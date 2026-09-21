Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorakfinaliga yo‘l oldi.
- Kotrina Kulbite boshchiligidagi jamoa guruh bosqichida Filippin va Xitoy kabi kuchli raqiblar bilan durang o‘ynab, Hongkongni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Diyoraxon Habibullayeva hisobni ochgan bo‘lsa, Maftuna Shoyimova qo‘shib berilgan vaqtda penaltini golga aylantirib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
- Ushbu natija O‘zbekistonda xotin-qizlar futbolining rivojlanayotganidan dalolat beradi.
Yaponiya yashil maydonlarida davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol musobaqasida O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi mislsiz iroda va yuqori mahorat namoyish etib, muddatidan avval pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Litvalik mutaxassis Kotrina Kulbite boshchiligidagi futbolchi qizlarimiz guruh bosqichining hal qiluvchi 3-turida Hongkong jamoasiga qarshi maydonga tushib, dramatik kechgan qarama-qarshilikda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv davomida 35-daqiqada Diyoraxon Habibullayeva hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim boshida Chang Chung muvozanatni tiklab, vaziyatni keskinlashtirib yubordi.
Biroq qo‘shib berilgan vaqtning 90+2-daqiqasida belgilangan bahsli penaltini Maftuna Shoyimova sovuqqonlik bilan golga aylantirib, jamoamizga oltinga teng 3 ochkoni taqdim etdi. Guruh bosqichida qit’aning kuchli jamoalari — Filippin va Xitoy termalari bilan durang o‘ynab, mag‘lubiyatsiz odimlagan vakillarimiz jami 5 ochko jamg‘argan holda 2-o‘rinni egallab, chorakfinal yo‘llanmasini rasmiylashtirdi.
Xo‘sh, Kotrina Kulbite shogirdlari Hongkong bosimini qanday yengib o‘tdi, qo‘shimcha daqiqalardagi penalti terma jamoa ruhiyatiga qanday ta’sir qildi va O‘zbekiston ayollar futboli Osiyoning eng kuchli to‘rtligiga kira oladimi?
«Habibullayevaning mahorati, so‘nggi soniyalardagi penalti va mag‘lubiyatsiz seriya»: Chorakfinal sari 5 muhim qadam
O‘zbekiston ayollar terma jamoasining Hongkongga qarshi kechgan o‘yini va guruhdagi natijalarining muhim nuqtalari:
Mag‘lubiyatsiz marsh: Terma jamoa guruhda qit’aning ko‘p karra chempionlari va ishtirokchilari bo‘lgan Filippin va Xitoy bilan munosib durang qayd etib, Hongkongni taslim etdi;
35-daqiqadagi hisob ochilishi: Jamoaning bosh to‘purari Diyoraxon Habibullayeva birinchi bo‘limda hisobni ochib, vakillarimizni oldinga olib chiqdi;
Javob goli va yuzaga kelgan bosim: 55-daqiqada Hongkong vakilasi Chang Chung hisobni tenglashtirib (1:1), o‘zbek futbolchilarini hal qiluvchi hujumlarga zo‘rg‘a undadi;
90+2-daqiqadagi hal qiluvchi penalti: So‘nggi lahzalarda yuzaga kelgan jarima zarbasini jamoa yetakchisi Maftuna Shoyimova aniq amalga oshirib, g‘alaba to‘pini kiritdi;
Pley-off va 5 ochko: O‘zbekiston jami uchta o‘yindan 5 ochko jamg‘arib, guruhda faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi va chorakfinalga chiqdi.
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasidagi bahs statistikasi
3-tur uchrashuvi tafsilotlari va guruhdagi yakuniy ko‘rsatkichlar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
O‘zbekiston milliy jamoasi
Hongkong milliy jamoasi
Yakuniy hisob
2
1
Gollar mualliflari
D. Habibullayeva (35'), M. Shoyimova (90+2' pen)
Chang Chung (55')
Guruhdagi umumiy ochkolari
5 ochko (1 g‘alaba, 2 durang, 0 mag‘lubiyat)
Pley-off zonasidan tashqarida
Guruhdagi yakuniy o‘rni
2-o‘rin (Chorakfinalga yo‘llanma oldi)
Guruhda kurashni yakunladi
Jamoa bosh murabbiyi
Kotrina Kulbite (Litva)
Mahalliy murabbiylar shtabi
Oldingi natijalari
Filippin bilan durang, Xitoy bilan durang
Saralashda ochko yo‘qotishlari
Futbol ekspertizasi: Nega Kotrina Kulbite jamoasining bu natijasi tarixiy yutuq?
Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:
Xitoy va Filippindek grandlar qarshisida barqarorlik: Guruhda qit’aning eng qudratli ayollar termalari bo‘lgan Xitoy va Jahon chempionati ishtirokchisi Filippinga qarshi yutqazmasdan turib berish murabbiy Kulbite taktikasi to‘g‘ri tuzilganini ko‘rsatdi;
Hissiy bardosh va ruhiy kuch: Hisob 1:1 bo‘lib turgan va durang vaziyatni chalkashtirib yuborishi mumkin bo‘lgan vaziyatda 90+2-daqiqada penaltini tepish juda katta ruhiy sovuqqonlikni talab qiladi; Maftuna bu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi;
Hujum va himoya uyg‘unligi: Diyoraxon Habibullayevaning yakkama-yakka vaziyatlardagi tezligi va standart vaziyatlardagi faollik O‘zbekiston jamoasining hujum chizig‘ini har qanday raqib uchun xavfli qiladi;
Ayollar futbolidagi yangi davr: Ushbu g‘alaba O‘zbekistonda xotin-qizlar futboli rivojlanishi, infratuzilma yaratilishi va xalqaro murabbiylar jalb etilishi o‘z samarasini berayotganining amaliy isbotidir.
O‘zbekiston ayollar terma jamoasi endilikda Osiyo o‘yinlarining medallari sari kechadigan shiddatli chorakfinal jangiga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Sizningcha, Kotrina Kulbite boshchiligidagi jamoamiz chorakfinal to‘sig‘idan ham muvaffaqiyatli o‘tib, Osiyo o‘yinlari shohsupasiga ko‘tarila oladimi? 90+2-daqiqadagi penaltini golga aylantirgan Maftuna Shoyimovaning sovuqqonligini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu yorqin irodali g‘alabasini barcha futbol ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…