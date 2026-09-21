Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassis qo‘shildi.
- Jamoaga jahon futbolida katta tajribaga ega bo‘lgan fizioterapevt Silvano Kotti va A Seriyaning «Udineze» klubida faoliyat yuritgan biolog-nutritsiolog Andrea Iuliano jalb qilindi.
- Ushbu mutaxassislar futbolchilarning charchoqni tezkor chiqarish, jarohatlar profilaktikasi hamda sport parhezini nazorat qilish bilan shug‘ullanadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro maydondagi nufuzini oshirish va futbolchilarning funksional tayyorgarligini Yevropa top-klublari standartlariga ko‘tarish yo‘lida muhim strategik qadam tashlandi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabariga ko‘ra, bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi italiyalik ikki tajribali mutaxassis bilan to‘ldirildi. Jamoaga yangi fizioterapevt sifatida dunyo futbolida katta tajribaga ega bo‘lgan, ilgari Italiya terma jamoasi, shuningdek, «Milan», «Inter», «Chelsi» va «Roma» kabi grand klublarda faoliyat yuritgan Silvano Kotti taklif etildi.
Shuningdek, zamonaviy sport ovqatlanishi va metabolizm yo‘nalishini kuchaytirish maqsadida A Seriyaning «Udineze» klubi hamda Shveysariya U-21 terma jamoasida faoliyat olib borgan biolog-nutritsiolog Andrea Iuliano jalb qilindi. Ushbu ekspertlar terma jamoaning o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va muhim uchrashuvlari davomida charchoqni tezkor chiqarish, jarohatlar profilaktikasi hamda sport parhezini to‘liq nazorat qiladi.
Xo‘sh, bunday xalqaro mutaxassislarning kelishi O‘zbekiston milliy jamoasiga nima beradi, Yevropa standartlari mahalliy futbolchilarning 90 daqiqalik yuqori tempini ta’minlay oladimi va Kannavaro shtabidagi bu o‘zgarishlar JCH yo‘llanmasi uchun hal qiluvchi omilga aylanadimi?
«Yevropa grandlari tajribasi va ilmiy yondashuv»: Murabbiylar shtabidagi yangi kuchlar
O‘zbekiston terma jamoasiga qo‘shilgan mutaxassislar va ularning mas’uliyat yo‘nalishlari:
Silvano Kotti — jahon darajasidagi fizioterapevt: Italiyalik mashhur mutaxassis o‘z faoliyati davomida Italiya milliy terma jamoasi, Londonning «Chelsi», Milanning «Inter» va «Milan», Rimning «Roma» hamda Xitoy milliy jamoalarida ishlab, eng sara yulduzlar tiklanishiga javob bergan;
Andrea Iuliano — sport nutritsiologi: Italiya A Seriyasining «Udineze» klubi va Shveysariya yoshlar (U-21) terma jamoasida ishlagan biolog-nutritsiolog har bir futbolchi uchun individual ovqatlanish menyusini shakllantiradi;
Jarohatlar xavfini kamaytirish: Mutaxassislarning bosh vazifasi — tig‘iz taqvim va muhim saralash o‘yinlarida asosiy tarkib o‘yinchilarining mushak jarohatlari olishining oldini olish;
Funksional tiklanish: Mashg‘ulotlar va rasmiy bahslardan keyin futbolchilarning organizmini qisqa fursat ichida maksimal darajada jangovar holatga qaytarish;
Kannavaro tizimidagi sifat bosqichi: Bosh murabbiy Yevropaning yuqori templi va jismoniy bosimga asoslangan zamonaviy futbol modelini aynan ilmiy tibbiy guruh yordamida terma jamoaga singdirmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi murabbiylar shtabi: Yangi mutaxassislar vizitkasi
Shtabni kuchaytirgan italiyalik ekspertlar profili va xizmat vazifalari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Silvano Kotti (Italiya)
Andrea Iuliano (Italiya)
Mutaxassisligi va lavozimi
Bosh fizioterapevt
Sport nutritsiologi (Biolog)
Ishlagan terma jamoalari
Italiya milliy jamoasi, Xitoy termasi
Shveysariya U-21 terma jamoasi
Ishlagan klublari
«Inter», «Milan», «Chelsi», «Roma»
Italiya A Seriyasi vakili «Udineze»
Asosiy mas’uliyat doirasi
Mushaklar holati, reabilitatsiya va tezkor tiklanish
Taomnoma, oziq-ovqat balansi va energiya ta’minoti
Jamoaga keltiradigan foydasi
Jarohatlar sonini keskin qisqartirish
90+ daqiqa davomida yuqori jismoniy barqarorlik
Sport tibbiyoti va futbol ekspertizasi: Nega bu tayinlovlar inqilobiy ahamiyatga ega?
Futbol tahlilchilari va sport shifokorlarining xulosalari:
Intensivlik va jismoniy chidamlilik: Zamonaviy futbolda g‘alaba to‘p bilan muomala qilish bilan birga, 90 daqiqa davomida pressing va tezlikni ushlab tura olishga bog‘liq; Kotti va Iuliano juftligi aynan shu kamchilikni bartaraf etishga xizmat qiladi;
Yulduzlarning sport formasi: Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kabi yetakchilarning tig‘iz mavsum sharoitida jismoniy kuchini to‘g‘ri taqsimlashda professional tiklanish markazi zarur edi;
Ilmiy asoslangan ovqatlanish madaniyati: To‘g‘ri tanlangan sport taomnomasi futbolchilarda suvsizlanish, mushak toliqishi va shamol paytida tez charchab qolish xavfini minimallashtiradi;
Yevropacha intizom: «Chelsi» va «Milan» kabi gigantlarda faoliyat yuritgan mutaxassislarning talabchanligi terma jamoa ichida mashg‘ulotlardan tashqari shaxsiy rejimga amal qilish madaniyatini kuchaytiradi.
Fabio Kannavaro tomonidan amalga oshirilgan ushbu tayinlovlar O‘zbekiston milliy terma jamoasi endilikda maydon tashqarisida ham tom ma’noda Yevropaning yetakchi jamoalari standartida ish olib borishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, terma jamoaga «Milan» va «Chelsi»da ishlagan mutaxassislarning kelishi futbolchilarimizning ikkinchi bo‘limlarda jismonan charchab qolish muammosiga chek qo‘ya oladimi? Fabio Kannavaroning ushbu yangi qarorini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz muxlislari uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu eksklyuziv yangilikni barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…