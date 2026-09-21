Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdi

·45·Sport
Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorakfinaliga yo‘l oldi.
  • Kotrina Kulbite boshchiligidagi jamoa guruh bosqichida Filippin va Xitoy kabi kuchli raqiblar bilan durang o‘ynab, Hongkongni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Diyoraxon Habibullayeva hisobni ochgan bo‘lsa, Maftuna Shoyimova qo‘shib berilgan vaqtda penaltini golga aylantirib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
  • Ushbu natija O‘zbekistonda xotin-qizlar futbolining rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Yaponiya yashil maydonlarida davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol musobaqasida O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi mislsiz iroda va yuqori mahorat namoyish etib, muddatidan avval pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Litvalik mutaxassis Kotrina Kulbite boshchiligidagi futbolchi qizlarimiz guruh bosqichining hal qiluvchi 3-turida Hongkong jamoasiga qarshi maydonga tushib, dramatik kechgan qarama-qarshilikda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv davomida 35-daqiqada Diyoraxon Habibullayeva hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim boshida Chang Chung muvozanatni tiklab, vaziyatni keskinlashtirib yubordi.

Biroq qo‘shib berilgan vaqtning 90+2-daqiqasida belgilangan bahsli penaltini Maftuna Shoyimova sovuqqonlik bilan golga aylantirib, jamoamizga oltinga teng 3 ochkoni taqdim etdi. Guruh bosqichida qit’aning kuchli jamoalari — Filippin va Xitoy termalari bilan durang o‘ynab, mag‘lubiyatsiz odimlagan vakillarimiz jami 5 ochko jamg‘argan holda 2-o‘rinni egallab, chorakfinal yo‘llanmasini rasmiylashtirdi.

Xo‘sh, Kotrina Kulbite shogirdlari Hongkong bosimini qanday yengib o‘tdi, qo‘shimcha daqiqalardagi penalti terma jamoa ruhiyatiga qanday ta’sir qildi va O‘zbekiston ayollar futboli Osiyoning eng kuchli to‘rtligiga kira oladimi?

«Habibullayevaning mahorati, so‘nggi soniyalardagi penalti va mag‘lubiyatsiz seriya»: Chorakfinal sari 5 muhim qadam

O‘zbekiston ayollar terma jamoasining Hongkongga qarshi kechgan o‘yini va guruhdagi natijalarining muhim nuqtalari:

  • Mag‘lubiyatsiz marsh: Terma jamoa guruhda qit’aning ko‘p karra chempionlari va ishtirokchilari bo‘lgan Filippin va Xitoy bilan munosib durang qayd etib, Hongkongni taslim etdi;

  • 35-daqiqadagi hisob ochilishi: Jamoaning bosh to‘purari Diyoraxon Habibullayeva birinchi bo‘limda hisobni ochib, vakillarimizni oldinga olib chiqdi;

  • Javob goli va yuzaga kelgan bosim: 55-daqiqada Hongkong vakilasi Chang Chung hisobni tenglashtirib (1:1), o‘zbek futbolchilarini hal qiluvchi hujumlarga zo‘rg‘a undadi;

  • 90+2-daqiqadagi hal qiluvchi penalti: So‘nggi lahzalarda yuzaga kelgan jarima zarbasini jamoa yetakchisi Maftuna Shoyimova aniq amalga oshirib, g‘alaba to‘pini kiritdi;

  • Pley-off va 5 ochko: O‘zbekiston jami uchta o‘yindan 5 ochko jamg‘arib, guruhda faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi va chorakfinalga chiqdi.

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasidagi bahs statistikasi

3-tur uchrashuvi tafsilotlari va guruhdagi yakuniy ko‘rsatkichlar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

O‘zbekiston milliy jamoasi

Hongkong milliy jamoasi

Yakuniy hisob

2

1

Gollar mualliflari

D. Habibullayeva (35'), M. Shoyimova (90+2' pen)

Chang Chung (55')

Guruhdagi umumiy ochkolari

5 ochko (1 g‘alaba, 2 durang, 0 mag‘lubiyat)

Pley-off zonasidan tashqarida

Guruhdagi yakuniy o‘rni

2-o‘rin (Chorakfinalga yo‘llanma oldi)

Guruhda kurashni yakunladi

Jamoa bosh murabbiyi

Kotrina Kulbite (Litva)

Mahalliy murabbiylar shtabi

Oldingi natijalari

Filippin bilan durang, Xitoy bilan durang

Saralashda ochko yo‘qotishlari

Futbol ekspertizasi: Nega Kotrina Kulbite jamoasining bu natijasi tarixiy yutuq?

Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:

  • Xitoy va Filippindek grandlar qarshisida barqarorlik: Guruhda qit’aning eng qudratli ayollar termalari bo‘lgan Xitoy va Jahon chempionati ishtirokchisi Filippinga qarshi yutqazmasdan turib berish murabbiy Kulbite taktikasi to‘g‘ri tuzilganini ko‘rsatdi;

  • Hissiy bardosh va ruhiy kuch: Hisob 1:1 bo‘lib turgan va durang vaziyatni chalkashtirib yuborishi mumkin bo‘lgan vaziyatda 90+2-daqiqada penaltini tepish juda katta ruhiy sovuqqonlikni talab qiladi; Maftuna bu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi;

  • Hujum va himoya uyg‘unligi: Diyoraxon Habibullayevaning yakkama-yakka vaziyatlardagi tezligi va standart vaziyatlardagi faollik O‘zbekiston jamoasining hujum chizig‘ini har qanday raqib uchun xavfli qiladi;

  • Ayollar futbolidagi yangi davr: Ushbu g‘alaba O‘zbekistonda xotin-qizlar futboli rivojlanishi, infratuzilma yaratilishi va xalqaro murabbiylar jalb etilishi o‘z samarasini berayotganining amaliy isbotidir.

O‘zbekiston ayollar terma jamoasi endilikda Osiyo o‘yinlarining medallari sari kechadigan shiddatli chorakfinal jangiga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Sizningcha, Kotrina Kulbite boshchiligidagi jamoamiz chorakfinal to‘sig‘idan ham muvaffaqiyatli o‘tib, Osiyo o‘yinlari shohsupasiga ko‘tarila oladimi? 90+2-daqiqadagi penaltini golga aylantirgan Maftuna Shoyimovaning sovuqqonligini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu yorqin irodali g‘alabasini barcha futbol ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!

O‘zbekiston ayollar terma jamoasiKotrina KulbiteMaftuna ShoyimovaOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Bugun, 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi