Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan X500 Pro va X500 Pro Max nomli yangi flagman smartfonlarini taqdim etdi.
- X500 Pro Max 6,85 dyuymli, Pro modeli esa 6,36 dyuymli displeyga ega bo'lib, ikkalasi ham MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessori bilan ishlaydi.
Shvetsariyaning optika giganti Zeiss va Sony kompaniyalari bilan hamkorlikda yaratilgan yangi avlod flagman smartfonlari rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi Shanxay shahrida oʻtkazilgan maxsus taqdimotda oʻzining eng ilgʻor qurilmalarini eʼlon qildi. Dastlab Xitoy bozorida sotuvga chiqadigan ushbu turkum oktyabr oyida xalqaro bozorlarda ham taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi seriyadan Vivo X500 Pro hamda yanada ilgʻor imkoniyatlarga ega Vivo X500 Pro Max modellari oʻrin oldi. Taqdim etilgan flagmanlar oʻlchamlari va displey diagonallari boʻlib farqlanadi. Xususan, seriyaning eng yuqori vakili boʻlgan Pro Max versiyasi 6,85 dyuymli yirik ekran bilan jihozlangan boʻlsa, kichikroq Pro modeli 6,36 dyuymli displeyni oldi.
Yuqori unumdorlik va ilgʻor optikaSmartfonlarning apparat qismiga MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessori asos qilib olingan. Ishlab chiqaruvchi mazkur platforma yordamida nafaqat yuqori tezlikdagi hisob-kitoblar, balki murakkab sunʼiy intellekt vazifalari va suratga olish jarayonlarini mukammal darajada bajarishga erishgan. Qurilmalar mobil fotografiya ixlosmandlarini oʻziga jalb qilishga qaratilgan.
Qurilmalarning asosiy eʼtibor qaratilgan jihati bu ularning optik imkoniyatlaridir. Smartfonlar Zeiss TrueDynamic texnologiyasi, ilgʻor Sony Lytia sensorlari hamda Zeiss APO supertelesensorlari bilan taʼminlangan. Bu esa har qanday yorugʻlik sharoitida ham tabiiy ranglar va oʻta tiniq kadrlar olish imkonini beradi.
Professional darajadagi kamera imkoniyatlari
- Vivo X500 Pro Max modeli 1/1,4 dyuymli oʻlchamga ega boʻlgan ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlandi.
- Mazkur sensor 85 mm ekvivalent fokus masofasini taqdim etadi va olisdagi obʼektlarni yaqinlashtirishda yuqori aniqlikni saqlaydi.
- Vivo X500 Pro esa yarim dyuymli Sony sensoriga asoslangan 64 megapikselli kamera bilan cheklangan.
- Har ikki smartfon CIPA 7.0 darajasidagi professional tasvir stabilizatsiyasiga ega boʻlib, qoʻl titrashining oldini oladi.
Xitoy bozorida xaridorlarga yangi flagmanlar toʻrtta rangda — oq, kulrang, qora va toʻq sariq tuslarda taklif etiladi. Yevropa va boshqa xalqaro bozorlar uchun moʻljallangan versiyalar esa keyinroq taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Izohlar 0
…