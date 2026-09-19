Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Clicks kompaniyasi jismoniy QWERTY-klaviaturaga ega Clicks Communicator smartfonini taqdim etdi, bu qurilma matn bilan koʻp ishlaydigan foydalanuvchilarga moʻljallangan.
- Smartfonning tezkor xotirasi 12 gigabaytga, akkumulyator sigʻimi esa 4350 milliampr-soatga oshirildi, shuningdek, anʼanaviy litiy-ion batareyalardan foydalaniladi.
Hozirgi kunda barcha smartfonlar deyarli bir xil koʻrinishga ega boʻlib, ularning asosiy qismini sensorli ekranlar egallagan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Clicks kompaniyasi oʻzining ilk jismoniy QWERTY-klaviaturaga ega Clicks Communicator smartfoni ustidagi ishlar yakuniga yetib borayotganini maʼlum qildi va uning texnik tavsilotlarini sezilarli darajada yaxshiladi. Dekabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan ushbu qurilma matn bilan koʻp ishlaydigan va xat yozishni xush koʻradigan foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlib, klassik BlackBerry qurilmalarini eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchilar reliz oldidan xaridorlarning talablaridan kelib chiqqan holda qurilmaning asosiy imkoniyatlarini kuchaytirishga qaror qilishdi. Xususan, smartfonning tezkor xotirasi hajmi 50 foizga oshirilib, 8 gigabaytdan 12 gigabaytgacha yetkazildi. Shuningdek, akkumulyator sigʻimi ham kattalashtirilib, avvalgi rejadagi 4000 milliampr-soat oʻrniga 4350 milliampr-soatlik batareya oʻrnatiladigan boʻldi.
Batareya xavfsizligi va texnik oʻzgarishlarQurilmani yaratish jarayonida muhandislar dastlabki rejalardan voz kechishga majbur boʻlishgan. Dastlab kremniy-uglerod akkumulyatoridan foydalanish koʻzda tutilgan edi, biroq kompaniya oʻz sinovlari davomida bunday elementlarda nosozliklar darajasi yuqoriligini aniqlagan. Shu sababli anʼanaviy litiy-ion batareyalarga oʻtish qarori qabul qilindi. Yangi litiy-ion batareyaning xizmat muddati 800 martadan ortiq quvvatlash sikliga moʻljallangan.
Smartfon operatsion tizim sifatida Android'da ishlaydi. Uni buyurtma qilish vaqtida xaridorlar oʻzlari uchun qulay boʻlgan jismoniy klaviatura раскладка sini tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Tashqi koʻrinishiga koʻra, qurilma Smoke, Onyx va Clover deb nomlangan uchta asosiy rangda sotuvga chiqariladi. Shuningdek, orqa panel uchun 12 xil almashtiriladigan dizayn variantlari, jumladan, terini imitatsiya qiluvchi ikkita qoplama ham taqdim etiladi.
Aksessuarlar va qoʻshimcha xizmatlarQurilma uchun maxsus himoya vositalari va xizmatlar ekotizimi ham tayyorlandi. Clicks kompaniyasi Dbrand brendi bilan hamkorlikda aksessuarlar chiqarishga kelishib oldi:
- MNML himoya gʻilofi uchta rangda taqdim etilib, uning narxi 39 dollarni tashkil qiladi.
- Ikki dona Prism himoya oynasi va uni aniq oʻrnatish moslamasi jamlanmasi 34,95 dollarga baholangan.
- Ikki yillik Clicks Care kengaytirilgan kafolat dasturi 129,99 dollar turadi.
Bundan tashqari, AQSh va Buyuk Britaniya foydalanuvchilari uchun eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi Clicks Mobile xizmati ishga tushiriladi. Mazkur xizmat orqali mobil aloqa va internetni toʻgʻridan-toʻgʻri Communicator qurilmasida faollashtirish mumkin boʻladi va ulangan foydalanuvchilarga dastlabki ikki oy bepul aloqa taqdim etiladi. Anʼanaviy nano-SIM kartalar uchun ham alohida fizika slot mavjud.
Hozirgi vaqtda Clicks Communicator uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilinmoqda. 1-oktyabrgacha smartfonni 500 AQSh dollariga buyurtma qilish mumkin, shundan soʻng uning tavsiya etilgan narxi 650 dollargacha oshiriladi. Ilk tayyor qurilmalar xaridorlarga 2026-yilning dekabr oyida yetkazib berila boshlaydi.
Izohlar 0
…