Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdi

·21·Dunyo
Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdi

Rossiyaning Tyumen viloyatida elektrosamokat akkumulatorining portlashi ko‘p qavatli uyda katta yong‘inga sabab bo‘ldi. Hodisa oqibatida bir kishi hayotdan ko‘z yumgan, yana bir kishi jarohatlangan.

Ma’lum qilinishicha, voqea 17 sentyabr kuni ko‘p qavatli uyning 9-qavatidagi xonadonlardan birida sodir bo‘lgan. Bu haqda «SHOT» nashri xabar berdi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, xonadondagi elektrosamokat zaryadga ulangan paytda uning akkumulatori portlagan. Shundan so‘ng yong‘in kelib chiqib, xonadonni qisqa vaqt ichida tutun va alanga qamrab olgan.

Hodisa vaqtida uyda qiz va uning yigiti bo‘lgan. Ular yong‘indan qutulish uchun xonadondan chiqishga uringan va deraza orqali tashqariga chiqib, pastga osilib qolgan.

Yigit pastki qavatdagi xonadonga o‘tib, qutulishga muvaffaq bo‘lgan. Qiz esa balandlikdan qulab tushgan va og‘ir jarohatlar oqibatida halok bo‘lgan.

Hodisa yuzasidan tegishli xizmatlar tomonidan tekshiruv olib borilmoqda. Yong‘inga aynan elektrosamokat akkumulatorining nosozligi yoki zaryadlash jarayonidagi boshqa omillar sabab bo‘lgani bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar aniqlanmoqda.

Tyumen yog‘in hodisasielektrosamokat akkumulatorSHOT17 sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Bugun, 21:15Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiSohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiBugun, 21:06AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?Bugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?