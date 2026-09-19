Marat Kambolov Janubiy Osetiya prezidenti etib saylandi: Rasmiy natijalar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Marat Kambolov Janubiy Osetiya prezidenti etib saylandi, u 84,95 foiz ovoz to'pladi.
- Saylovda 32 869 nafar fuqaro qatnashib, davomat 82,65 foizni tashkil etdi.
- Kambolovning g'alabasi aholining siyosiy parchalanishdan charchagani va barqarorlikni istashini ko'rsatadi.
- Yangi rahbar oldida iqtisodiy rivojlanish va xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim vazifalar turibdi.
Kavkaz mintaqasidagi murakkab geosiyosiy jarayonlar va ichki siyosiy o‘zgarishlar fonida o‘tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari yakunlandi. 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan ovoz berish natijalariga ko‘ra, Marat Kambolov katta farq bilan g‘alaba qozonib, Janubiy Osetiyaning yangi prezidenti etib saylandi. Markaziy saylov komissiyasi (MSK) tomonidan tasdiqlangan yakuniy va rasmiy hisobotga ko‘ra, saylovda ishtirok etganlarning naqd 84,95 foizi — ya’ni 27 922 nafar fuqaro Kambolov nomzodini yoqlab ovoz bergan.
Saylovchilarning umumiy faolligi ham mintaqa tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan birini qayd etdi: saylov uchastkalariga jami 32 869 nafar fuqaro tashrif buyurib, davomat 82,65 foizni tashkil qildi. Raqib nomzodlar — Murat Valiyev (3,82%), Kazbek Kodoyev (2,52%) va Zurab Kokoyev (1,48%) saylov poygasida sezilarli qarshilik ko‘rsata olmadi, barcha nomzodlarga qarshi ovoz berganlar esa 4,90 foizdan oshmadi.
Xo‘sh, Marat Kambolovning bu qadar ulkan ustunlik bilan hokimiyatga kelishiga qaysi omillar sabab bo‘ldi, yangi rahbarning mintaqadagi xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha rejalari qanday va ushbu siyosiy tanlov Kavkaz atrofidagi kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«84,95 foizlik mutlaq g‘alaba va 82,65 foizlik faollik»: MSK rasmiy raqamlari
Janubiy Osetiya Markaziy saylov komissiyasi tasdiqlagan yakuniy ovozlar taqsimoti:
Marat Kambolov — mutlaq g‘olib: 27 922 ta ovoz (84,95%) to‘plab, birinchi turning o‘zidayoq prezidentlik lavozimini egalladi;
Murat Valiyev — ikkinchi natija: 1 257 ta ovoz (3,82%) bilan yetakchidan keskin ortda qoldi;
Barchaga qarshi pozitsiya: 1 610 nafar saylovchi (4,90%) taqdim etilgan barcha nomzodlarga qarshi ovoz berdi va bu ko‘rsatkich boshqa raqiblarning natijasidan yuqori bo‘ldi;
Kazbek Kodoyev va Zurab Kokoyev: Mos ravishda 828 ta (2,52%) va 488 ta (1,48%) ovoz bilan yakuniy ro‘yxatni yakunladi;
Rekord darajadagi ishtirok: 32 869 nafar fuqaro ovoz berishda qatnashib, saylovchilar davomati 82,65 foizni tashkil etdi.
«Navbatdan tashqari saylov va ovozlar protokoli»
18 sentyabr kungi prezidentlik saylovlarining batafsil hisoboti:
Nomzodlar / Variantlar
To‘plangan ovozlar soni
Foiz ko‘rsatkichi
O‘rni va maqomi
Marat Kambolov
27 922
84,95%
Saylangan prezident
Murat Valiyev
1 257
3,82%
2-o‘rin
Kazbek Kodoyev
828
2,52%
3-o‘rin
Zurab Kokoyev
488
1,48%
4-o‘rin
Barchaga qarshi
1 610
4,90%
Norozi ovozlar
Jami ishtirok etganlar
32 869
82,65%
Yakuniy yavka
Geosiyosiy va mintaqaviy tahlil: Ekspertlar Kambolov davridan nima kutmoqda?
Kavkaz masalalari bo‘yicha xalqaro siyosatshunoslarning asosiy xulosalari:
Ichki barqarorlikka intilish: 84 foizdan ortiq ovoz olinishi aholining siyosiy parchalanishdan charchagani va boshqaruvda yagona vertikal hokimiyat hamda barqarorlikni xohlayotganini ko‘rsatadi;
Ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar: Yangi rahbariyat oldida infratuzilmani modernizatsiya qilish, mintaqa budjetini barqarorlashtirish va aholining turmush darajasini oshirish kabi kechiktirib bo‘lmas masalalar turibdi;
Tashqi siyosatdagi yo‘nalish: Ekspertlar fikricha, Kambolov davrida mintaqaning asosiy strategik hamkorlari bilan integratsiya yanada kuchayadi va chegaralarda xavfsizlikni ta’minlash asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.
MSK tomonidan tasdiqlangan rasmiy natijalar Janubiy Osetiyada yangi siyosiy bosqich boshlanganini va Marat Kambolovga saylovchilar tomonidan ulkan ishonch krediti topshirilganini anglatadi.
Sizningcha, Marat Kambolovning 84,95 foizlik mutlaq ustunlik bilan prezident etib saylanishi mintaqadagi iqtisodiy va xavfsizlik muammolarini hal etishga xizmat qiladimi? Kavkazdagi ushbu saylov yakunlari mintaqaviy siyosiy vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xabarlar sharhini barcha siyosat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…