"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xonanda Nargiz Zokirova O‘zbekiston uni «sotgani»ni aytib, ona yurtidan yuz o‘girganini ma’lum qildi.
- Uning fikricha, O‘zbekiston aholisining ko‘pchiligi siyosiy qarashlarda boshqa davlat yetakchisini qo‘llab-quvvatlaydi, shu sababli u o‘zini bu yurtga mansub deb bilmaydi.
Toshkentda taniqli san’atkorlar sulolasida dunyoga kelib, keyinchalik xalqaro sahnalarda nom qozongan xonanda Nargiz Zokirovaning navbatdagi shov-shuvli va keskin chiqishi ijtimoiy tarmoqlar hamda media makonda haqiqiy g‘azab to‘lqinini keltirib chiqardi. Xonanda o‘z bayonotida O‘zbekiston uni «sotgani» haqida nolib, ona yurtidan batamom yuz o‘girganini ma’lum qildi. Uning da’vo qilishicha, O‘zbekiston aholisining ko‘pchiligi siyosiy qarashlarda boshqa davlat yetakchisini qo‘llab-quvvatlaydi, shu bois u o‘zini bu yurtga mansub deb bilmaydi.
Zokirova o‘z haqiqiy vatani sifatida faqatgina Amerika Qo‘shma Shtatlarini tan olishini ochiq-oydin ta’kidlab, «Vatan — bu ikki tomonlama muhabbatdir, kimga yoqish-yoqmasligidan qat’i nazar, mening yagona vatanim AQSH bo‘lib qoladi», deya keskin fikr bildirdi. Ushbu chiqish ortidan jamoatchilik taniqli prankerlar Vovan va Leksus tomonidan avvalroq uyushtirilgan shov-shuvli suhbat tafsilotlarini yana bir bor yodga oldi. O‘shanda soxta ukrain amaldorlari bilan gaplashayotganini bilmagan xonandaning Yevropa konsertlari bekor bo‘layotgani, turmush o‘rtog‘iga AQSH pasportini olib berib, Rossiya pasportini yoqib yuborish niyatida ekani hamda «Mirotvores» bazasidan nomini o‘chirish evaziga har qanday shartga rozi bo‘lgani fosh qilingan edi.
Xo‘sh, taniqli san’atkorni o‘z tug‘ilib o‘sgan yurtidan ochiqchasiga voz kechishga nima majbur qildi, uning bu pozitsiyasi ortida qanday siyosiy va shaxsiy omillar yotibdi va Nargiz Zokirovaning keskin bayonotlari jamoatchilik tomonidan qanday kutib olinmoqda?
«Ona yurtdan yuz o‘girish va AQSHga sadoqat»: Nargiz Zokirova bayonotining mazmuni
Xonandaning internetda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan asosiy da’volari:
«O‘zbekiston meni sotdi» ayblovi: Zokirova mahalliy aholining tashqi siyosiy voqealarga nisbatan qarashlari uning pozitsiyasiga mos kelmasligini ro‘kach qilib, o‘z yurtini xiyonatda aybladi;
AQSH — yagona vatan: San’atkor o‘zi uchun faqat Amerikani haqiqiy vatan deb bilishini va bu qarori qat’iy ekanini bildirdi;
«Ikki tomonlama muhabbat» formulasi: Uning fikricha, Vatan tushunchasi inson uni qanday qabul qilishi va undan qanday manfaat yoki his-tuyg‘u olishi bilan o‘lchanadi;
Ijtimoiy tarmoqlardagi e’tiroz: O‘zbekistonlik minglab internet foydalanuvchilari xonandaning bu gaplarini og‘ir haqorat va milliy qadriyatlarga hurmatsizlik sifatida qabul qilib, tanqidlar yog‘dirmoqda.
«Prankerlar tuzog‘idagi niqobsiz qiyofa»: Vovanning suhbatdan keyingi xulosalari
Pranker Vladimir Kuznetsov (Vovan) tomonidan xonanda bilan uyushtirilgan muloqotda fosh etilgan holatlar:
Yevropadagi omadsizliklar: Xonandaning xorijiy gastrollari kutilgandek ketmayotgani, xususan, Germaniya va Shveysariyadagi konsertlari chiptalar sotilmagani yoki bekor qilingani oshkor bo‘ldi;
«Mirotvores» ro‘yxatidan chiqish iltijosi: Ukraina soxta madaniyat vaziri bilan suhbatda Zokirova «Qrim» filmi saundtreki uchun o‘zini oqlab, aybni prodyuser Maksim Fadeyevga ag‘dargan va o‘z ismini qora ro‘yxatdan chiqarishni yalingan;
Pasportni yoqish rejasi: Nargiz erining rus pasportini tez orada Amerika hujjatiga almashtirib, eski fuqarolikdan ko‘rgazmali ravishda voz kechishni rejalashtirganini tan olgan;
Siyosiy manipulyatsiya: Prankerning ta’kidlashicha, bunday shaxslar vaziyatga qarab o‘z pozitsiyasini tez o‘zgartiradi va har qanday siyosiy kuchga moslashishga tayyor bo‘ladi.
Jamoatchilik va madaniyat tahlili: Ekspertlar nima demoqda?
Madaniyatshunoslar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining voqeaga bahosi:
Ildizlardan uzilish fojiasi: Taniqli sulola vakili bo‘lgan san’atkorning o‘z kindik qoni to‘kilgan zaminni vatan sifatida tan olmasligi uning ma’naviy inqirozi sifatida baholanmoqda;
Shov-shuv orqali e’tibor jalb qilish: Musiqiy karyerasida turg‘unlik va moliyaviy pasayish kuzatilayotgan bir pallada bunday bayonotlar ko‘proq OAV e’tibori markazida qolish vositasi sifatida ko‘rilmoqda;
Auditoriya ishonchining yo‘qolishi: Bir vaqtlar uni sevib eshitgan muxlislar endilikda xonandaning nafaqat san’ati, balki shaxsiy insoniy pozitsiyasidan ham hafsalasi pir bo‘layotganini ochiq yozmoqda.
Nargiz Zokirovaning O‘zbekiston va o‘z o‘tmishi haqidagi navbatdagi keskin chiqishi san’atkorning jamiyat oldidagi mas’uliyati va milliy g‘urur tushunchasi borasida yana bir bor jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi.
Sizningcha, Nargiz Zokirovaning o‘z ona yurti — O‘zbekiston haqida bunday keskin va salbiy fikr bildirishiga nima sabab bo‘ldi: shunchaki shov-shuv va e’tibor qozonish istagimi yoki san’atkorning o‘z ildizlaridan butunlay uzilib ketganimi? Inson qaysi davlatda yashashidan qat’i nazar, o‘zi dunyoga kelgan yurtni «sotishda» ayblashini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va madaniyat olamidagi ushbu shov-shuvli mojaro tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…