Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladi

·3·O‘zbekiston
Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladi

O‘zbekiston temir yo‘l transporti tizimida mamlakat poytaxti va Orolbo‘yi mintaqasini bog‘lovchi navbatdagi ulkan logistik inqilobga rasman start berilmoqda. Ma’lum qilinishicha, 2027 yilning mart oyidan boshlab Toshkent va Nukus shaharlari o‘rtasida muntazam yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy yo‘lovchi poyezdlari qatnovini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan. Eng katta va shov-shuvli yangilik — sayohat vaqtining ikki baravardan ko‘proqqa qisqartirilishidir: agar hozirda Toshkentdan Nukusgacha bo‘lgan masofani bosib o‘tish uchun qariyb 16 soat vaqt talab etilayotgan bo‘lsa, yangi tezyurar poyezdlar ishga tushgach, bu ko‘rsatkich bor-yo‘g‘i 7 soatni tashkil etadi. Mazkur strategik loyiha nafaqat millionlab yo‘lovchilar va sayyohlarning uzoq va mashaqqatli yo‘l azobini yengillashtiradi, balki Qoraqalpog‘istonning ichki turizm, investitsiya va savdo aloqalarini poytaxt bilan bir necha barobar yaqinlashtiradi.

Xo‘sh, 16 soatlik yo‘lni 7 soatga tushiruvchi ushbu yuqori tezlikdagi poyezdlar qaysi yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanadi, chipta narxlari va sharoitlari qanday bo‘ladi hamda 2027 yil bahorida boshlanadigan ushbu loyiha hudud iqtisodiyotiga qanday ulkan ta’sir ko‘rsatadi?

«16 soatdan 7 soatgacha»: Tezyurar qatnovining asosiy raqamlari va imkoniyatlari

Toshkent — Nukus yangi temir yo‘l qatnovi bo‘yicha belgilangan muhim ko‘rsatkichlar:

  • Ishga tushish muddati: 2027 yil mart oyidan boshlab doimiy va muntazam jadval asosida qatnovlar boshlanadi;

  • Yo‘l vaqti ikki barobar qisqaradi: Hozirgi 16 soatlik safar vaqti 7 soatgacha qisqartirilib, yo‘lovchilarning 9 soatlik qimmatli vaqti tejaladi;

  • Yuqori tezlikdagi zamonaviy tarkiblar: Yo‘nalishda so‘nggi avlod tezyurar elektropoyezdlari harakatlanib, to‘liq qulaylik va xavfsizlikni ta’minlaydi;

  • Hududlar aro bog‘liqlik: Mazkur ekspress poytaxtdan Nukusgacha bo‘lgan viloyatlar markazlari va muhim stansiyalarni tezkor tranzit bilan ta’minlaydi.

«Sayyohlik portlashi va arzon logistika»: Loyiha nima beradi?

Toshkent — Nukus tezyurar tarmog‘ining strategik afzalliklari:

  • Qoraqalpog‘iston turizmiga yangi nafas: Igor Savitskiy nomidagi dunyoga mashhur davlat muzeyi, Mo‘ynoq va Orol dengizi bo‘yiga tashrif buyuruvchi mahalliy hamda xorijiy sayyohlar oqimi keskin ortadi;

  • Aholi harakatchanligi va qulaylik: Samolyotga nisbatan ancha hamyonbop, avtomobilga nisbatan esa bir necha barobar xavfsiz va tezkor bo‘lgan muqobil transport tanlovi yaratiladi;

  • Iqtisodiy integratsiya: Poytaxt bilan viloyat o‘rtasidagi ishbilarmonlik, savdo munosabatlari va kichik biznes vakillarining qatnovlari soddalashadi.

Transport va infratuzilma tahlili: Mutaxassislar xulosasi

Temir yo‘l sohasi mutaxassislari va tahlilchilarning bahosi:

  • Infratuzilmani to‘liq elektrlashtirish: Buxoro — Miskin — Nukus yo‘nalishining to‘liq elektrlashtirilishi va modernizatsiya qilinishi yuqori tezlikdagi harakat uchun mustahkam poydevor yaratdi;

  • Aviatsiya bilan sog‘lom raqobat: 7 soatlik poyezd qatnovi aeroportdagi ro‘yxatdan o‘tish va kutish vaqtlarini hisobga olganda, ichki aviaqatnovlarga jiddiy va raqobatbardosh muqobil bo‘ladi;

  • Yashil transport va ekologiya: Tezyurar elektropoyezdlar avtotransportga nisbatan atmosferaga zararli chiqindilar chiqarishni keskin kamaytiradi va Orolbo‘yi ekologiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

2027 yil bahorida ishga tushirilishi kutilayotgan Toshkent — Nukus yuqori tezlikdagi temir yo‘l qatnovi Yangi O‘zbekistonning hududlarni birlashtirish va fuqarolarga munosib sharoit yaratish yo‘lidagi eng katta yutuqlaridan biri bo‘lishi shubhasiz.

Sizningcha, Toshkentdan Nukusgacha 7 soatda yetib borish imkoniyati yaratilishi Qoraqalpog‘istonning ichki turizmi va tadbirkorligini qay darajada rivojlantiradi? 2027 yilda ochiladigan ushbu tezyurar poyezd chiptalari narxi qaysi oraliqda bo‘lishi kerak deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi ushbu quvonchli yangilik tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!

Toshkent-Nukus temir yo‘l qatnoviTezyurar poyezdQoraqalpog‘iston turizmi2027 yil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Kecha, 21:59Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Kecha, 18:08Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Kecha, 18:02Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Kecha, 17:54O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiO‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiKecha, 11:54O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?17.09, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?