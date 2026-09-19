Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekiston temir yo‘l transporti tizimida mamlakat poytaxti va Orolbo‘yi mintaqasini bog‘lovchi navbatdagi ulkan logistik inqilobga rasman start berilmoqda. Ma’lum qilinishicha, 2027 yilning mart oyidan boshlab Toshkent va Nukus shaharlari o‘rtasida muntazam yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy yo‘lovchi poyezdlari qatnovini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan. Eng katta va shov-shuvli yangilik — sayohat vaqtining ikki baravardan ko‘proqqa qisqartirilishidir: agar hozirda Toshkentdan Nukusgacha bo‘lgan masofani bosib o‘tish uchun qariyb 16 soat vaqt talab etilayotgan bo‘lsa, yangi tezyurar poyezdlar ishga tushgach, bu ko‘rsatkich bor-yo‘g‘i 7 soatni tashkil etadi. Mazkur strategik loyiha nafaqat millionlab yo‘lovchilar va sayyohlarning uzoq va mashaqqatli yo‘l azobini yengillashtiradi, balki Qoraqalpog‘istonning ichki turizm, investitsiya va savdo aloqalarini poytaxt bilan bir necha barobar yaqinlashtiradi.
Xo‘sh, 16 soatlik yo‘lni 7 soatga tushiruvchi ushbu yuqori tezlikdagi poyezdlar qaysi yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanadi, chipta narxlari va sharoitlari qanday bo‘ladi hamda 2027 yil bahorida boshlanadigan ushbu loyiha hudud iqtisodiyotiga qanday ulkan ta’sir ko‘rsatadi?
«16 soatdan 7 soatgacha»: Tezyurar qatnovining asosiy raqamlari va imkoniyatlari
Toshkent — Nukus yangi temir yo‘l qatnovi bo‘yicha belgilangan muhim ko‘rsatkichlar:
Ishga tushish muddati: 2027 yil mart oyidan boshlab doimiy va muntazam jadval asosida qatnovlar boshlanadi;
Yo‘l vaqti ikki barobar qisqaradi: Hozirgi 16 soatlik safar vaqti 7 soatgacha qisqartirilib, yo‘lovchilarning 9 soatlik qimmatli vaqti tejaladi;
Yuqori tezlikdagi zamonaviy tarkiblar: Yo‘nalishda so‘nggi avlod tezyurar elektropoyezdlari harakatlanib, to‘liq qulaylik va xavfsizlikni ta’minlaydi;
Hududlar aro bog‘liqlik: Mazkur ekspress poytaxtdan Nukusgacha bo‘lgan viloyatlar markazlari va muhim stansiyalarni tezkor tranzit bilan ta’minlaydi.
«Sayyohlik portlashi va arzon logistika»: Loyiha nima beradi?
Toshkent — Nukus tezyurar tarmog‘ining strategik afzalliklari:
Qoraqalpog‘iston turizmiga yangi nafas: Igor Savitskiy nomidagi dunyoga mashhur davlat muzeyi, Mo‘ynoq va Orol dengizi bo‘yiga tashrif buyuruvchi mahalliy hamda xorijiy sayyohlar oqimi keskin ortadi;
Aholi harakatchanligi va qulaylik: Samolyotga nisbatan ancha hamyonbop, avtomobilga nisbatan esa bir necha barobar xavfsiz va tezkor bo‘lgan muqobil transport tanlovi yaratiladi;
Iqtisodiy integratsiya: Poytaxt bilan viloyat o‘rtasidagi ishbilarmonlik, savdo munosabatlari va kichik biznes vakillarining qatnovlari soddalashadi.
Transport va infratuzilma tahlili: Mutaxassislar xulosasi
Temir yo‘l sohasi mutaxassislari va tahlilchilarning bahosi:
Infratuzilmani to‘liq elektrlashtirish: Buxoro — Miskin — Nukus yo‘nalishining to‘liq elektrlashtirilishi va modernizatsiya qilinishi yuqori tezlikdagi harakat uchun mustahkam poydevor yaratdi;
Aviatsiya bilan sog‘lom raqobat: 7 soatlik poyezd qatnovi aeroportdagi ro‘yxatdan o‘tish va kutish vaqtlarini hisobga olganda, ichki aviaqatnovlarga jiddiy va raqobatbardosh muqobil bo‘ladi;
Yashil transport va ekologiya: Tezyurar elektropoyezdlar avtotransportga nisbatan atmosferaga zararli chiqindilar chiqarishni keskin kamaytiradi va Orolbo‘yi ekologiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.
2027 yil bahorida ishga tushirilishi kutilayotgan Toshkent — Nukus yuqori tezlikdagi temir yo‘l qatnovi Yangi O‘zbekistonning hududlarni birlashtirish va fuqarolarga munosib sharoit yaratish yo‘lidagi eng katta yutuqlaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
Sizningcha, Toshkentdan Nukusgacha 7 soatda yetib borish imkoniyati yaratilishi Qoraqalpog‘istonning ichki turizmi va tadbirkorligini qay darajada rivojlantiradi? 2027 yilda ochiladigan ushbu tezyurar poyezd chiptalari narxi qaysi oraliqda bo‘lishi kerak deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi ushbu quvonchli yangilik tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…