Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)

·5·Jamiyat
Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)

Toshkentdagi “O‘zmakon” turar joy majmuasida umumiy foydalanishdagi ayrim buyumlar yo‘qolgani aytilmoqda. Voqea 17 sentyabr kuni soat 11:30 lar atrofida sodir bo‘lgani haqida xabar berilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda Yandex Go kuryeri turar joy majmuasidan ayrim buyumlarni olib chiqib ketayotgani aks etgan.

Majmua aholisi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, hududdan yong‘in o‘chirish shlanglari, o‘t o‘chirgichlar, routerlar hamda umumiy foydalanishdagi boshqa buyumlar yo‘qolgan.

Qayd etilishicha, holat yuzasidan tegishli organlarga jamoaviy ariza topshirilgan. Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari, shuningdek, videoda aks etgan shaxsning mazkur buyumlarni qanday maqsadda olib chiqqani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Holat bo‘yicha tekshiruv o‘tkazilganidan so‘ng voqeaga huquqiy baho berilishi mumkin.

O‘zmakonToshkentYandex Goqurollar yo‘qolgani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiBugun, 18:04Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:53Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikBugun, 17:46Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiBugun, 10:06Istanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqdaIstanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqdaBugun, 09:47Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)