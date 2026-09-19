«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi

·1·Sport
«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi

Turkiya Superligasining 6-turi doirasida o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarining diqqat-e’tiborini tortgan muhim va shiddatli qarama-qarshilik start olmoqda. Poytaxt viloyati jamoasi sanalgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Genchlerbirligi» klubini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadigan ushbu bellashuv oldidan mezbonlar murabbiylar shtabi asosiy tarkibni e’lon qildi va bu barcha o‘zbek muxlislari uchun katta voqelikka aylandi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va tajribali to‘purari Eldor Shomurodov uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlaydi.

Jamoaning yana bir yorqin iqtidori Abbosbek Fayzullayev esa bahsni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladigan bo‘ldi. Musobaqa jadvalida 4 ochko bilan 14-pog‘onani egallab turgan «Bashakshehir» uchun ushbu o‘yin xavfli hududdan uzoqlashish yo‘lidagi hal qiluvchi sinov hisoblanadi; 7 ochko bilan 12-o‘rinda borayotgan mehmonlar esa safarda ochko ulashish niyatida emas.

Xo‘sh, Eldor Shomurodov Davi Zelke bilan tandemda «Bashakshehir»ni turnir jadvalining yuqori qismiga olib chiqa oladimi, Abbosbek Fayzullayev ikkinchi bo‘limda maydonga tushib o‘yin taqdirini o‘zgartiradimi va Istanbulda kechadigan 90 daqiqalik jang qanday ssenariy asosida rivojlanadi?

«Shomurodov va Zelke hujumda»: «Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibi

Mezbonlarning 6-tur uchun tanlagan rasmiy tarkibi va o‘yinchilar ro‘yxati:

  • Darvozabon: Muhammad;

  • Himoya chizig‘i: Karbovnik, Emin, Ba, Saba;

  • Yarimhimoya markazi: Umut, Kemen, Olsen;

  • Hujum triosi: Brnich, Davi Zelke, Eldor SHOMURODOV;

  • Zaxiradagi kuch: Iqtidorli vinger Abbosbek Fayzullayev uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi va o‘yin davomida maydonga tushishga tayyorlanadi;

  • O‘yin vaqti va stadion: 19 sentyabr, Toshkent vaqti bilan 22:00, «Bashakshehir Foatih Terim» stadioni.

«Turnir jadvalidagi bosim va ochkolar taqsimoti»

Ikki klubning 6-turgacha bo‘lgan holati:

  • «Bashakshehir» (14-o‘rin, 4 ochko): Mavsum startini kutilganidek boshlay olmagan Istanbul klubi g‘alaba qozonish orqali ochkolarini 7 taga yetkazib, raqibi bilan tenglashib olish va yuqori o‘rinlarga sakrash imkoniyatiga ega;

  • «Genchlerbirligi» (12-o‘rin, 7 ochko): Barqaror harakat qilayotgan mehmonlar safarda himoyaviy intizomga tayanib, qarshi hujumlarda natija ko‘rsatishni ko‘zlamoqda;

  • O‘zaro muhimlik: G‘olib bo‘lgan tomon nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritadi, balki pastki pog‘onalar girdobidan uzoqlashib, ruhiy ustunlikka erishadi.

Taktik tahlil: Shomurodovning roli va Fayzullayevning zaxiradagi omili

Turkiya futboli ekspertlarining o‘yin oldi xulosalari:

  • Ikki markaziy hujumchi taktikasi: Bosh murabbiy Eldor Shomurodov va germaniyalik tajribali forvard Davi Zelkeni bir vaqtda asosiy tarkibga qo‘yish orqali raqib jarima maydonida yuqori qavatdagi kurashlar va jismoniy bosimni maksimal darajaga ko‘tarish niyatida;

  • Fayzullayevning «joker» vazifasi: Yosh yarim himoyachining ikkinchi bo‘limda maydonga tushirilishi charchagan raqib himoyachilariga qarshi tezkor dribling va nostandart uzatmalar bilan o‘yin sur’atini keskin oshirishga qaratilgan taktik hiyla bo‘lishi mumkin;

  • Qanotlardan bosim: Brnich va Karbovnikning faolligi orqali Shomurodovga jarima maydonchasi ichida to‘p yetkazib berish «Bashakshehir»ning asosiy hujum quroli bo‘ladi.

Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladigan ushbu to‘qnashuv hamyurtlarimizning Turkiya Superligasidagi nufuzi va mavqei uchun eng muhim sinovlardan biriga aylanadi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov bugun «Genchlerbirligi» darvozasiga gol urib, jamoasiga g‘alaba keltira oladimi? Abbosbek Fayzullayevning zaxirada qoldirilishi murabbiyning to‘g‘ri taktik qarorimi yoki u ham asosiy tarkibda maydonga tushishi kerak edimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerlari ishtirokidagi ushbu qaynoq bahs tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Istanbul BashakshehirGenchlerbirligiEldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiBugun, 21:13Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolBugun, 20:20«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadiBugun, 20:11Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiBugun, 20:04Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Bugun, 20:01«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng