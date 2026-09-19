Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniyaning Esseks grafligida topilgan Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan, diametri taxminan 6 dyuym bo‘lgan snaryad Chalkwell Oaze hududida joyida portlatildi.
- Armiya mutaxassislari tomonidan zararsizlantirilgan xavfli buyum, qirg‘oq qo‘riqlash xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib, maxsus bo‘linmaga topshirilgan.
- Mutaxassislar aholini sohil yoki dengizda topilgan shubhali buyumlarga tegmaslikka va darhol tegishli xizmatlarga xabar berishga chaqirdi.
Buyuk Britaniyaning Esseks grafligidagi sohilda sayr qilayotgan fuqaro Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan snaryadni topib oldi. Shundan so‘ng voqea joyiga qirg‘oq qo‘riqlash xizmati chaqirilib, xavfli buyum maxsus mutaxassislar tomonidan zararsizlantirildi.
Taxminan 6 dyuym diametrdagi snaryad Southend-on-Sea shahridagi Chalkwell Oaze hududida aniqlangan. Shubhali buyumni ko‘rgan aholi vakili bu haqda tegishli xizmatlarga xabar bergan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.
Snaryadni armiya mutaxassislari portlatdi
HM Coastguard Southend On Sea vakillarining ma’lum qilishicha, sohildan topilgan obyektni tekshirish uchun xodimlar hodisa joyiga borgan.
Ular ertalab soat 7:00 da Chalkwell Oaze hududiga yetib borib, taxminan 600 metr janubda, The Crowstone yaqinida shubhali buyumni topgan. Mutaxassislar uning suratlarini olib, ma’lumotlarni qutqaruv operatsiyalarini muvofiqlashtiruvchi markazga yuborgan.
Shundan so‘ng suratlar Army Explosive Ordnance Disposal, ya’ni armiyaning portlovchi qurilmalarni zararsizlantirish bo‘yicha maxsus bo‘linmasiga taqdim etilgan.
Avvaliga suv ko‘tarilayotgani sababli mutaxassislar obyektni darhol yo‘q qilish emas, balki suv pasaygan paytda yana bir bor tekshirishga qaror qilgan.
Keyin Southend Coastguard qutqaruvchilari EOD xodimlari bilan birga hodisa joyiga qayta borgan. Tekshiruv natijasida buyum haqiqatan ham Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan, diametri qariyb 6 dyuym bo‘lgan eski snaryad ekani tasdiqlangan.
Mutaxassislar uni boshqa joyga ko‘chirmasdan, turgan joyida portlatishga qaror qilgan. Qo‘riqlash xizmati ma’lum qilishicha, snaryad odamlar uchun xavf tug‘dirmaydigan hududda bo‘lgan.
HM Coastguard aholini sohil yoki dengizda shubhali buyumlarga tegmaslikka chaqirdi.
Mutaxassislar bunday obyektlar tashqi ko‘rinishiga qarab xavfsiz yoki xavfli ekanini aniqlash qiyinligini ta’kidladi. Shu sababli topilgan buyumni siljitmaslik, olib ketmaslik va uyga olib bormaslik kerak.
Agar sohil yoki dengizda shubhali yoki odatdagidan farqli buyum ko‘rilsa, odamlar xavfsiz joyga chiqib, 999 raqamiga qo‘ng‘iroq qilishi va Coastguard'ni so‘rashi lozim.
Izohlar 0
…