"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang
Germaniya Bundesligasining 4-turi chinakam gollar festivali, aqlbovar qilmas kambeklar va muxlislarni oxirgi soniyalargacha hayajonda ushlab turgan dramatik bahslarga boy bo‘ldi. Turning markaziy va eng shov-shuvli qarama-qarshiligi Myonxengladbaxda kechdi: mahalliy «Borussiya» o‘z maydonida «Mayns» bilan to‘qnashib, naqd 7 ta gol urilgan trillerda 3:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bremenda esa haqiqiy futbol mo‘jizasi qayd etildi: «Verder» o‘z uyida «Augsburg»ga qarshi o‘yinda 0:2 hisobida yutqaza turib, ikkinchi bo‘limda dahshatli xarakter ko‘rsatdi va 90+3-daqiqada 3:2 hisobidagi fantastik g‘alabani ilib ketdi.
Frankfurtning «Frankfurt Arena» stadionida kechgan yana bir keskin bahsda «Ayntraxt» turnir jadvalida peshqadamlar safida borayotgan «Frayburg» bilan murosasiz 2:2 hisobida durang o‘ynadi — bu natija «Frayburg»ni 10 ochko bilan 2-pog‘onada saqlab qoldi. Gamburgda esa mezbonlar ishonchli harakat qilib, «Kyoln»ni 2:1 hisobida taslim etdi.
Xo‘sh, «Borussiya M» qanday qilib o‘z maydonida 4 ta gol o‘tkazib yubordi, «Verder»ning 0:2 dan keyingi uyg‘onishiga nima sabab bo‘ldi va 4-tur natijalaridan so‘ng Germaniya chempionatida kuchlar muvozanati qanday ko‘rinish oldi?
«7 ta gol, kambeklar va so‘nggi soniyalardagi zarbalar»: 4-tur xronikasi
Germaniya chempionatining navbatdagi turidagi asosiy dramatik voqealar:
«Borussiya M» — «Mayns» (3:4): Triller va 7 ta to‘p:
Florian Noyxaus 11-daqiqada mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, Filipp Tis (18') va Sheraldo Beker (45') «Mayns»ni hisobda oldinga chiqardi. Isak Lidberg 59-daqiqada muvozanatni tikladi (2:2). Ammo Erik Martel (78') va Danni da Kosta (89') mehmonlar ustunligini 2:4 ga yetkazdi. 90+5-daqiqada Suto Machinoning penaltidan urgan goli «Borussiya»ni mag‘lubiyatdan qutqara olmadi;
«Verder» — «Augsburg» (3:2): 0:2 dan keyingi tilla kambek:
Robin Fellxauyer (18') va Kelvin Brakkelman (58') mehmonlarni 0:2 hisobida oldinga olib chiqqan edi. «Verder» taslim bo‘lmadi: Marko Gryull (66') hisobni qisqartirdi, Niklas Fyullkrug (87') hisobni tenglashtirdi, 90+3-daqiqada esa Mitchell-Elia Vayzer g‘alaba golini urib, stadionni larzaga keltirdi;
«Ayntraxt» — «Frayburg» (2:2): Keskin jang va ochkolar taqsimoti:
Yunes Ebnutalib 10-daqiqada hisobni ochdi. Derri Sherxant (34') javob qaytargan bo‘lsa, ikki daqiqa o‘tib Jonatan Burkardt «Ayntraxt»ni yana oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Yuito Suzuki (48') hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi va qolgan vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi;
«Hamburg» — «Kyoln» (2:1): Mezbonlarning muhim 3 ochkosi:
Nikolas Kapaldo (44') va Yussuf Poulsen (50') mezbonlarni ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqardi. Ragnar Ahening 90-daqiqadagi goli «Kyoln»ni mag‘lubiyatdan asrab qola olmadi.
Bundesliga 4-turining rasmiy qaydnomasi va natijalar jadvali
Yakunlangan 4 ta markaziy bahsning to‘liq protokoli:
Uchrashuv
Hisob
Gol mualliflari
Turnir jadvalidagi ta’siri
3 : 4
Noyxaus 11', Lidberg 59', Machino 90+5' (pen.) — Tis 18', Beker 45', Martel 78', Da Kosta 89'
Haftaning eng ko‘p gol urilgan o‘yini
3 : 2
Gryull 66', Fyullkrug 87', Vayzer 90+3' — Fellxauyer 18', Brakkelman 58'
0:2 hisobidan keyingi irodali kambek
2 : 2
Ebnutalib 10', Burkardt 36' — Sherxant 34', Suzuki 48'
«Frayburg» (10 ochko, 2-o‘rin) / «Ayntraxt» (5 ochko, 8-o‘rin)
Hamburg — Kyoln
2 : 1
Kapaldo 44', Poulsen 50' — Ahe 90'
Mezbonlarning ishonchli g‘alabasi
Taktik tahlil: Ekspertlar Bundesligadagi intriga haqida
Germaniya futboli tahlilchilari va mutaxassislarining asosiy xulosalari:
Himoyadagi beqarorlik va ochiq futbol: Ham Myonxengladbaxda, ham Bremenda jamoalar himoyaviy blokka qaraganda ochiq va agressiv hujumkorlikni tanlagani yuqori mahsuldorlikni va qo‘pol individual xatolarni keltirib chiqardi;
«Verder»ning ruhiy mustahkamligi: Niklas Fyullkrugning jarima maydonidagi kuchi va Vayzerning hal qiluvchi pallalardagi faolligi Bremen klubini joriy mavsumning eng noqulay raqiblaridan biriga aylantirmoqda;
«Frayburg»ning barqaror yurishi: Frankfurt safaridan ochko bilan qaytib, 10 ochko jamg‘argan «Frayburg» mavsum startidayoq chempionlik va Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurashishini isbotlamoqda.
Bundesliganing 4-turi Germaniya chempionati nega dunyoning eng tomoshabop va kutilmagan ssenariylarga boy ligalaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Verder»ning 0:2 dan keyin 3:2 hisobida g‘alaba qozonishi bu murabbiylik mahoratimi yoki «Augsburg»ning bo‘shashib qolgani oqibatimi? 10 ochko jamg‘arib 2-pog‘onada borayotgan «Frayburg» mavsum oxirigacha yetakchilar safida qola oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Germaniya futbolining ushbu qaynoq to‘qnashuvlari sharhini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…