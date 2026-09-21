Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning ilk oltin medalini karate bo‘yicha -67 kg vazn toifasida Abdulvahob Rashidov qo‘lga kiritdi.
- U finalda mezbon Yugo Kozakini mag‘lub etib, O‘zbekistonga ushbu turnirdagi birinchi chempionlikni taqdim etdi.
- Rashidovning g‘alabasi terma jamoa uchun katta ruhiy kuch bag‘ishlab, umumjamoa hisobida oldinga boshladi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston karate maktabining Osiyo qit’asidagi yetakchiligini yana bir bor isbotladi.
Yaponiyada start olgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi o‘zining ilk oliy sovrinini tantanali ravishda rasmiylashtirdi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, karate bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Abdulvahob Rashidov -67 kg vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, O‘zbekistonga turnirning dastlabki oltin medalini keltirdi. Musobaqa davomida barcha saralash bosqichlarida shiddatli g‘alabalarni qayd etgan iste’dodli sportchimiz finalda mezbon Yaponiya sharafini himoya qilgan kuchli raqib — Yugo Kozakiga qarshi murosasiz jang olib bordi.
Bosim va mezbon muxlislarning faol qo‘llab-quvvatlashiga qaramay, Rashidov sovuqqonlik va yuksak texnika namoyish etib, hal qiluvchi bahsda Kozaki ustidan yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Avvalroq aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -71 kg vazn toifasida Nodirbek Shavkatov bronza medaliga ega chiqqan bo‘lsa, endilikda Abdulvahobning bu tarixiy zafari terma jamoamizni umumjamoa hisobida oldinga boshladi.
Xo‘sh, Abdulvahob Rashidov finalda yaponiyalik raqibining qaysi zaif nuqtasidan foydalandi, karatechilarimizning keyingi chiqishlaridan nimalar kutilmoqda va bu g‘alaba milliy termamizning medallar poygasidagi o‘rniga qanday turtki beradi?
«Yaponiyalik kurashchiga zarba va ilk oltin nafasi»: Abdulvahob Rashidov zafarining 5 muhim nuqtasi
Osiyo o‘yinlaridagi tarixiy g‘alaba tafsilotlari va eng muhim faktlar:
Delegatsiyaning birinchi oltini: Abdulvahob Rashidov O‘zbekiston hisobiga 2026 yilgi Osiyo o‘yinlaridagi ilk chempionlik unvonini qo‘shib qo‘ydi;
Mezbonga qarshi shiddatli final: Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi qarama-qarshilikda hamyurtimiz yaponiyalik mashhur karatechi Yugo Kozakini o‘z maydonida taslim etdi;
Vazn toifasida to‘liq ustunlik: -67 kg vazn toifasida qatnashgan Rashidov dastlabki davralardan tortib to finalga qadar barcha raqiblaridan ochiqchasiga ustun keldi;
Medallar jamg‘armasi boyimoqda: Ushbu oltindan oldin Nodirbek Shavkatov (-71 kg) aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritgan edi;
Psixologik turtki: Ilk oltinning qo‘lga kiritilishi butun O‘zbekiston delegatsiyasi uchun keyingi musobaqalarda katta ruhiy kuch va ishonch bag‘ishlaydi.
XX yozgi Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston karatechilarining chempionlik ko‘rsatkichlari
Hal qiluvchi final bahsi va medal egalarining ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Abdulvahob Rashidov (O‘zbekiston)
Yugo Kozaki (Yaponiya)
Sport turi va vazni
Karate, -67 kg vazn toifasi
Karate, -67 kg vazn toifasi
Final maqomi
XX yozgi Osiyo o‘yinlari chempioni
Kumush medal sohibi
Qo‘lga kiritilgan sovrin
OLTIN MЕDAL (O‘zbekiston uchun 1-oltin)
Kumush medal
Umumiy natijalar holati
Turnirdagi barcha janglarda mutlaq g‘alaba
Hal qiluvchi finalda mag‘lubiyat
Delegatsiyadagi sheriklari
Nodirbek Shavkatov (Modern MMA, Bronza)
Mezbon jamoaning asosiy finalchilaridan biri
Sport ekspertizasi: Mezbon ustidan qozonilgan g‘alabaning qiymati nimada?
Sharq yakkakurashlari mutaxassislari va tahlilchilarining xulosalari:
Mezbonlik omili va bosimni yengish: Yaponiya karatening vatani hisoblanadi; mahalliy tatamida yapon kurashchisi ustidan hakamlar va muxlislar bosimi ostida zafar quchish sportchining yuksak mahorati va temir irodasidan darak beradi;
Karate maktabining yangi bosqichi: O‘zbekiston karate maktabi Osiyo qit’asida yetakchilar safiga mustahkam o‘rnashib olganini yana bir bor isbotladi;
Umumjamoa reytingiga kuchli ta’sir: Musobaqalarning ilk kunlaridanoq oltin medalni qo‘lga kiritish delegatsiyamizga kuchli o‘nlik va peshqadamlar safidan mustahkam o‘rin olishga zamin yaratadi;
Keyingi sportchilarga ilhom: Rashidovning shohsupa cho‘qqisiga chiqishi ortidan tatami, ring va gilamga chiqadigan qolgan milliy terma jamoa vakillari uchun qo‘shimcha motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi.
Abdulvahob Rashidovning ushbu tarixiy oltin medali butun O‘zbekiston sport muxlislari uchun unutilmas g‘urur va shodiyona bag‘ishladi.
Sizningcha, hamyurtimiz Abdulvahob Rashidovning karate vatani bo‘lgan Yaponiyada mezbonni yiqitib oltin olishi ushbu Osiyo o‘yinlaridagi eng katta sensatsiyalardan biri bo‘ldimi? Terma jamoamiz ushbu musobaqalarda jami nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi deb taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu yorqin g‘alabasi haqidagi xabarni barcha do‘stlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…