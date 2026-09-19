FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA Rossiya oʻsmirlar jamoasini Ozarbayjonda boʻlib oʻtadigan U-15 Jahon chempionati guruh bosqichi qurʼasiga kiritdi.
- Bu 2022-yil fevral oyidan beri joriy etilgan sport sanksiyalaridan keyingi ilk yumshatilish holati hisoblanadi.
- Ushbu turnir FIFA musobaqalariga saralashda qiynalayotgan davlatlarga raqobat muhitini taqdim etish maqsadida tashkil etilgan.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Rossiya oʻsmirlar jamoasini yangi tashkil etilgan turnir guruh bosqichi qurʼasiga kiritish orqali mamlakatni xalqaro futbol maydoniga qisman qaytarish yoʻlida muhim qadam tashladi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror 2022-yil fevral oyida joriy etilgan keng koʻlamli sport sanksiyalaridan keyingi ilk yumshatilish holati hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ozarbayjonda boʻlib oʻtadigan U-15 Jahon chempionati va festivalida Rossiya oʻsmirlar terma jamoasi Turkiya, Afgʻoniston, Jibuti, Syerra-Leone va Sudan bilan birgalikda oltita jamoadan iborat guruhdan joy oldi. Ushbu qadam oʻtgan yilning dekabr oyida barcha 211 aʼzo assotsiatsiyaga rasmiy taklifnoma yuborilganidan soʻng amalga oshirildi.
Musobaqa formati va asosiy maqsadFIFA ushbu sinov turnirini tashkil etishdan koʻzlangan asosiy maqsad dunyo boʻylab FIFA musobaqalariga saralashdan oʻtishda qiynalayotgan davlatlarga mazmunli raqobat muhitini taqdim etish ekanini taʼkidladi. Tashkilot bayonotida taʼkidlanishicha, mazkur festival formati turli mamlakatlar oʻrtasidagi raqobatdoshlik tafovutini qisqartirish uchun ataylab ishlab chiqilgan.
Biroq, yoshlar darajasidagi bu cheklovlarning yumshatilishi Rossiyaning asosiy terma jamoalari va klublariga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarga taʼsir qilmaydi. Ular Yevropa chempionati va Chempionlar ligasi kabi nufuzli musobaqalardan chetlatilganicha qolmoqda.
Katta futbol uchun eshiklar hali ham yopiqUshbu taqiqlar Yevropa federatsiyalarining ehtimoliy boykotlarining oldini olish maqsadida Sport arbitraj sudi tomonidan tasdiqlangan edi. UEFA prezidenti Aleksander Cheferin Ukrainadagi mojaro davom etar ekan, Rossiyaning asosiy terma jamoalari uchun eshiklar qatʼiy yopilganicha qolishini bir necha bor taʼkidlagan.
Ozarbayjonda 24–30-oktabr kunlari boʻlib oʻtadigan va 191 ta jamoani oʻz ichiga olgan ushbu turnir kichik maydonlarda 20 daqiqalik boʻlaklardan iborat sakkiz kishilik formatda oʻtkaziladi. Ukraina, Germaniya, Niderlandiya va AQSh kabi davlatlarning mazkur musobaqada qatnashmasligi esa chuqur geosiyosiy ziddiyatlar turnir soyasida qolishda davom etayotganini koʻrsatadi.
Kelajakda FIFA kelasi yili qizlar oʻrtasidagi musobaqani ham yoʻlga qoʻyishni va 2028-yildan boshlab har ikki yosh toifasidagi festivallarni yillik tadbirga aylantirishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…