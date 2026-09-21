Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘izistonda «Arashan» zotli naslli qo‘y 1 million AQSH dollariga sotildi, bu Markaziy Osiyo chorvachilik bozori tarixida rekord hisoblanadi.
- Ushbu rekordchi qo‘y, afsonaviy «Frankel» laqabli qo‘chqorning to‘g‘ridan-to‘g‘ri avlodi bo‘lib, uning otasi bir necha yil avval 150 000 dollarga sotilgan edi.
- «Arashan» zoti sovuqqa chidamliligi, tez semirishi va 180-200 kilogrammgacha vazn to‘play olishi bilan Markaziy Osiyoda muqobilsiz hisoblanadi.
Markaziy Osiyo chorvachilik bozori tarixida misli ko‘rilmagan rekord narx qayd etildi. Qirg‘izistonda «Arashan» milliy zotini rivojlantirish va ommalashtirishga bag‘ishlangan festivalda ushbu noyob zotga mansub naslli qo‘y naqd 1 000 000 (bir million) AQSH dollariga sotilgani e’lon qilindi. Ochiq osmon ostida va ulkan tomoshabinlar olomoni qarshisida tashkil etilgan podiumda namoyish etilgan ushbu hayvon o‘zining haybatli gavdasi, mushakdor tuzilishi va mukammal suyak proporsiyalari bilan ko‘rgazma ishtirokchilarini hayratga soldi.
Ma’lum bo‘lishicha, rekordchi qo‘y mahalliy chorvadorlar orasida afsonaga aylangan «Frankel» laqabli naslli qo‘chqorning to‘g‘ridan to‘g‘ri avlodi (o‘g‘li) hisoblanadi. Taqqos uchun, uning otasi «Frankel»ning o‘zi ham bir necha yil oldin Qozog‘istonlik chorvadorlarga o‘sha davr uchun rekord bo‘lgan 150 000 dollarga pullanib, katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. Endilikda esa uning zurriyoti otasining ko‘rsatkichini deyarli yetti barobarga yangilab, narxini million dollarlik cho‘qqiga olib chiqdi.
Xo‘sh, «Arashan» zotli qo‘ylarni bu qadar qimmatbaho va bebaho qilayotgan sir nimada, million dollarlik sarmoya naslchilik biznesida o‘zini qanday oqlaydi va bu bitim mintaqa chorva bozorida yangi moliyaviy to‘lqinni boshlab beradimi?
«Afsonaviy «Frankel»ning millionlik vorisi»: Festivaldagi tarixiy bitim tafsiloti
Ko‘rgazma sahnasi va auksion maydonida qayd etilgan muhim faktlar:
Festivaldagi namoyish: Bitim «Arashan» zotini rivojlantirish forumida, minglab seleksionerlar va mehmonlar ko‘z o‘ngidagi maxsus ko‘rgazma sahnasida rasmiylashtirildi;
Noyob genetika va oilaviy daraxt: Sotilgan qo‘y mamlakatga dong‘i ketgan «Frankel» qo‘chqorining o‘g‘li bo‘lib, otasi ilgari Qozog‘istonga 150 ming dollarga sotilgan edi;
Haybatli anatomik tuzilish: Namoyish etilgan qo‘y bo‘yining balandligi, suyaklarining kengligi va orqa dumba qismining o‘ziga xos kattaligi bilan boshqa oddiy qo‘ylardan tubdan ajralib turadi;
Ommaviy e’tibor markazida: Sahnaga olib chiqilgan paytda yuzlab fermerlar va jurnalistlar ushbu noyob jonzotni foto va videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqardi;
Xalqaro qiziqish: Bitimning bu qadar qimmat baholanishi Qozog‘iston, O‘zbekiston va boshqa qo‘shni davlatlar seleksionerlarining «Arashan» zotiga bo‘lgan ehtiyoji keskin oshgani bilan izohlanadi.
«Frankel» sulolasi: Chorva bozoridagi narxlar va avlodlar taqqosi
Afsonaviy nasl vakillarining qiymati va ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Otasi — «Frankel» qo‘chqori
Yangi rekordchi qo‘y (O‘g‘li) MP4
Zoti
Toza qonli «Arashan» zoti
Toza qonli «Arashan» zoti
Sotilgan narxi
150 000 AQSH dollari
1 000 000 AQSH dollari
Bitim tuzilgan joy
Qozog‘istonga sotilgan
Qirg‘izistondagi zot festivali
Narxning o‘sish koeffitsiyenti
O‘z davrining rekordi
Otasining narxidan qariyb 7 barobar qimmat
Bosh maqsad
Naslni yaxshilash va urchitish
Markaziy Osiyoda eng yuqori elita seleksiya yaratish
Asosiy afzalligi
Yuqori bo‘y, vazn va genetik barqarorlik
Gigant gavda, mukammal nasllilik va mushakdorlik
Seleksiya va biznes ekspertizasi: Bir qo‘y nega 1 million dollar turadi?
Chorvachilik sohasi mutaxassislari va naslchilik tahlilchilarining xulosalari:
Genetik kapital va urug‘lik qiymati: Bunday hayvonlar go‘sht yoki jun uchun emas, balki sun’iy urug‘lantirish va naslli qo‘zichoqlar olish uchun sotib olinadi; bitta elita qo‘chqordan yiliga yuzlab naslli avlod olish mumkin bo‘lib, ularning har biri minglab dollarga baholanadi;
«Arashan» zotining noyobligi: Ushbu zot sovuqqa, tog‘li iqlimga chidamliligi, tez semirishi va 180-200 kilogrammgacha vazn to‘play olishi bilan Markaziy Osiyoda muqobilsiz hisoblanadi;
Marketing va brend effekti: Chorvador uchun 1 million dollarlik qo‘yga egalik qilish nafaqat seleksiya, balki o‘z fermerlik xo‘jaligining butun dunyoda nufuzi va narxini bir necha barobar ko‘taruvchi reklama aktivdir;
Bozordagi narxlar portlashi: Ekspertlar fikricha, ushbu bitimdan so‘ng Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekistonda naslli qo‘chqorlar va urg‘ochi «Arashan» qo‘ylarining narxi yanada keskin ko‘tarilishi muqarrar.
«Arashan» qo‘yining million dollarga baholanishi Markaziy Osiyo naslchilik chorvachiligi endilikda yirik investitsiya va katta biznes sanoatiga aylanib bo‘lganini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, bitta naslli qo‘yga 1 million dollar to‘lash haqiqatan ham o‘zini oqlaydigan seleksiya investitsiyasimi yoki bu sun’iy ko‘pirtirilgan narxmi? Yurtimizdagi chorvadorlar ham «Arashan» zotini ko‘paytirish orqali shunday katta daromadlarga chiqa oladimi? Shaxsiy fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring hamda chorvachilik olamining ushbu mislsiz shov-shuvi tahlilini barcha soha vakillari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…