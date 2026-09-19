Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildi

·48·Dunyo
Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniyaning Esseks grafligida topilgan Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan, diametri taxminan 6 dyuym bo‘lgan snaryad Chalkwell Oaze hududida joyida portlatildi.
  • Armiya mutaxassislari tomonidan zararsizlantirilgan xavfli buyum, qirg‘oq qo‘riqlash xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib, maxsus bo‘linmaga topshirilgan.
  • Mutaxassislar aholini sohil yoki dengizda topilgan shubhali buyumlarga tegmaslikka va darhol tegishli xizmatlarga xabar berishga chaqirdi.

Buyuk Britaniyaning Esseks grafligidagi sohilda sayr qilayotgan fuqaro Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan snaryadni topib oldi. Shundan so‘ng voqea joyiga qirg‘oq qo‘riqlash xizmati chaqirilib, xavfli buyum maxsus mutaxassislar tomonidan zararsizlantirildi.

Taxminan 6 dyuym diametrdagi snaryad Southend-on-Sea shahridagi Chalkwell Oaze hududida aniqlangan. Shubhali buyumni ko‘rgan aholi vakili bu haqda tegishli xizmatlarga xabar bergan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Snaryadni armiya mutaxassislari portlatdi

HM Coastguard Southend On Sea vakillarining ma’lum qilishicha, sohildan topilgan obyektni tekshirish uchun xodimlar hodisa joyiga borgan.

Ular ertalab soat 7:00 da Chalkwell Oaze hududiga yetib borib, taxminan 600 metr janubda, The Crowstone yaqinida shubhali buyumni topgan. Mutaxassislar uning suratlarini olib, ma’lumotlarni qutqaruv operatsiyalarini muvofiqlashtiruvchi markazga yuborgan.

Shundan so‘ng suratlar Army Explosive Ordnance Disposal, ya’ni armiyaning portlovchi qurilmalarni zararsizlantirish bo‘yicha maxsus bo‘linmasiga taqdim etilgan.

Avvaliga suv ko‘tarilayotgani sababli mutaxassislar obyektni darhol yo‘q qilish emas, balki suv pasaygan paytda yana bir bor tekshirishga qaror qilgan.

Keyin Southend Coastguard qutqaruvchilari EOD xodimlari bilan birga hodisa joyiga qayta borgan. Tekshiruv natijasida buyum haqiqatan ham Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan, diametri qariyb 6 dyuym bo‘lgan eski snaryad ekani tasdiqlangan.

Mutaxassislar uni boshqa joyga ko‘chirmasdan, turgan joyida portlatishga qaror qilgan. Qo‘riqlash xizmati ma’lum qilishicha, snaryad odamlar uchun xavf tug‘dirmaydigan hududda bo‘lgan.

HM Coastguard aholini sohil yoki dengizda shubhali buyumlarga tegmaslikka chaqirdi.

Mutaxassislar bunday obyektlar tashqi ko‘rinishiga qarab xavfsiz yoki xavfli ekanini aniqlash qiyinligini ta’kidladi. Shu sababli topilgan buyumni siljitmaslik, olib ketmaslik va uyga olib bormaslik kerak.

Agar sohil yoki dengizda shubhali yoki odatdagidan farqli buyum ko‘rilsa, odamlar xavfsiz joyga chiqib, 999 raqamiga qo‘ng‘iroq qilishi va Coastguard'ni so‘rashi lozim.

Sautend-on-SiHM KostgardArmiya EKDChalkvel Oeyz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiElektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiBugun, 21:27Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Bugun, 21:15AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?Bugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?