazkur yangi bitim hisobga olingan holda, CCtCap dasturi doirasida SpaceX bilan tuzilgan umumiy shartnomaning qiymati naqd 5,92 milliard dollarga yetdi. Eslatib oʻtamiz, NASA oʻshanda oʻzining dastlabki shartnomalarini Boeing va SpaceX kompaniyalari bilan 2014 yilda tuzgan edi. Biroq SpaceX oʻzining muvaffaqiyatli ishlanmalari evaziga insonlarni kosmosga olib chiqish sertifikatini 2020 yilning noyabr oyida qoʻlga kiritgan.

Hozirgi vaqtda NASAning navbatdagi vazifalari doirasida Crew-12 missiyasi amalga oshirilmoqda. Ushbu dastur doirasida Dragon kemasi ekipaj bilan birgalikda muvaffaqiyatli ravishda orbitaga chiqib, Xalqaro kosmik stansiyaga tutashgan holda oʻz vazifalarini bajarishda davom etmoqda. Ushbu qadamlar insoniyatning kosmik tadqiqotlardagi ishtirokini yanada mustahkamlamoqda.

NASASpaceXXKSKosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi