FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdi

·43·Sport
FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA Rossiya oʻsmirlar jamoasini Ozarbayjonda boʻlib oʻtadigan U-15 Jahon chempionati guruh bosqichi qurʼasiga kiritdi.
  • Bu 2022-yil fevral oyidan beri joriy etilgan sport sanksiyalaridan keyingi ilk yumshatilish holati hisoblanadi.
  • Ushbu turnir FIFA musobaqalariga saralashda qiynalayotgan davlatlarga raqobat muhitini taqdim etish maqsadida tashkil etilgan.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Rossiya oʻsmirlar jamoasini yangi tashkil etilgan turnir guruh bosqichi qurʼasiga kiritish orqali mamlakatni xalqaro futbol maydoniga qisman qaytarish yoʻlida muhim qadam tashladi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror 2022-yil fevral oyida joriy etilgan keng koʻlamli sport sanksiyalaridan keyingi ilk yumshatilish holati hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ozarbayjonda boʻlib oʻtadigan U-15 Jahon chempionati va festivalida Rossiya oʻsmirlar terma jamoasi Turkiya, Afgʻoniston, Jibuti, Syerra-Leone va Sudan bilan birgalikda oltita jamoadan iborat guruhdan joy oldi. Ushbu qadam oʻtgan yilning dekabr oyida barcha 211 aʼzo assotsiatsiyaga rasmiy taklifnoma yuborilganidan soʻng amalga oshirildi.

Musobaqa formati va asosiy maqsad

FIFA ushbu sinov turnirini tashkil etishdan koʻzlangan asosiy maqsad dunyo boʻylab FIFA musobaqalariga saralashdan oʻtishda qiynalayotgan davlatlarga mazmunli raqobat muhitini taqdim etish ekanini taʼkidladi. Tashkilot bayonotida taʼkidlanishicha, mazkur festival formati turli mamlakatlar oʻrtasidagi raqobatdoshlik tafovutini qisqartirish uchun ataylab ishlab chiqilgan.

Biroq, yoshlar darajasidagi bu cheklovlarning yumshatilishi Rossiyaning asosiy terma jamoalari va klublariga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarga taʼsir qilmaydi. Ular Yevropa chempionati va Chempionlar ligasi kabi nufuzli musobaqalardan chetlatilganicha qolmoqda.

Katta futbol uchun eshiklar hali ham yopiq

Ushbu taqiqlar Yevropa federatsiyalarining ehtimoliy boykotlarining oldini olish maqsadida Sport arbitraj sudi tomonidan tasdiqlangan edi. UEFA prezidenti Aleksander Cheferin Ukrainadagi mojaro davom etar ekan, Rossiyaning asosiy terma jamoalari uchun eshiklar qatʼiy yopilganicha qolishini bir necha bor taʼkidlagan.

Ozarbayjonda 24–30-oktabr kunlari boʻlib oʻtadigan va 191 ta jamoani oʻz ichiga olgan ushbu turnir kichik maydonlarda 20 daqiqalik boʻlaklardan iborat sakkiz kishilik formatda oʻtkaziladi. Ukraina, Germaniya, Niderlandiya va AQSh kabi davlatlarning mazkur musobaqada qatnashmasligi esa chuqur geosiyosiy ziddiyatlar turnir soyasida qolishda davom etayotganini koʻrsatadi.

Kelajakda FIFA kelasi yili qizlar oʻrtasidagi musobaqani ham yoʻlga qoʻyishni va 2028-yildan boshlab har ikki yosh toifasidagi festivallarni yillik tadbirga aylantirishni rejalashtirmoqda.

FIFARossiyaU15 Jahon chempionatiOzarbayjonFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdiKylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdiBugun, 13:36UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiBugun, 11:53Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 11:44Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Bugun, 11:36Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiAleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiBugun, 11:33"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng