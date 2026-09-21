Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdi

·22·Texno
Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan X500 Pro va X500 Pro Max nomli yangi flagman smartfonlarini taqdim etdi.
  • X500 Pro Max 6,85 dyuymli, Pro modeli esa 6,36 dyuymli displeyga ega bo'lib, ikkalasi ham MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessori bilan ishlaydi.

Shvetsariyaning optika giganti Zeiss va Sony kompaniyalari bilan hamkorlikda yaratilgan yangi avlod flagman smartfonlari rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi Shanxay shahrida oʻtkazilgan maxsus taqdimotda oʻzining eng ilgʻor qurilmalarini eʼlon qildi. Dastlab Xitoy bozorida sotuvga chiqadigan ushbu turkum oktyabr oyida xalqaro bozorlarda ham taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi seriyadan Vivo X500 Pro hamda yanada ilgʻor imkoniyatlarga ega Vivo X500 Pro Max modellari oʻrin oldi. Taqdim etilgan flagmanlar oʻlchamlari va displey diagonallari boʻlib farqlanadi. Xususan, seriyaning eng yuqori vakili boʻlgan Pro Max versiyasi 6,85 dyuymli yirik ekran bilan jihozlangan boʻlsa, kichikroq Pro modeli 6,36 dyuymli displeyni oldi.

Yuqori unumdorlik va ilgʻor optika

Smartfonlarning apparat qismiga MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessori asos qilib olingan. Ishlab chiqaruvchi mazkur platforma yordamida nafaqat yuqori tezlikdagi hisob-kitoblar, balki murakkab sunʼiy intellekt vazifalari va suratga olish jarayonlarini mukammal darajada bajarishga erishgan. Qurilmalar mobil fotografiya ixlosmandlarini oʻziga jalb qilishga qaratilgan.

Qurilmalarning asosiy eʼtibor qaratilgan jihati bu ularning optik imkoniyatlaridir. Smartfonlar Zeiss TrueDynamic texnologiyasi, ilgʻor Sony Lytia sensorlari hamda Zeiss APO supertelesensorlari bilan taʼminlangan. Bu esa har qanday yorugʻlik sharoitida ham tabiiy ranglar va oʻta tiniq kadrlar olish imkonini beradi.

Professional darajadagi kamera imkoniyatlari

  • Vivo X500 Pro Max modeli 1/1,4 dyuymli oʻlchamga ega boʻlgan ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlandi.
  • Mazkur sensor 85 mm ekvivalent fokus masofasini taqdim etadi va olisdagi obʼektlarni yaqinlashtirishda yuqori aniqlikni saqlaydi.
  • Vivo X500 Pro esa yarim dyuymli Sony sensoriga asoslangan 64 megapikselli kamera bilan cheklangan.
  • Har ikki smartfon CIPA 7.0 darajasidagi professional tasvir stabilizatsiyasiga ega boʻlib, qoʻl titrashining oldini oladi.
Smartfonlar qorongʻi va qiyin sharoitlarda suratga olishni sevuvchilar uchun 4K formatidagi "Kinematografik portret" rejimini taqdim etadi. Ushbu rejim quyosh botishi yoki shom paytida ham professional darajadagi kadrlarni yozib olish imkonini beradi. Shuningdek, qurilmalar Zeiss Gen 2 teleriverterlari bilan toʻliq mos keladi, Pro Max versiyasi esa 400 mm ekvivalent fokus masofasiga ega Zeiss Gen 2 Ultra bilan ham ishlay oladi.

Xitoy bozorida xaridorlarga yangi flagmanlar toʻrtta rangda — oq, kulrang, qora va toʻq sariq tuslarda taklif etiladi. Yevropa va boshqa xalqaro bozorlar uchun moʻljallangan versiyalar esa keyinroq taqdim etilishi rejalashtirilgan.

VivoZeissSonySmartfonFlagman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiBugun, 15:25iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiBugun, 12:58iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklarBugun, 12:23Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi