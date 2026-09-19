Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?

·62·Dunyo
Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?

Rossiya dunyoda uy mushuklari eng ko‘p yashaydigan mamlakat sifatida qayd etildi. Mamlakatdagi xonadonlarning 59 foizida kamida bitta mushuk bor. Bu ko‘rsatkich reytingga kiritilgan davlatlar orasida eng yuqorisi hisoblanadi.

Bu haqda Indoneziyaning Seasia Stats tahliliy platformasi ma’lum qildi.

Rossiyadan tashqari Ruminiya, Polsha, Latviya va Vengriyada ham mushuk boqadigan xonadonlar ulushi yuqori ekani qayd etilgan.

Ayni paytda Janubi-Sharqiy Osiyoda ham mushuk egalari soni sezilarli darajada oshib bormoqda:

Indoneziya — 47 foiz;

Filippin — 43 foiz;

Tailand — 42 foiz.

Davlatlar ro‘yxati va oq mushukni quchoqlagan ro‘molli ayol aks etgan infografika.

Ekspertlar bu tendensiyani, avvalo, urbanizatsiya va shahar turmush tarzi bilan bog‘lamoqda. Mushuklar nisbatan kichik xonadonlarga oson moslashadi, ko‘p joy talab qilmaydi va mustaqilroq hayvon hisoblanadi.

RossiyaMushuklarSeasia StatsJanubi-Sharqiy Osiyo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiKaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiBugun, 21:43Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiElektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiBugun, 21:27Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiSohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiBugun, 21:06AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?