«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arman Sarukyan UFC 331 turnirida Maurisio Ruffini birinchi raundda nokautga uchratib, amaldagi chempion Jastin Geyjini chempionlik jangidan qochishda aybladi.
- Sarukyan Geyjini bahonalar izlash, Ilya Topuriya bilan jang so'rash yoki 15 million dollar talab qilish orqali jangdan qochishda ayblab, chempionlik kamarini himoya qilish yoki uni bo'shatishni talab qildi.
Dunyoning eng nufuzli aralash janglar promousheni — UFC yengil vazn toifasida uzoq kutilgan chempionlik intrigasi yangi va o‘ta qaynoq bosqichga chiqdi. UFC 331 raqamli turnirida oktagonga ko‘tarilgan armanistonlik top-da’vogar Arman Sarukyan braziliyalik xavfli nokautchi Maurisio Ruffini ilk raundning o‘zidayoq tirsak zarbalari bilan muddatidan oldin nokautga uchratib, yorqin g‘alabani tantana qildi. Ushbu dahshatli finishdan so‘ng Sarukyan to‘g‘ridan to‘g‘ri amaldagi chempion Jastin Geyji tomon o‘t ochdi va uni chempionlik jangidan ochiqchasiga qochayotganlikda aybladi.
Armanning fikricha, Geyji hech qachon uning ismini tilga olmaydi va Ruffining qo‘li bilan uni to‘xtatishni orzu qilgan. Sarukyan raqibini bahonalar izlash, Ilya Topuriya bilan jang so‘rash yoki ataylab 15 million dollarlik astronomik gonorar talab qilib faoliyatini yakunlash bilan tahdid solish kabi nayranglarda aybladi. Da’vogarning talabi qat’iy: chempion yo kamarni saqlab qolish uchun unga qarshi oktagonga chiqadi, yoki uni bo‘shatib, yosh jangchilarga yo‘l beradi. Xo‘sh, Geyji nega Sarukyandan qochmoqda, UFC rahbari Dana Uayt 15 million dollarlik talabga qanday javob beradi va yengil vaznning yangi qiroli kim bo‘ladi?
«Birinchi raunddagi nokaut va 15 millionlik bahona»: Sarukyan bayonotining 5 ta muhim nuqtasi
UFC 331 turniridan so‘ng oktagonda yangragan eng shov-shuvli faktlar va dalillar:
1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba: Arman Sarukyan braziliyalik Maurisio Ruffini kuchli tirsak zarbalari bilan birinchi raunddayoq yer tishlatdi;
«U mening nomimni aytishdan qo‘rqadi»: Sarukyan Jastin Geyji uning ismini mutlaqo tilga olmasligi va mag‘lubiyatdan cho‘chiyotganini ta’kidladi;
Ruffiga bog‘langan umidlar: Da’vogarning fikricha, chempion Ruffining qo‘li orqali Armanni mag‘lub etishni va o‘ziga xavfsiz yo‘l ochishni kutgan edi;
15 million dollarlik savdolashish: Geyji bu jangni rad etish uchun Ilya Topuriya bilan superjang so‘rashi yoki jangdan qochish uchun 15 million dollarlik real bo‘lmagan shart qo‘yayotgani fosh etildi;
«Kamarni bo‘shat yoki jang qil!»: Sarukyan Geyjiga ultimatum qo‘yib, kamarni munosib himoya qilishni yoki titulni bo‘shatib nafaqaga chiqishni talab qildi.
UFC yengil vaznining hal qiluvchi qarama-qarshiligi: Sarukyan va Geyji ko‘rsatkichlari
Ikki kuchli jangchining hozirgi holati va statistik taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Arman Sarukyan
Jastin Geyji
Joriy maqomi
№1 da’vogar (UFC 331 qahramoni)
Amaldagi UFC yengil vazn chempioni
So‘nggi jang natijasi
Maurisio Ruffi ustidan 1-raundda nokaut
Kamar himoyasi va chempionlik jangi
Jang uslubi
Kurash, parter nazorati va kuchli tirsak zarbalari
Agressiv kikboksing, og‘ir oyoq zarbalari (lou-kik)
Asosiy talabi
Kechiktirib bo‘lmas chempionlik jangi
Ilya Topuriya bilan jang yoki 15 mln $ gonorar
Psixologik bosim
Cho‘qqiga chiqqan ishonch va mutlaq tajovuzkorlik
Faoliyatini yakunlash yoki kamarni saqlash ikkilanishi
MMA va UFC ekspertizasi: Nega bu to‘qnashuv muqarrar va kim g‘alaba qozonadi?
Aralash jang san’ati sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:
Sarukyanning noqulay uslubi: Armanning mukammal kurash bazasi va tirsaklar bilan beradigan vayronkor zarbalari Geyji kabi zarbachi (udarnik) jangchilar uchun doimo eng dahshatli qopqon bo‘lib kelgan;
Geyjining moliyaviy va psixologik taktikasi: Chempion 15 million dollar talab qilish yoki boshqa vazn chempionlarini (Topuriya) chorlash orqali eng katta daromadli variantni qidirmoqda va mag‘lubiyat xavfi yuqori bo‘lgan da’vogarlardan o‘zini olib qochmoqda;
Dana Uaytning bosimi: UFC 331 dagi yorqin nokautdan keyin promoushen rahbariyati Sarukyanga kamar uchun kurashish imkoniyatini bermaslikka boshqa sabab topa olmaydi;
Yengil vazndagi avlodlar almashinuvi: Ekspertlar fikricha, Geyji va Pore singari faxriylar davri poyoniga yetmoqda va Sarukyan boshliq yangi to‘lqin vaznni to‘liq egallab olmoqda.
Arman Sarukyanning ushbu dadil chiqishi va Maurisio Ruffini tor-mor etishi UFC chempionlik kamari uchun kurashni yilning eng kutilayotgan to‘qnashuviga aylantirdi.
Sizningcha, Jastin Geyji haqiqatan ham Arman Sarukyanning kurashidan cho‘chib, jangdan bo‘yin tovlayaptimi yoki bu shunchaki katta pul ishlash uchun PR-o‘yinmi? Agar ushbu jang tashkil etilsa, kim yengil vazn chempioni bo‘ladi — Sarukyanmi yoki Geyji? Shaxsiy fikr va jang tahlilingizni izohlarda qoldiring hamda oktagonning eng qaynoq xabarini barcha MMA va sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…