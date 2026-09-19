iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladi

·5·Texno
iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • DxOMark laboratoriyasi iPhone 18 Pro kamerasini sinovdan o'tkazib, 172 ball bilan reytingda ikkinchi o'rinni egallaganini aniqladi.
  • Qurilma ayniqsa past yorug'lik sharoitida suratga olish sifati va ekspozitsiyasi bilan ajralib turadi, shuningdek, yangi o'zgaruvchan diafragma funksiyasi va videotasvir stabilizatsiyasi yuqori baholangan.
  • Biroq, rang-baranglikdagi kichik og'ishlar va telefotokameraning zoom imkoniyatlaridagi cheklovlar uni birinchi o'rindan chetda qoldirdi.

Nufuzli DxOMark laboratoriyasi mutaxassislari Apple kompaniyasining yangi flagmani — iPhone 18 Pro smartfonining kamerasini sinovdan oʻtkazishdi. Olingan natijalarga koʻra, qurilma 172 ball toʻplab, global kamerasimulyatsiya va suratga olish reytingida faxrli ikkinchi oʻrinni egalladi va jahonning eng ilgʻor kamerofonlari qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi oʻrinni 175 ball jamlagan Huawei Pura 80 Ultra egallab turibdi. Shunga qaramay, iPhone 18 Pro Vivo X300 Pro va Oppo Find X9 Ultra kabi asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Yangi Apple flagmani ulardan mos ravishda bir va ikki ball ustun keldi.

Kameraning asosiy afzalliklari va tungi suratga olish imkoniyatlari

Sinov natijalariga koʻra, iPhone 18 Pro modelining eng kuchli tomonlaridan biri past yorugʻlik sharoitida suratga olish sifati deb topildi. DxOMark mutaxassislari smartfonning tungi suratlarini oʻz sinfidagi eng yaxshilardan biri sifatida baholashdi. Kamera hatto eng murakkab sharoitlarda ham yuqori detalli kadrlar tayyorlab, raqamli shovqinni samarali nazorat qiladi.

Shuningdek, qurilmaning ekspozitsiyasi ham yuqori bahoga sazovor boʻldi. Aksariyat stsenariylarda smartfon tabiiy kontrast va keng dinamik diapazonni namoyish etadi. Bu yorugʻ va qorongʻi qismlardagi detallarni bir vaqtning oʻzida bir xilda saqlab qolish imkonini beradi.

Yangi texnologiyalar va videotasvir sifati

Mutaxassislar asosiy kameraga oʻrnatilgan yangi oʻzgaruvchan диафрагма (diafragma) funksiyasini alohida taʼkidlab oʻtdilar. U guruhli portretlarni suratga olishda maydon chuqurligini oshirib, koʻproq odamlarning birdek fokusda qolishini taʼminlaydi. Bundan tashqari, foydalanuvchilar diafragmani qoʻlda boshqarish imkoniyatiga ham ega.

Videotasvir stabilizatsiyasi ham yuqori darajada baholandi. DxOMark xulosasiga koʻra, harakatlanish yoki hatto yugurish vaqtida olingan videolar ham juda tekis va tabiiy koʻrinadi. Smartfon detallar va shovqin darajasi oʻrtasida mukammal muvozanatni saqlaydi.

Yetakchiga nima xalaqit berdi?

Barcha ijobiy jihatlarga qaramay, iPhone 18 Pro baʼzi kamchiliklar sababli birinchi oʻrinni qoʻldan boy berdi. Xususan, mutaxassislar rang-baranglikda kichik ogʻishlar va oq balansining vaqti-vaqti bilan oʻzgarib turishini qayd etishdi, bu esa ketma-ket kadrlardagi ranglarning turlicha chiqishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, telefotokamera katta masofaga yaqinlashtirib (zoom) suratga olishda boshqa raqobatchi flagmanlardan ortda qoldi. Yaqin kunlarda taqdim etiladigan yangi raqib modellar esa telefoto modullarini yanada yaxshilashi kutilmoqda, bu esa kelgusidagi raqobatni yanada keskinlashtiradi.

AppleiPhone 18 ProDxOMarkSmartfonKamera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi