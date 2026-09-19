iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildi

·66·Texno
iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro sotuvga chiqqan ilk kuniyoq mutaxassislar tomonidan qismlarga ajratilib, uning ichki tuzilishi va texnik xususiyatlari o‘rganildi.
  • Qurilmadan yangilangan, sezilarli darajada kattalashtirilgan bug‘lanish kamerasi va o‘zgargan asosiy kamera moduli o‘rin olgan.
  • Shuningdek, Dynamic Island qismi kichraytirilgan, yuzni tanish tizimining infraqizilamerasi esa ekran ostiga ko‘chirilgan.

Jahon bozorida iPhone 18 Pro smartfonlarining savdosi boshlanishi bilan internetda yangi flagmanning ilk qismlarga ajratilgan videosi paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma sotuvga chiqqanining dastlabki kuniyoq mutaxassislar uning ichki tuzilishini oʻrganib chiqib, asosiy texnik xususiyatlarni amalda tasdiqlashdi hamda yangilangan sovutish tizimini yaqindan namoyish etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ichki tuzilish va yangi sovutish tizimi

Anʼanaga koʻra, smartfon korpusini ochish jarayoni uning quyi qismidagi ikkita Pentalobe vintini burab olishdan boshlanadi. Displeyni toʻlaqonli ajratib olish uchun esa qizdirish, maxsus yopishqoq moslama hamda yelim qatlamini yumshatuvchi spirtdan foydalanilgan. Mutaxassislar videoda sezilarli darajada kattalashtirilgan yangi bugʻlanish kamerasi (isparitelnaya kamera) yaqqol koʻzga tashlanishini qayd etishdi.

Yangi iPhone 18 Pro modeli oldingi avlodlarga nisbatan oʻzgargan tashqi va ichki elementlari bilan ham eʼtiborni tortadi. Xususan, qurilmaning asosiy kamera moduli sezilarli darajada kattalashgani maʼlum boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, bu holat murakkabroq va yirikroq mexanizmni talab qiluvchi oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasining joriy etilgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Dynamic Island va akkumulyator hajmi

Smartfonning eng koʻzga koʻringan oʻzgarishlaridan biri kichiklashtirilgan Dynamic Island qismiga tegishli. Apple kompaniyasi yuzni tanish tizimining infraqizilamerasini bevosita ekran ostiga koʻchirgan. Displey sinchkovlik bilan koʻzdan kechirilganda, datchik ustidagi panel qismi qolgan qismidan oʻziga xos piksellar tuzilishi bilan farq qilishi aniqlangan. Bu nurlanishning matritsa orqali erkin oʻtishini taʼminlash uchun zarur hisoblanadi.

Shuningdek, mazkur toʻliq qismlarga ajratish jarayoni qurilmaning akkumulyator sigʻimi borasidagi maʼlumotlarga ham oydinlik kiritdi. Fizik SIM-karta uchun moʻljallangan uyasi mavjud boʻlgan versiyaning batareya quvvati 4056 mA·ch ni tashkil etishi tasdiqlandi. Ushbu koʻrsatkich yangi flagmanning relizidan avval tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga toʻliq mos keldi.

Hozircha eʼlon qilingan ilk videolar qurilmaning umumiy tuzilishi haqida boshlangʻich tasavvur bersa-da, uning toʻlaqonli tuzatish va qismlarga ajratish imkoniyatlari hamda konstruktiv oʻzgarishlari boʻyicha keyingi tahlillar iFixit kabi nufuzli manbalar tomonidan taqdim etilishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaGadjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi