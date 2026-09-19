«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi
Turkiya Superligasining 6-turi doirasida o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarining diqqat-e’tiborini tortgan muhim va shiddatli qarama-qarshilik start olmoqda. Poytaxt viloyati jamoasi sanalgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Genchlerbirligi» klubini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadigan ushbu bellashuv oldidan mezbonlar murabbiylar shtabi asosiy tarkibni e’lon qildi va bu barcha o‘zbek muxlislari uchun katta voqelikka aylandi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va tajribali to‘purari Eldor Shomurodov uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlaydi.
Jamoaning yana bir yorqin iqtidori Abbosbek Fayzullayev esa bahsni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladigan bo‘ldi. Musobaqa jadvalida 4 ochko bilan 14-pog‘onani egallab turgan «Bashakshehir» uchun ushbu o‘yin xavfli hududdan uzoqlashish yo‘lidagi hal qiluvchi sinov hisoblanadi; 7 ochko bilan 12-o‘rinda borayotgan mehmonlar esa safarda ochko ulashish niyatida emas.
Xo‘sh, Eldor Shomurodov Davi Zelke bilan tandemda «Bashakshehir»ni turnir jadvalining yuqori qismiga olib chiqa oladimi, Abbosbek Fayzullayev ikkinchi bo‘limda maydonga tushib o‘yin taqdirini o‘zgartiradimi va Istanbulda kechadigan 90 daqiqalik jang qanday ssenariy asosida rivojlanadi?
«Shomurodov va Zelke hujumda»: «Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibi
Mezbonlarning 6-tur uchun tanlagan rasmiy tarkibi va o‘yinchilar ro‘yxati:
Darvozabon: Muhammad;
Himoya chizig‘i: Karbovnik, Emin, Ba, Saba;
Yarimhimoya markazi: Umut, Kemen, Olsen;
Hujum triosi: Brnich, Davi Zelke, Eldor SHOMURODOV;
Zaxiradagi kuch: Iqtidorli vinger Abbosbek Fayzullayev uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi va o‘yin davomida maydonga tushishga tayyorlanadi;
O‘yin vaqti va stadion: 19 sentyabr, Toshkent vaqti bilan 22:00, «Bashakshehir Foatih Terim» stadioni.
«Turnir jadvalidagi bosim va ochkolar taqsimoti»
Ikki klubning 6-turgacha bo‘lgan holati:
«Bashakshehir» (14-o‘rin, 4 ochko): Mavsum startini kutilganidek boshlay olmagan Istanbul klubi g‘alaba qozonish orqali ochkolarini 7 taga yetkazib, raqibi bilan tenglashib olish va yuqori o‘rinlarga sakrash imkoniyatiga ega;
«Genchlerbirligi» (12-o‘rin, 7 ochko): Barqaror harakat qilayotgan mehmonlar safarda himoyaviy intizomga tayanib, qarshi hujumlarda natija ko‘rsatishni ko‘zlamoqda;
O‘zaro muhimlik: G‘olib bo‘lgan tomon nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritadi, balki pastki pog‘onalar girdobidan uzoqlashib, ruhiy ustunlikka erishadi.
Taktik tahlil: Shomurodovning roli va Fayzullayevning zaxiradagi omili
Turkiya futboli ekspertlarining o‘yin oldi xulosalari:
Ikki markaziy hujumchi taktikasi: Bosh murabbiy Eldor Shomurodov va germaniyalik tajribali forvard Davi Zelkeni bir vaqtda asosiy tarkibga qo‘yish orqali raqib jarima maydonida yuqori qavatdagi kurashlar va jismoniy bosimni maksimal darajaga ko‘tarish niyatida;
Fayzullayevning «joker» vazifasi: Yosh yarim himoyachining ikkinchi bo‘limda maydonga tushirilishi charchagan raqib himoyachilariga qarshi tezkor dribling va nostandart uzatmalar bilan o‘yin sur’atini keskin oshirishga qaratilgan taktik hiyla bo‘lishi mumkin;
Qanotlardan bosim: Brnich va Karbovnikning faolligi orqali Shomurodovga jarima maydonchasi ichida to‘p yetkazib berish «Bashakshehir»ning asosiy hujum quroli bo‘ladi.
Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladigan ushbu to‘qnashuv hamyurtlarimizning Turkiya Superligasidagi nufuzi va mavqei uchun eng muhim sinovlardan biriga aylanadi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov bugun «Genchlerbirligi» darvozasiga gol urib, jamoasiga g‘alaba keltira oladimi? Abbosbek Fayzullayevning zaxirada qoldirilishi murabbiyning to‘g‘ri taktik qarorimi yoki u ham asosiy tarkibda maydonga tushishi kerak edimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerlari ishtirokidagi ushbu qaynoq bahs tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…