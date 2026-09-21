«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi

·47·Sport
«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arman Sarukyan UFC 331 turnirida Maurisio Ruffini birinchi raundda nokautga uchratib, amaldagi chempion Jastin Geyjini chempionlik jangidan qochishda aybladi.
  • Sarukyan Geyjini bahonalar izlash, Ilya Topuriya bilan jang so'rash yoki 15 million dollar talab qilish orqali jangdan qochishda ayblab, chempionlik kamarini himoya qilish yoki uni bo'shatishni talab qildi.

Dunyoning eng nufuzli aralash janglar promousheni — UFC yengil vazn toifasida uzoq kutilgan chempionlik intrigasi yangi va o‘ta qaynoq bosqichga chiqdi. UFC 331 raqamli turnirida oktagonga ko‘tarilgan armanistonlik top-da’vogar Arman Sarukyan braziliyalik xavfli nokautchi Maurisio Ruffini ilk raundning o‘zidayoq tirsak zarbalari bilan muddatidan oldin nokautga uchratib, yorqin g‘alabani tantana qildi. Ushbu dahshatli finishdan so‘ng Sarukyan to‘g‘ridan to‘g‘ri amaldagi chempion Jastin Geyji tomon o‘t ochdi va uni chempionlik jangidan ochiqchasiga qochayotganlikda aybladi.

Armanning fikricha, Geyji hech qachon uning ismini tilga olmaydi va Ruffining qo‘li bilan uni to‘xtatishni orzu qilgan. Sarukyan raqibini bahonalar izlash, Ilya Topuriya bilan jang so‘rash yoki ataylab 15 million dollarlik astronomik gonorar talab qilib faoliyatini yakunlash bilan tahdid solish kabi nayranglarda aybladi. Da’vogarning talabi qat’iy: chempion yo kamarni saqlab qolish uchun unga qarshi oktagonga chiqadi, yoki uni bo‘shatib, yosh jangchilarga yo‘l beradi. Xo‘sh, Geyji nega Sarukyandan qochmoqda, UFC rahbari Dana Uayt 15 million dollarlik talabga qanday javob beradi va yengil vaznning yangi qiroli kim bo‘ladi?

«Birinchi raunddagi nokaut va 15 millionlik bahona»: Sarukyan bayonotining 5 ta muhim nuqtasi

UFC 331 turniridan so‘ng oktagonda yangragan eng shov-shuvli faktlar va dalillar:

  • 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba: Arman Sarukyan braziliyalik Maurisio Ruffini kuchli tirsak zarbalari bilan birinchi raunddayoq yer tishlatdi;

  • «U mening nomimni aytishdan qo‘rqadi»: Sarukyan Jastin Geyji uning ismini mutlaqo tilga olmasligi va mag‘lubiyatdan cho‘chiyotganini ta’kidladi;

  • Ruffiga bog‘langan umidlar: Da’vogarning fikricha, chempion Ruffining qo‘li orqali Armanni mag‘lub etishni va o‘ziga xavfsiz yo‘l ochishni kutgan edi;

  • 15 million dollarlik savdolashish: Geyji bu jangni rad etish uchun Ilya Topuriya bilan superjang so‘rashi yoki jangdan qochish uchun 15 million dollarlik real bo‘lmagan shart qo‘yayotgani fosh etildi;

  • «Kamarni bo‘shat yoki jang qil!»: Sarukyan Geyjiga ultimatum qo‘yib, kamarni munosib himoya qilishni yoki titulni bo‘shatib nafaqaga chiqishni talab qildi.

UFC yengil vaznining hal qiluvchi qarama-qarshiligi: Sarukyan va Geyji ko‘rsatkichlari

Ikki kuchli jangchining hozirgi holati va statistik taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Arman Sarukyan

Jastin Geyji

Joriy maqomi

№1 da’vogar (UFC 331 qahramoni)

Amaldagi UFC yengil vazn chempioni

So‘nggi jang natijasi

Maurisio Ruffi ustidan 1-raundda nokaut

Kamar himoyasi va chempionlik jangi

Jang uslubi

Kurash, parter nazorati va kuchli tirsak zarbalari

Agressiv kikboksing, og‘ir oyoq zarbalari (lou-kik)

Asosiy talabi

Kechiktirib bo‘lmas chempionlik jangi

Ilya Topuriya bilan jang yoki 15 mln $ gonorar

Psixologik bosim

Cho‘qqiga chiqqan ishonch va mutlaq tajovuzkorlik

Faoliyatini yakunlash yoki kamarni saqlash ikkilanishi

MMA va UFC ekspertizasi: Nega bu to‘qnashuv muqarrar va kim g‘alaba qozonadi?

Aralash jang san’ati sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Sarukyanning noqulay uslubi: Armanning mukammal kurash bazasi va tirsaklar bilan beradigan vayronkor zarbalari Geyji kabi zarbachi (udarnik) jangchilar uchun doimo eng dahshatli qopqon bo‘lib kelgan;

  • Geyjining moliyaviy va psixologik taktikasi: Chempion 15 million dollar talab qilish yoki boshqa vazn chempionlarini (Topuriya) chorlash orqali eng katta daromadli variantni qidirmoqda va mag‘lubiyat xavfi yuqori bo‘lgan da’vogarlardan o‘zini olib qochmoqda;

  • Dana Uaytning bosimi: UFC 331 dagi yorqin nokautdan keyin promoushen rahbariyati Sarukyanga kamar uchun kurashish imkoniyatini bermaslikka boshqa sabab topa olmaydi;

  • Yengil vazndagi avlodlar almashinuvi: Ekspertlar fikricha, Geyji va Pore singari faxriylar davri poyoniga yetmoqda va Sarukyan boshliq yangi to‘lqin vaznni to‘liq egallab olmoqda.

Arman Sarukyanning ushbu dadil chiqishi va Maurisio Ruffini tor-mor etishi UFC chempionlik kamari uchun kurashni yilning eng kutilayotgan to‘qnashuviga aylantirdi.

Sizningcha, Jastin Geyji haqiqatan ham Arman Sarukyanning kurashidan cho‘chib, jangdan bo‘yin tovlayaptimi yoki bu shunchaki katta pul ishlash uchun PR-o‘yinmi? Agar ushbu jang tashkil etilsa, kim yengil vazn chempioni bo‘ladi — Sarukyanmi yoki Geyji? Shaxsiy fikr va jang tahlilingizni izohlarda qoldiring hamda oktagonning eng qaynoq xabarini barcha MMA va sport ixlosmandlariga ulashing!

Arman SarukyanJastin GeyjiUFC 331Maurisio Ruffini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Bugun, 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi