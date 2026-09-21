Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi

·33·Sport
Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassis qo‘shildi.
  • Jamoaga jahon futbolida katta tajribaga ega bo‘lgan fizioterapevt Silvano Kotti va A Seriyaning «Udineze» klubida faoliyat yuritgan biolog-nutritsiolog Andrea Iuliano jalb qilindi.
  • Ushbu mutaxassislar futbolchilarning charchoqni tezkor chiqarish, jarohatlar profilaktikasi hamda sport parhezini nazorat qilish bilan shug‘ullanadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro maydondagi nufuzini oshirish va futbolchilarning funksional tayyorgarligini Yevropa top-klublari standartlariga ko‘tarish yo‘lida muhim strategik qadam tashlandi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabariga ko‘ra, bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi italiyalik ikki tajribali mutaxassis bilan to‘ldirildi. Jamoaga yangi fizioterapevt sifatida dunyo futbolida katta tajribaga ega bo‘lgan, ilgari Italiya terma jamoasi, shuningdek, «Milan», «Inter», «Chelsi» va «Roma» kabi grand klublarda faoliyat yuritgan Silvano Kotti taklif etildi.

Shuningdek, zamonaviy sport ovqatlanishi va metabolizm yo‘nalishini kuchaytirish maqsadida A Seriyaning «Udineze» klubi hamda Shveysariya U-21 terma jamoasida faoliyat olib borgan biolog-nutritsiolog Andrea Iuliano jalb qilindi. Ushbu ekspertlar terma jamoaning o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va muhim uchrashuvlari davomida charchoqni tezkor chiqarish, jarohatlar profilaktikasi hamda sport parhezini to‘liq nazorat qiladi.

Xo‘sh, bunday xalqaro mutaxassislarning kelishi O‘zbekiston milliy jamoasiga nima beradi, Yevropa standartlari mahalliy futbolchilarning 90 daqiqalik yuqori tempini ta’minlay oladimi va Kannavaro shtabidagi bu o‘zgarishlar JCH yo‘llanmasi uchun hal qiluvchi omilga aylanadimi?

«Yevropa grandlari tajribasi va ilmiy yondashuv»: Murabbiylar shtabidagi yangi kuchlar

O‘zbekiston terma jamoasiga qo‘shilgan mutaxassislar va ularning mas’uliyat yo‘nalishlari:

  • Silvano Kotti — jahon darajasidagi fizioterapevt: Italiyalik mashhur mutaxassis o‘z faoliyati davomida Italiya milliy terma jamoasi, Londonning «Chelsi», Milanning «Inter» va «Milan», Rimning «Roma» hamda Xitoy milliy jamoalarida ishlab, eng sara yulduzlar tiklanishiga javob bergan;

  • Andrea Iuliano — sport nutritsiologi: Italiya A Seriyasining «Udineze» klubi va Shveysariya yoshlar (U-21) terma jamoasida ishlagan biolog-nutritsiolog har bir futbolchi uchun individual ovqatlanish menyusini shakllantiradi;

  • Jarohatlar xavfini kamaytirish: Mutaxassislarning bosh vazifasi — tig‘iz taqvim va muhim saralash o‘yinlarida asosiy tarkib o‘yinchilarining mushak jarohatlari olishining oldini olish;

  • Funksional tiklanish: Mashg‘ulotlar va rasmiy bahslardan keyin futbolchilarning organizmini qisqa fursat ichida maksimal darajada jangovar holatga qaytarish;

  • Kannavaro tizimidagi sifat bosqichi: Bosh murabbiy Yevropaning yuqori templi va jismoniy bosimga asoslangan zamonaviy futbol modelini aynan ilmiy tibbiy guruh yordamida terma jamoaga singdirmoqda.

O‘zbekiston terma jamoasi murabbiylar shtabi: Yangi mutaxassislar vizitkasi

Shtabni kuchaytirgan italiyalik ekspertlar profili va xizmat vazifalari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Silvano Kotti (Italiya)

Andrea Iuliano (Italiya)

Mutaxassisligi va lavozimi

Bosh fizioterapevt

Sport nutritsiologi (Biolog)

Ishlagan terma jamoalari

Italiya milliy jamoasi, Xitoy termasi

Shveysariya U-21 terma jamoasi

Ishlagan klublari

«Inter», «Milan», «Chelsi», «Roma»

Italiya A Seriyasi vakili «Udineze»

Asosiy mas’uliyat doirasi

Mushaklar holati, reabilitatsiya va tezkor tiklanish

Taomnoma, oziq-ovqat balansi va energiya ta’minoti

Jamoaga keltiradigan foydasi

Jarohatlar sonini keskin qisqartirish

90+ daqiqa davomida yuqori jismoniy barqarorlik

Sport tibbiyoti va futbol ekspertizasi: Nega bu tayinlovlar inqilobiy ahamiyatga ega?

Futbol tahlilchilari va sport shifokorlarining xulosalari:

  • Intensivlik va jismoniy chidamlilik: Zamonaviy futbolda g‘alaba to‘p bilan muomala qilish bilan birga, 90 daqiqa davomida pressing va tezlikni ushlab tura olishga bog‘liq; Kotti va Iuliano juftligi aynan shu kamchilikni bartaraf etishga xizmat qiladi;

  • Yulduzlarning sport formasi: Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kabi yetakchilarning tig‘iz mavsum sharoitida jismoniy kuchini to‘g‘ri taqsimlashda professional tiklanish markazi zarur edi;

  • Ilmiy asoslangan ovqatlanish madaniyati: To‘g‘ri tanlangan sport taomnomasi futbolchilarda suvsizlanish, mushak toliqishi va shamol paytida tez charchab qolish xavfini minimallashtiradi;

  • Yevropacha intizom: «Chelsi» va «Milan» kabi gigantlarda faoliyat yuritgan mutaxassislarning talabchanligi terma jamoa ichida mashg‘ulotlardan tashqari shaxsiy rejimga amal qilish madaniyatini kuchaytiradi.

Fabio Kannavaro tomonidan amalga oshirilgan ushbu tayinlovlar O‘zbekiston milliy terma jamoasi endilikda maydon tashqarisida ham tom ma’noda Yevropaning yetakchi jamoalari standartida ish olib borishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, terma jamoaga «Milan» va «Chelsi»da ishlagan mutaxassislarning kelishi futbolchilarimizning ikkinchi bo‘limlarda jismonan charchab qolish muammosiga chek qo‘ya oladimi? Fabio Kannavaroning ushbu yangi qarorini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz muxlislari uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu eksklyuziv yangilikni barcha futbol ishqibozlariga ulashing!

Fabio KannavaroSilvano KottiAndrea IulianoO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi