iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro sotuvga chiqqan ilk kuniyoq mutaxassislar tomonidan qismlarga ajratilib, uning ichki tuzilishi va texnik xususiyatlari o‘rganildi.
- Qurilmadan yangilangan, sezilarli darajada kattalashtirilgan bug‘lanish kamerasi va o‘zgargan asosiy kamera moduli o‘rin olgan.
- Shuningdek, Dynamic Island qismi kichraytirilgan, yuzni tanish tizimining infraqizilamerasi esa ekran ostiga ko‘chirilgan.
Jahon bozorida iPhone 18 Pro smartfonlarining savdosi boshlanishi bilan internetda yangi flagmanning ilk qismlarga ajratilgan videosi paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma sotuvga chiqqanining dastlabki kuniyoq mutaxassislar uning ichki tuzilishini oʻrganib chiqib, asosiy texnik xususiyatlarni amalda tasdiqlashdi hamda yangilangan sovutish tizimini yaqindan namoyish etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ichki tuzilish va yangi sovutish tizimiAnʼanaga koʻra, smartfon korpusini ochish jarayoni uning quyi qismidagi ikkita Pentalobe vintini burab olishdan boshlanadi. Displeyni toʻlaqonli ajratib olish uchun esa qizdirish, maxsus yopishqoq moslama hamda yelim qatlamini yumshatuvchi spirtdan foydalanilgan. Mutaxassislar videoda sezilarli darajada kattalashtirilgan yangi bugʻlanish kamerasi (isparitelnaya kamera) yaqqol koʻzga tashlanishini qayd etishdi.
Yangi iPhone 18 Pro modeli oldingi avlodlarga nisbatan oʻzgargan tashqi va ichki elementlari bilan ham eʼtiborni tortadi. Xususan, qurilmaning asosiy kamera moduli sezilarli darajada kattalashgani maʼlum boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, bu holat murakkabroq va yirikroq mexanizmni talab qiluvchi oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasining joriy etilgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Dynamic Island va akkumulyator hajmiSmartfonning eng koʻzga koʻringan oʻzgarishlaridan biri kichiklashtirilgan Dynamic Island qismiga tegishli. Apple kompaniyasi yuzni tanish tizimining infraqizilamerasini bevosita ekran ostiga koʻchirgan. Displey sinchkovlik bilan koʻzdan kechirilganda, datchik ustidagi panel qismi qolgan qismidan oʻziga xos piksellar tuzilishi bilan farq qilishi aniqlangan. Bu nurlanishning matritsa orqali erkin oʻtishini taʼminlash uchun zarur hisoblanadi.
Shuningdek, mazkur toʻliq qismlarga ajratish jarayoni qurilmaning akkumulyator sigʻimi borasidagi maʼlumotlarga ham oydinlik kiritdi. Fizik SIM-karta uchun moʻljallangan uyasi mavjud boʻlgan versiyaning batareya quvvati 4056 mA·ch ni tashkil etishi tasdiqlandi. Ushbu koʻrsatkich yangi flagmanning relizidan avval tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga toʻliq mos keldi.
Hozircha eʼlon qilingan ilk videolar qurilmaning umumiy tuzilishi haqida boshlangʻich tasavvur bersa-da, uning toʻlaqonli tuzatish va qismlarga ajratish imkoniyatlari hamda konstruktiv oʻzgarishlari boʻyicha keyingi tahlillar iFixit kabi nufuzli manbalar tomonidan taqdim etilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…