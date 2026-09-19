«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, musobaqa jadvalida 13-o‘ringa ko‘tarildi.
- Shahzodjon Ne’matjonov 8-daqiqada, Abdulhamid Ikromov esa 45+1-daqiqada gol urib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
- Ushbu natija «Bunyodkor»ga ligada qolish uchun kurashda katta nafasa olib berdi, «Buxoro» esa 34 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida poytaxt Toshkentda musobaqa jadvalining quyi qismidan chiqishga intilayotgan «Bunyodkor» hamda kuchli to‘rtlik sari intilayotgan «Buxoro» jamoalari o‘rtasida keskin to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi. Ivan Boshkovich boshqaruvidagi «qaldirg‘ochlar» uchrashuvni o‘ta faol boshlab, 8-daqiqadayoq Shahzodjon Ne’matjonovning tezkor goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi.
Mehmonlar taslim bo‘lishni istamay, 34-daqiqada Temur Mamasidiqovning aniq zarbasi bilan muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 45+1-daqiqada Abdulhamid Ikromov toshkentliklarning ikkinchi, g‘alaba to‘pini kiritdi (2:1). Ikkinchi taymda darvozalar daxlsiz qolib, poytaxtliklar oltinga teng uch ochkoni qo‘lga kiritishdi. Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng «Bunyodkor» ochkolari sonini 22 taga yetkazib, turnir jadvalida 13-pog‘onaga ko‘tarildi va ligada qolish uchun kurashda katta nafas oldi; 34 ochkoga ega «Buxoro» esa 5-o‘rinda qolib, sovrinli o‘rinlarga yaqinlashish imkoniyatini boy berdi.
Xo‘sh, Ivan Boshkovich shogirdlari kuchli raqib bosimiga qanday dosh berdi, 22-turdagi ushbu yutuq «Bunyodkor»ning keyingi taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatadi va «Buxoro» nega safarda kutilgan natijani qayd eta olmadi?
«8-daqiqadagi tezkor gol va 45+1-dagi zarba»: Toshkentdagi bahs xronikasi
22-turning poytaxtda kechgan qiziqarli bellashuvi tafsilotlari:
Shahzodjon Ne’matjonovdan chaqqon start (8'): Mezbonlarning yosh to‘purari uchrashuv boshidayoq raqib mudofaasi xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
Buxoroliklarning javobi (34'): Muvozanatni tiklash uchun oldinga tashlangan mehmonlar Temur Mamasidiqovning mahorati evaziga hisobni tenglashtirishdi (1:1);
Bo‘lim so‘ngidagi sovuqqonlik (45+1'): Birinchi taymning hakam qo‘shib bergan vaqtida Abdulhamid Ikromov «Bunyodkor»ni yana oldinga olib chiqdi (2:1);
Ikkinchi bo‘limdagi intizom: Ikkinchi taymda toshkentliklar himoyada tartibli o‘ynab, hisobni saqlab qoldi va o‘ta muhim g‘alabani naqd qildi;
Jadvaldagi o‘zgarish: «Bunyodkor» 22 ochko bilan 13-o‘ringa chiqib oldi, «Buxoro» 34 ochko bilan 5-pog‘onada qoldi.
Superliga 22-turi: O‘yin qaydnomasi va asosiy tarkiblar
Toshkentda bo‘lib o‘tgan uchrashuvning to‘liq rasmiy protokoli:
Musobaqa / Bosqich
O‘yin natijasi
Gollar mualliflari
Jamoalar ochkolari
Superliga, 22-tur
Bunyodkor 2 : 1 Buxoro
Ne’matjonov 8', Ikromov 45+1' — Mamasidiqov 34'
«Bunyodkor» — 22 ochko (13-o‘rin) / «Buxoro» — 34 ochko (5-o‘rin)
«Bunyodkor» tarkibi: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Muhammadjon Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov (Sardor Abdunabiyev, 80), Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov, Abdulhamid Ikromov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Mirkamol Annamatov (Eldor Naimov, 80);
«Buxoro» tarkibi: Azizxon Isaqov, Xurshidbek Muxtorov, Anvarjon Jo‘rayev (Ozodbek Rajabov, 13), Temur Mamasidiqov (Asilbek Qayumov, 71), Quvondiq Ro‘ziyev (Nika Kacharava, 71), Asadbek Jo‘raboyev, Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev, Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich;
Majburiy o‘zgarish: «Buxoro» safida Anvarjon Jo‘rayev 13-daqiqadayoq maydonni tark etishga majbur bo‘ldi.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Bunyodkor»ning g‘alabasi haqida
Mahalliy futbol mutaxassislarining uchrashuv bo‘yicha asosiy xulosalari:
Ivan Boshkovichning to‘g‘ri tanlangan rejasi: Mezbonlar kuchli raqibga qarshi to‘p bilan emas, balki tezkor qarshi hujumlar va standart vaziyatlarda aniq harakat qilish evaziga ustunlikka erishdi;
Yoshlarning shiddati: Shahzodjon Ne’matjonov va Abdulhamid Ikromovning hal qiluvchi pallalarda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi «Bunyodkor»ga qo‘shimcha kuch bag‘ishladi;
«Buxoro»ning sust qarshiligi: Mehmonlar tarkib jihatdan kuchli ko‘rinsa-da, yarim himoya markazida kreativlik yetishmadi va Nika Kacharava kabi tajribali futbolchilarning zaxiradan tushishi ham o‘yinga keskin o‘zgarish kirita olmadi;
Ligada qolish kurashi: Toshkent klubi uchun ushbu uch ochko ruhiy jihatdan juda katta ahamiyatga ega bo‘lib, mavsum yakunidagi final bahslariga ishonch bilan yondashishga zamin yaratadi.
«Bunyodkor» o‘z maydonida namoyish etgan irodali o‘yin klubning Superligada munosib o‘rin egallashga qodir ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Bunyodkor» ushbu g‘alabali sur’atni saqlab qolgan holda mavsum oxirigacha xavfli hududdan batamom chiqib keta oladimi? «Buxoro»ning safardagi bu omadsizligi jamoaning kuchli uchlik uchun kurashiga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu shiddatli to‘qnashuvi sharhini barcha o‘zbek futboli ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…