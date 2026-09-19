iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- DxOMark laboratoriyasi iPhone 18 Pro kamerasini sinovdan o'tkazib, 172 ball bilan reytingda ikkinchi o'rinni egallaganini aniqladi.
- Qurilma ayniqsa past yorug'lik sharoitida suratga olish sifati va ekspozitsiyasi bilan ajralib turadi, shuningdek, yangi o'zgaruvchan diafragma funksiyasi va videotasvir stabilizatsiyasi yuqori baholangan.
- Biroq, rang-baranglikdagi kichik og'ishlar va telefotokameraning zoom imkoniyatlaridagi cheklovlar uni birinchi o'rindan chetda qoldirdi.
Nufuzli DxOMark laboratoriyasi mutaxassislari Apple kompaniyasining yangi flagmani — iPhone 18 Pro smartfonining kamerasini sinovdan oʻtkazishdi. Olingan natijalarga koʻra, qurilma 172 ball toʻplab, global kamerasimulyatsiya va suratga olish reytingida faxrli ikkinchi oʻrinni egalladi va jahonning eng ilgʻor kamerofonlari qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi oʻrinni 175 ball jamlagan Huawei Pura 80 Ultra egallab turibdi. Shunga qaramay, iPhone 18 Pro Vivo X300 Pro va Oppo Find X9 Ultra kabi asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Yangi Apple flagmani ulardan mos ravishda bir va ikki ball ustun keldi.
Kameraning asosiy afzalliklari va tungi suratga olish imkoniyatlariSinov natijalariga koʻra, iPhone 18 Pro modelining eng kuchli tomonlaridan biri past yorugʻlik sharoitida suratga olish sifati deb topildi. DxOMark mutaxassislari smartfonning tungi suratlarini oʻz sinfidagi eng yaxshilardan biri sifatida baholashdi. Kamera hatto eng murakkab sharoitlarda ham yuqori detalli kadrlar tayyorlab, raqamli shovqinni samarali nazorat qiladi.
Shuningdek, qurilmaning ekspozitsiyasi ham yuqori bahoga sazovor boʻldi. Aksariyat stsenariylarda smartfon tabiiy kontrast va keng dinamik diapazonni namoyish etadi. Bu yorugʻ va qorongʻi qismlardagi detallarni bir vaqtning oʻzida bir xilda saqlab qolish imkonini beradi.
Yangi texnologiyalar va videotasvir sifatiMutaxassislar asosiy kameraga oʻrnatilgan yangi oʻzgaruvchan диафрагма (diafragma) funksiyasini alohida taʼkidlab oʻtdilar. U guruhli portretlarni suratga olishda maydon chuqurligini oshirib, koʻproq odamlarning birdek fokusda qolishini taʼminlaydi. Bundan tashqari, foydalanuvchilar diafragmani qoʻlda boshqarish imkoniyatiga ham ega.
Videotasvir stabilizatsiyasi ham yuqori darajada baholandi. DxOMark xulosasiga koʻra, harakatlanish yoki hatto yugurish vaqtida olingan videolar ham juda tekis va tabiiy koʻrinadi. Smartfon detallar va shovqin darajasi oʻrtasida mukammal muvozanatni saqlaydi.
Yetakchiga nima xalaqit berdi?Barcha ijobiy jihatlarga qaramay, iPhone 18 Pro baʼzi kamchiliklar sababli birinchi oʻrinni qoʻldan boy berdi. Xususan, mutaxassislar rang-baranglikda kichik ogʻishlar va oq balansining vaqti-vaqti bilan oʻzgarib turishini qayd etishdi, bu esa ketma-ket kadrlardagi ranglarning turlicha chiqishiga olib kelishi mumkin.
Shuningdek, telefotokamera katta masofaga yaqinlashtirib (zoom) suratga olishda boshqa raqobatchi flagmanlardan ortda qoldi. Yaqin kunlarda taqdim etiladigan yangi raqib modellar esa telefoto modullarini yanada yaxshilashi kutilmoqda, bu esa kelgusidagi raqobatni yanada keskinlashtiradi.
Izohlar 0
…