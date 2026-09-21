Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!

·48·Sport
Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning ilk oltin medalini karate bo‘yicha -67 kg vazn toifasida Abdulvahob Rashidov qo‘lga kiritdi.
  • U finalda mezbon Yugo Kozakini mag‘lub etib, O‘zbekistonga ushbu turnirdagi birinchi chempionlikni taqdim etdi.
  • Rashidovning g‘alabasi terma jamoa uchun katta ruhiy kuch bag‘ishlab, umumjamoa hisobida oldinga boshladi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekiston karate maktabining Osiyo qit’asidagi yetakchiligini yana bir bor isbotladi.

Yaponiyada start olgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi o‘zining ilk oliy sovrinini tantanali ravishda rasmiylashtirdi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, karate bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Abdulvahob Rashidov -67 kg vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, O‘zbekistonga turnirning dastlabki oltin medalini keltirdi. Musobaqa davomida barcha saralash bosqichlarida shiddatli g‘alabalarni qayd etgan iste’dodli sportchimiz finalda mezbon Yaponiya sharafini himoya qilgan kuchli raqib — Yugo Kozakiga qarshi murosasiz jang olib bordi.

Bosim va mezbon muxlislarning faol qo‘llab-quvvatlashiga qaramay, Rashidov sovuqqonlik va yuksak texnika namoyish etib, hal qiluvchi bahsda Kozaki ustidan yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Avvalroq aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -71 kg vazn toifasida Nodirbek Shavkatov bronza medaliga ega chiqqan bo‘lsa, endilikda Abdulvahobning bu tarixiy zafari terma jamoamizni umumjamoa hisobida oldinga boshladi.

Xo‘sh, Abdulvahob Rashidov finalda yaponiyalik raqibining qaysi zaif nuqtasidan foydalandi, karatechilarimizning keyingi chiqishlaridan nimalar kutilmoqda va bu g‘alaba milliy termamizning medallar poygasidagi o‘rniga qanday turtki beradi?

«Yaponiyalik kurashchiga zarba va ilk oltin nafasi»: Abdulvahob Rashidov zafarining 5 muhim nuqtasi

Osiyo o‘yinlaridagi tarixiy g‘alaba tafsilotlari va eng muhim faktlar:

  • Delegatsiyaning birinchi oltini: Abdulvahob Rashidov O‘zbekiston hisobiga 2026 yilgi Osiyo o‘yinlaridagi ilk chempionlik unvonini qo‘shib qo‘ydi;

  • Mezbonga qarshi shiddatli final: Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi qarama-qarshilikda hamyurtimiz yaponiyalik mashhur karatechi Yugo Kozakini o‘z maydonida taslim etdi;

  • Vazn toifasida to‘liq ustunlik: -67 kg vazn toifasida qatnashgan Rashidov dastlabki davralardan tortib to finalga qadar barcha raqiblaridan ochiqchasiga ustun keldi;

  • Medallar jamg‘armasi boyimoqda: Ushbu oltindan oldin Nodirbek Shavkatov (-71 kg) aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritgan edi;

  • Psixologik turtki: Ilk oltinning qo‘lga kiritilishi butun O‘zbekiston delegatsiyasi uchun keyingi musobaqalarda katta ruhiy kuch va ishonch bag‘ishlaydi.

XX yozgi Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston karatechilarining chempionlik ko‘rsatkichlari

Hal qiluvchi final bahsi va medal egalarining ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Abdulvahob Rashidov (O‘zbekiston)

Yugo Kozaki (Yaponiya)

Sport turi va vazni

Karate, -67 kg vazn toifasi

Karate, -67 kg vazn toifasi

Final maqomi

XX yozgi Osiyo o‘yinlari chempioni

Kumush medal sohibi

Qo‘lga kiritilgan sovrin

OLTIN MЕDAL (O‘zbekiston uchun 1-oltin)

Kumush medal

Umumiy natijalar holati

Turnirdagi barcha janglarda mutlaq g‘alaba

Hal qiluvchi finalda mag‘lubiyat

Delegatsiyadagi sheriklari

Nodirbek Shavkatov (Modern MMA, Bronza)

Mezbon jamoaning asosiy finalchilaridan biri

Sport ekspertizasi: Mezbon ustidan qozonilgan g‘alabaning qiymati nimada?

Sharq yakkakurashlari mutaxassislari va tahlilchilarining xulosalari:

  • Mezbonlik omili va bosimni yengish: Yaponiya karatening vatani hisoblanadi; mahalliy tatamida yapon kurashchisi ustidan hakamlar va muxlislar bosimi ostida zafar quchish sportchining yuksak mahorati va temir irodasidan darak beradi;

  • Karate maktabining yangi bosqichi: O‘zbekiston karate maktabi Osiyo qit’asida yetakchilar safiga mustahkam o‘rnashib olganini yana bir bor isbotladi;

  • Umumjamoa reytingiga kuchli ta’sir: Musobaqalarning ilk kunlaridanoq oltin medalni qo‘lga kiritish delegatsiyamizga kuchli o‘nlik va peshqadamlar safidan mustahkam o‘rin olishga zamin yaratadi;

  • Keyingi sportchilarga ilhom: Rashidovning shohsupa cho‘qqisiga chiqishi ortidan tatami, ring va gilamga chiqadigan qolgan milliy terma jamoa vakillari uchun qo‘shimcha motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi.

Abdulvahob Rashidovning ushbu tarixiy oltin medali butun O‘zbekiston sport muxlislari uchun unutilmas g‘urur va shodiyona bag‘ishladi.

Sizningcha, hamyurtimiz Abdulvahob Rashidovning karate vatani bo‘lgan Yaponiyada mezbonni yiqitib oltin olishi ushbu Osiyo o‘yinlaridagi eng katta sensatsiyalardan biri bo‘ldimi? Terma jamoamiz ushbu musobaqalarda jami nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi deb taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu yorqin g‘alabasi haqidagi xabarni barcha do‘stlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!

Abdulvahob RashidovXX yozgi Osiyo o‘yinlariKarate -67 kgYugo Kozaki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Bugun, 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi