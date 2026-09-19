Kylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe, sakkiz yoshidan buyon hamkorlik qilib kelgan Nike bilan o‘n yillik shartnomasini yakunlab, Shveytsariyaning On Holding kompaniyasi bilan yangi hamkorlikni boshladi.
- Ushbu kelishuvga ko‘ra, Mbappe On Holding kompaniyasining professional futbol olamidagi yangi yuziga aylanadi.
- Mbappe o‘z qarashlari va tajribasini kompaniyaning innovatsion mahsulotlariga singdirib, futbolning kelajagini birgalikda shakllantirishni maqsad qilgan.
Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe sport anjomlari ishlab chiqaruvchi gigant Nike bilan oʻn yillik hamkorligiga rasman yakun yasadi. Futbol olamidagi eng yorqin yulduzlardan biri boʻlgan fransuz forvardi Shveytsariyaning On Holding kompaniyasi bilan muhim shartnoma imzolab, ushbu brendning professional futbol olamiga kirib kelishida asosiy yuziga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar maʼlumotiga koʻra, Kylian Mbappe sakkiz yoshidan boshlab Amerikaning Nike brendi bilan hamkorlik qilib kelgan. U Cristiano Ronaldo va Vinicius Junior bilan birgalikda kompaniyaning eng yirik global elchilaridan biriga aylangan hamda ayniqsa Mercurial butsa liniyasining asosiy yuzi sifatida tanilgan edi. Biroq, iyul oyining oxirida futbolchining Nike bilan tuzgan shartnomasi nihoyasiga yetdi.
Shveytsariya brendi va yangi ufuklarAsosan yugurish poyabzallari bilan tanilgan On Holding kompaniyasi oʻz faoliyatini boshqa sport turlariga, jumladan, professional futbolga kengaytirishni rejalashtirmoqda. Shveytsariya korxonasi 2019-yil noyabr oyida tennis afsonasi Roger Federer bilan shartnoma imzolab, uni oʻziga investor va strategik hamkorga aylantirgan edi. Mbappe ham aynan shu kompaniya safiga qoʻshilib, uning futbol bozoridagi yangi qadamini boshlab beradi.
Shartnoma muddati tugagach, futbolchining kelajagi borasida turli taxminlar mavjud edi. Hatto Mbappe maʼlum muddat davomida Nike reklamalarida koʻrinish berishda davom etgan, brend esa oʻz kanallarida uning nomini saqlab qolgan edi. Shunga qaramay, fransiyalik hujumchi nihoyat oʻzining yangi loyihasini rasman tasdiqladi.
Futbolchining kelajak rejalariYangi hamkorlik haqida fikr bildirar ekan, Kylian Mbappe shunday dedi: “Boshidanoq meni On kompaniyasiga tortgan narsa – bu kelajak oʻyinini shakllantirishga yordam beradigan butunlay yangi narsani birgalikda yaratish imkoniyati boʻldi. Men oʻz tajribam va qarashlarimni yaratayotgan mahsulotlarimizga singdirishni, innovatsiyalar orqali imkoniyatlarni kengaytirishni va futbol quvonchiga sodiq qolishni istayman. Bizda umumiy orzu bor va bu hali boshlanishi.”
Mazkur qaror ortida aniq oʻxshashlik mavjudligini koʻrish mumkin. Shveytsariyalik tennis afsonasi Roger Federer ham oʻz vaqtida Nike bilan uzoq yillik hamkorligini toʻxtatib, On kompaniyasi bilan hamkorlik boshlagan va hatto brendda oʻz aksiyalariga ega chiqib, shaxsiy mahsulotlar liniyasini yaratgan edi. Mbappe ham shunga oʻxshash yoʻldan borib, oʻz brendini rivojlantirishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…