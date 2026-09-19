"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang

·1·Sport
"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang

Germaniya Bundesligasining 4-turi chinakam gollar festivali, aqlbovar qilmas kambeklar va muxlislarni oxirgi soniyalargacha hayajonda ushlab turgan dramatik bahslarga boy bo‘ldi. Turning markaziy va eng shov-shuvli qarama-qarshiligi Myonxengladbaxda kechdi: mahalliy «Borussiya» o‘z maydonida «Mayns» bilan to‘qnashib, naqd 7 ta gol urilgan trillerda 3:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bremenda esa haqiqiy futbol mo‘jizasi qayd etildi: «Verder» o‘z uyida «Augsburg»ga qarshi o‘yinda 0:2 hisobida yutqaza turib, ikkinchi bo‘limda dahshatli xarakter ko‘rsatdi va 90+3-daqiqada 3:2 hisobidagi fantastik g‘alabani ilib ketdi.

Frankfurtning «Frankfurt Arena» stadionida kechgan yana bir keskin bahsda «Ayntraxt» turnir jadvalida peshqadamlar safida borayotgan «Frayburg» bilan murosasiz 2:2 hisobida durang o‘ynadi — bu natija «Frayburg»ni 10 ochko bilan 2-pog‘onada saqlab qoldi. Gamburgda esa mezbonlar ishonchli harakat qilib, «Kyoln»ni 2:1 hisobida taslim etdi.

Xo‘sh, «Borussiya M» qanday qilib o‘z maydonida 4 ta gol o‘tkazib yubordi, «Verder»ning 0:2 dan keyingi uyg‘onishiga nima sabab bo‘ldi va 4-tur natijalaridan so‘ng Germaniya chempionatida kuchlar muvozanati qanday ko‘rinish oldi?

«7 ta gol, kambeklar va so‘nggi soniyalardagi zarbalar»: 4-tur xronikasi

Germaniya chempionatining navbatdagi turidagi asosiy dramatik voqealar:

  • «Borussiya M» — «Mayns» (3:4): Triller va 7 ta to‘p:

    Florian Noyxaus 11-daqiqada mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, Filipp Tis (18') va Sheraldo Beker (45') «Mayns»ni hisobda oldinga chiqardi. Isak Lidberg 59-daqiqada muvozanatni tikladi (2:2). Ammo Erik Martel (78') va Danni da Kosta (89') mehmonlar ustunligini 2:4 ga yetkazdi. 90+5-daqiqada Suto Machinoning penaltidan urgan goli «Borussiya»ni mag‘lubiyatdan qutqara olmadi;

  • «Verder» — «Augsburg» (3:2): 0:2 dan keyingi tilla kambek:

    Robin Fellxauyer (18') va Kelvin Brakkelman (58') mehmonlarni 0:2 hisobida oldinga olib chiqqan edi. «Verder» taslim bo‘lmadi: Marko Gryull (66') hisobni qisqartirdi, Niklas Fyullkrug (87') hisobni tenglashtirdi, 90+3-daqiqada esa Mitchell-Elia Vayzer g‘alaba golini urib, stadionni larzaga keltirdi;

  • «Ayntraxt» — «Frayburg» (2:2): Keskin jang va ochkolar taqsimoti:

    Yunes Ebnutalib 10-daqiqada hisobni ochdi. Derri Sherxant (34') javob qaytargan bo‘lsa, ikki daqiqa o‘tib Jonatan Burkardt «Ayntraxt»ni yana oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Yuito Suzuki (48') hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi va qolgan vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi;

  • «Hamburg» — «Kyoln» (2:1): Mezbonlarning muhim 3 ochkosi:

    Nikolas Kapaldo (44') va Yussuf Poulsen (50') mezbonlarni ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqardi. Ragnar Ahening 90-daqiqadagi goli «Kyoln»ni mag‘lubiyatdan asrab qola olmadi.

Bundesliga 4-turining rasmiy qaydnomasi va natijalar jadvali

Yakunlangan 4 ta markaziy bahsning to‘liq protokoli:

Uchrashuv

Hisob

Gol mualliflari

Turnir jadvalidagi ta’siri

Borussiya M — Mayns

3 : 4

Noyxaus 11', Lidberg 59', Machino 90+5' (pen.) — Tis 18', Beker 45', Martel 78', Da Kosta 89'

Haftaning eng ko‘p gol urilgan o‘yini

Verder — Augsburg

3 : 2

Gryull 66', Fyullkrug 87', Vayzer 90+3' — Fellxauyer 18', Brakkelman 58'

0:2 hisobidan keyingi irodali kambek

Ayntraxt — Frayburg

2 : 2

Ebnutalib 10', Burkardt 36' — Sherxant 34', Suzuki 48'

«Frayburg» (10 ochko, 2-o‘rin) / «Ayntraxt» (5 ochko, 8-o‘rin)

Hamburg — Kyoln

2 : 1

Kapaldo 44', Poulsen 50' — Ahe 90'

Mezbonlarning ishonchli g‘alabasi

Taktik tahlil: Ekspertlar Bundesligadagi intriga haqida

Germaniya futboli tahlilchilari va mutaxassislarining asosiy xulosalari:

  • Himoyadagi beqarorlik va ochiq futbol: Ham Myonxengladbaxda, ham Bremenda jamoalar himoyaviy blokka qaraganda ochiq va agressiv hujumkorlikni tanlagani yuqori mahsuldorlikni va qo‘pol individual xatolarni keltirib chiqardi;

  • «Verder»ning ruhiy mustahkamligi: Niklas Fyullkrugning jarima maydonidagi kuchi va Vayzerning hal qiluvchi pallalardagi faolligi Bremen klubini joriy mavsumning eng noqulay raqiblaridan biriga aylantirmoqda;

  • «Frayburg»ning barqaror yurishi: Frankfurt safaridan ochko bilan qaytib, 10 ochko jamg‘argan «Frayburg» mavsum startidayoq chempionlik va Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurashishini isbotlamoqda.

Bundesliganing 4-turi Germaniya chempionati nega dunyoning eng tomoshabop va kutilmagan ssenariylarga boy ligalaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Verder»ning 0:2 dan keyin 3:2 hisobida g‘alaba qozonishi bu murabbiylik mahoratimi yoki «Augsburg»ning bo‘shashib qolgani oqibatimi? 10 ochko jamg‘arib 2-pog‘onada borayotgan «Frayburg» mavsum oxirigacha yetakchilar safida qola oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Germaniya futbolining ushbu qaynoq to‘qnashuvlari sharhini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

Bundesliga 4-turBorussiya M — MaynsVerder — AugsburgAyntraxt — Frayburg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiBugun, 21:44«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 21:35APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiBugun, 21:13Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolBugun, 20:20«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadiBugun, 20:11Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiBugun, 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng