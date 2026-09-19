Marat Kambolov Janubiy Osetiya prezidenti etib saylandi: Rasmiy natijalar e’lon qilindi

·71·Dunyo
Marat Kambolov Janubiy Osetiya prezidenti etib saylandi: Rasmiy natijalar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Marat Kambolov Janubiy Osetiya prezidenti etib saylandi, u 84,95 foiz ovoz to'pladi.
  • Saylovda 32 869 nafar fuqaro qatnashib, davomat 82,65 foizni tashkil etdi.
  • Kambolovning g'alabasi aholining siyosiy parchalanishdan charchagani va barqarorlikni istashini ko'rsatadi.
  • Yangi rahbar oldida iqtisodiy rivojlanish va xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim vazifalar turibdi.

Kavkaz mintaqasidagi murakkab geosiyosiy jarayonlar va ichki siyosiy o‘zgarishlar fonida o‘tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari yakunlandi. 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan ovoz berish natijalariga ko‘ra, Marat Kambolov katta farq bilan g‘alaba qozonib, Janubiy Osetiyaning yangi prezidenti etib saylandi. Markaziy saylov komissiyasi (MSK) tomonidan tasdiqlangan yakuniy va rasmiy hisobotga ko‘ra, saylovda ishtirok etganlarning naqd 84,95 foizi — ya’ni 27 922 nafar fuqaro Kambolov nomzodini yoqlab ovoz bergan.

Saylovchilarning umumiy faolligi ham mintaqa tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan birini qayd etdi: saylov uchastkalariga jami 32 869 nafar fuqaro tashrif buyurib, davomat 82,65 foizni tashkil qildi. Raqib nomzodlar — Murat Valiyev (3,82%), Kazbek Kodoyev (2,52%) va Zurab Kokoyev (1,48%) saylov poygasida sezilarli qarshilik ko‘rsata olmadi, barcha nomzodlarga qarshi ovoz berganlar esa 4,90 foizdan oshmadi.

Xo‘sh, Marat Kambolovning bu qadar ulkan ustunlik bilan hokimiyatga kelishiga qaysi omillar sabab bo‘ldi, yangi rahbarning mintaqadagi xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha rejalari qanday va ushbu siyosiy tanlov Kavkaz atrofidagi kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«84,95 foizlik mutlaq g‘alaba va 82,65 foizlik faollik»: MSK rasmiy raqamlari

Janubiy Osetiya Markaziy saylov komissiyasi tasdiqlagan yakuniy ovozlar taqsimoti:

  • Marat Kambolov — mutlaq g‘olib: 27 922 ta ovoz (84,95%) to‘plab, birinchi turning o‘zidayoq prezidentlik lavozimini egalladi;

  • Murat Valiyev — ikkinchi natija: 1 257 ta ovoz (3,82%) bilan yetakchidan keskin ortda qoldi;

  • Barchaga qarshi pozitsiya: 1 610 nafar saylovchi (4,90%) taqdim etilgan barcha nomzodlarga qarshi ovoz berdi va bu ko‘rsatkich boshqa raqiblarning natijasidan yuqori bo‘ldi;

  • Kazbek Kodoyev va Zurab Kokoyev: Mos ravishda 828 ta (2,52%) va 488 ta (1,48%) ovoz bilan yakuniy ro‘yxatni yakunladi;

  • Rekord darajadagi ishtirok: 32 869 nafar fuqaro ovoz berishda qatnashib, saylovchilar davomati 82,65 foizni tashkil etdi.

«Navbatdan tashqari saylov va ovozlar protokoli»

18 sentyabr kungi prezidentlik saylovlarining batafsil hisoboti:

Nomzodlar / Variantlar

To‘plangan ovozlar soni

Foiz ko‘rsatkichi

O‘rni va maqomi

Marat Kambolov

27 922

84,95%

Saylangan prezident

Murat Valiyev

1 257

3,82%

2-o‘rin

Kazbek Kodoyev

828

2,52%

3-o‘rin

Zurab Kokoyev

488

1,48%

4-o‘rin

Barchaga qarshi

1 610

4,90%

Norozi ovozlar

Jami ishtirok etganlar

32 869

82,65%

Yakuniy yavka

Geosiyosiy va mintaqaviy tahlil: Ekspertlar Kambolov davridan nima kutmoqda?

Kavkaz masalalari bo‘yicha xalqaro siyosatshunoslarning asosiy xulosalari:

  • Ichki barqarorlikka intilish: 84 foizdan ortiq ovoz olinishi aholining siyosiy parchalanishdan charchagani va boshqaruvda yagona vertikal hokimiyat hamda barqarorlikni xohlayotganini ko‘rsatadi;

  • Ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar: Yangi rahbariyat oldida infratuzilmani modernizatsiya qilish, mintaqa budjetini barqarorlashtirish va aholining turmush darajasini oshirish kabi kechiktirib bo‘lmas masalalar turibdi;

  • Tashqi siyosatdagi yo‘nalish: Ekspertlar fikricha, Kambolov davrida mintaqaning asosiy strategik hamkorlari bilan integratsiya yanada kuchayadi va chegaralarda xavfsizlikni ta’minlash asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

MSK tomonidan tasdiqlangan rasmiy natijalar Janubiy Osetiyada yangi siyosiy bosqich boshlanganini va Marat Kambolovga saylovchilar tomonidan ulkan ishonch krediti topshirilganini anglatadi.

Sizningcha, Marat Kambolovning 84,95 foizlik mutlaq ustunlik bilan prezident etib saylanishi mintaqadagi iqtisodiy va xavfsizlik muammolarini hal etishga xizmat qiladimi? Kavkazdagi ushbu saylov yakunlari mintaqaviy siyosiy vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xabarlar sharhini barcha siyosat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Marat KambolovJanubiy Osetiya prezidentlik saylovlariKavkaz geosiyosiKavkaz mintaqasidagi geosiyosiy jarayonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaBugun, 22:56Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Bugun, 22:38AQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiAQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiBugun, 22:29Grenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildiGrenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildiBugun, 22:15Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiKaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiBugun, 21:43Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiElektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?