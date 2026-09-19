Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildi

·41·Texno
Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Clicks kompaniyasi jismoniy QWERTY-klaviaturaga ega Clicks Communicator smartfonini taqdim etdi, bu qurilma matn bilan koʻp ishlaydigan foydalanuvchilarga moʻljallangan.
  • Smartfonning tezkor xotirasi 12 gigabaytga, akkumulyator sigʻimi esa 4350 milliampr-soatga oshirildi, shuningdek, anʼanaviy litiy-ion batareyalardan foydalaniladi.

Hozirgi kunda barcha smartfonlar deyarli bir xil koʻrinishga ega boʻlib, ularning asosiy qismini sensorli ekranlar egallagan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Clicks kompaniyasi oʻzining ilk jismoniy QWERTY-klaviaturaga ega Clicks Communicator smartfoni ustidagi ishlar yakuniga yetib borayotganini maʼlum qildi va uning texnik tavsilotlarini sezilarli darajada yaxshiladi. Dekabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan ushbu qurilma matn bilan koʻp ishlaydigan va xat yozishni xush koʻradigan foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlib, klassik BlackBerry qurilmalarini eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchilar reliz oldidan xaridorlarning talablaridan kelib chiqqan holda qurilmaning asosiy imkoniyatlarini kuchaytirishga qaror qilishdi. Xususan, smartfonning tezkor xotirasi hajmi 50 foizga oshirilib, 8 gigabaytdan 12 gigabaytgacha yetkazildi. Shuningdek, akkumulyator sigʻimi ham kattalashtirilib, avvalgi rejadagi 4000 milliampr-soat oʻrniga 4350 milliampr-soatlik batareya oʻrnatiladigan boʻldi.

Batareya xavfsizligi va texnik oʻzgarishlar

Qurilmani yaratish jarayonida muhandislar dastlabki rejalardan voz kechishga majbur boʻlishgan. Dastlab kremniy-uglerod akkumulyatoridan foydalanish koʻzda tutilgan edi, biroq kompaniya oʻz sinovlari davomida bunday elementlarda nosozliklar darajasi yuqoriligini aniqlagan. Shu sababli anʼanaviy litiy-ion batareyalarga oʻtish qarori qabul qilindi. Yangi litiy-ion batareyaning xizmat muddati 800 martadan ortiq quvvatlash sikliga moʻljallangan.

Smartfon operatsion tizim sifatida Android'da ishlaydi. Uni buyurtma qilish vaqtida xaridorlar oʻzlari uchun qulay boʻlgan jismoniy klaviatura раскладка sini tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Tashqi koʻrinishiga koʻra, qurilma Smoke, Onyx va Clover deb nomlangan uchta asosiy rangda sotuvga chiqariladi. Shuningdek, orqa panel uchun 12 xil almashtiriladigan dizayn variantlari, jumladan, terini imitatsiya qiluvchi ikkita qoplama ham taqdim etiladi.

Aksessuarlar va qoʻshimcha xizmatlar

Qurilma uchun maxsus himoya vositalari va xizmatlar ekotizimi ham tayyorlandi. Clicks kompaniyasi Dbrand brendi bilan hamkorlikda aksessuarlar chiqarishga kelishib oldi:

  • MNML himoya gʻilofi uchta rangda taqdim etilib, uning narxi 39 dollarni tashkil qiladi.
  • Ikki dona Prism himoya oynasi va uni aniq oʻrnatish moslamasi jamlanmasi 34,95 dollarga baholangan.
  • Ikki yillik Clicks Care kengaytirilgan kafolat dasturi 129,99 dollar turadi.
Clicks Care kafolati tushib ketish natijasidagi shikastlanishlar, suyuqlik tegishi, siningan displey, kamera obyektiiv, korpus, tugmalar va ulagichlarni oʻz ichiga oladi. Kompaniya uzoq davom etadigan taʼmirlash oʻrniga foydalanuvchiga yangi qurilma yuborishni vaʼda qilmoqda, biroq har bir sugʻurta holati uchun 49 dollar miqdorida qoʻshimcha toʻlov koʻzda tutilgan.

Bundan tashqari, AQSh va Buyuk Britaniya foydalanuvchilari uchun eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi Clicks Mobile xizmati ishga tushiriladi. Mazkur xizmat orqali mobil aloqa va internetni toʻgʻridan-toʻgʻri Communicator qurilmasida faollashtirish mumkin boʻladi va ulangan foydalanuvchilarga dastlabki ikki oy bepul aloqa taqdim etiladi. Anʼanaviy nano-SIM kartalar uchun ham alohida fizika slot mavjud.

Hozirgi vaqtda Clicks Communicator uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilinmoqda. 1-oktyabrgacha smartfonni 500 AQSh dollariga buyurtma qilish mumkin, shundan soʻng uning tavsiya etilgan narxi 650 dollargacha oshiriladi. Ilk tayyor qurilmalar xaridorlarga 2026-yilning dekabr oyida yetkazib berila boshlaydi.

Clicks CommunicatorSmartfonAndroidQWERTYTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi