Kylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdi

·45·Sport
Kylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe, sakkiz yoshidan buyon hamkorlik qilib kelgan Nike bilan o‘n yillik shartnomasini yakunlab, Shveytsariyaning On Holding kompaniyasi bilan yangi hamkorlikni boshladi.
  • Ushbu kelishuvga ko‘ra, Mbappe On Holding kompaniyasining professional futbol olamidagi yangi yuziga aylanadi.
  • Mbappe o‘z qarashlari va tajribasini kompaniyaning innovatsion mahsulotlariga singdirib, futbolning kelajagini birgalikda shakllantirishni maqsad qilgan.

Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe sport anjomlari ishlab chiqaruvchi gigant Nike bilan oʻn yillik hamkorligiga rasman yakun yasadi. Futbol olamidagi eng yorqin yulduzlardan biri boʻlgan fransuz forvardi Shveytsariyaning On Holding kompaniyasi bilan muhim shartnoma imzolab, ushbu brendning professional futbol olamiga kirib kelishida asosiy yuziga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar maʼlumotiga koʻra, Kylian Mbappe sakkiz yoshidan boshlab Amerikaning Nike brendi bilan hamkorlik qilib kelgan. U Cristiano Ronaldo va Vinicius Junior bilan birgalikda kompaniyaning eng yirik global elchilaridan biriga aylangan hamda ayniqsa Mercurial butsa liniyasining asosiy yuzi sifatida tanilgan edi. Biroq, iyul oyining oxirida futbolchining Nike bilan tuzgan shartnomasi nihoyasiga yetdi.

Shveytsariya brendi va yangi ufuklar

Asosan yugurish poyabzallari bilan tanilgan On Holding kompaniyasi oʻz faoliyatini boshqa sport turlariga, jumladan, professional futbolga kengaytirishni rejalashtirmoqda. Shveytsariya korxonasi 2019-yil noyabr oyida tennis afsonasi Roger Federer bilan shartnoma imzolab, uni oʻziga investor va strategik hamkorga aylantirgan edi. Mbappe ham aynan shu kompaniya safiga qoʻshilib, uning futbol bozoridagi yangi qadamini boshlab beradi.

Shartnoma muddati tugagach, futbolchining kelajagi borasida turli taxminlar mavjud edi. Hatto Mbappe maʼlum muddat davomida Nike reklamalarida koʻrinish berishda davom etgan, brend esa oʻz kanallarida uning nomini saqlab qolgan edi. Shunga qaramay, fransiyalik hujumchi nihoyat oʻzining yangi loyihasini rasman tasdiqladi.

Futbolchining kelajak rejalari

Yangi hamkorlik haqida fikr bildirar ekan, Kylian Mbappe shunday dedi: “Boshidanoq meni On kompaniyasiga tortgan narsa – bu kelajak oʻyinini shakllantirishga yordam beradigan butunlay yangi narsani birgalikda yaratish imkoniyati boʻldi. Men oʻz tajribam va qarashlarimni yaratayotgan mahsulotlarimizga singdirishni, innovatsiyalar orqali imkoniyatlarni kengaytirishni va futbol quvonchiga sodiq qolishni istayman. Bizda umumiy orzu bor va bu hali boshlanishi.”

Mazkur qaror ortida aniq oʻxshashlik mavjudligini koʻrish mumkin. Shveytsariyalik tennis afsonasi Roger Federer ham oʻz vaqtida Nike bilan uzoq yillik hamkorligini toʻxtatib, On kompaniyasi bilan hamkorlik boshlagan va hatto brendda oʻz aksiyalariga ega chiqib, shaxsiy mahsulotlar liniyasini yaratgan edi. Mbappe ham shunga oʻxshash yoʻldan borib, oʻz brendini rivojlantirishni maqsad qilgan.

Kylian MbappeReal MadridNikeOn HoldingRoger Federer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiFIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiBugun, 12:51UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiBugun, 11:53Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 11:44Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Bugun, 11:36Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiAleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiBugun, 11:33"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng