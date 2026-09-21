Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)

·113·Dunyo
Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘izistonda «Arashan» zotli naslli qo‘y 1 million AQSH dollariga sotildi, bu Markaziy Osiyo chorvachilik bozori tarixida rekord hisoblanadi.
  • Ushbu rekordchi qo‘y, afsonaviy «Frankel» laqabli qo‘chqorning to‘g‘ridan-to‘g‘ri avlodi bo‘lib, uning otasi bir necha yil avval 150 000 dollarga sotilgan edi.
  • «Arashan» zoti sovuqqa chidamliligi, tez semirishi va 180-200 kilogrammgacha vazn to‘play olishi bilan Markaziy Osiyoda muqobilsiz hisoblanadi.

Markaziy Osiyo chorvachilik bozori tarixida misli ko‘rilmagan rekord narx qayd etildi. Qirg‘izistonda «Arashan» milliy zotini rivojlantirish va ommalashtirishga bag‘ishlangan festivalda ushbu noyob zotga mansub naslli qo‘y naqd 1 000 000 (bir million) AQSH dollariga sotilgani e’lon qilindi. Ochiq osmon ostida va ulkan tomoshabinlar olomoni qarshisida tashkil etilgan podiumda namoyish etilgan ushbu hayvon o‘zining haybatli gavdasi, mushakdor tuzilishi va mukammal suyak proporsiyalari bilan ko‘rgazma ishtirokchilarini hayratga soldi.

Ma’lum bo‘lishicha, rekordchi qo‘y mahalliy chorvadorlar orasida afsonaga aylangan «Frankel» laqabli naslli qo‘chqorning to‘g‘ridan to‘g‘ri avlodi (o‘g‘li) hisoblanadi. Taqqos uchun, uning otasi «Frankel»ning o‘zi ham bir necha yil oldin Qozog‘istonlik chorvadorlarga o‘sha davr uchun rekord bo‘lgan 150 000 dollarga pullanib, katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. Endilikda esa uning zurriyoti otasining ko‘rsatkichini deyarli yetti barobarga yangilab, narxini million dollarlik cho‘qqiga olib chiqdi.

Xo‘sh, «Arashan» zotli qo‘ylarni bu qadar qimmatbaho va bebaho qilayotgan sir nimada, million dollarlik sarmoya naslchilik biznesida o‘zini qanday oqlaydi va bu bitim mintaqa chorva bozorida yangi moliyaviy to‘lqinni boshlab beradimi?

«Afsonaviy «Frankel»ning millionlik vorisi»: Festivaldagi tarixiy bitim tafsiloti

Ko‘rgazma sahnasi va auksion maydonida qayd etilgan muhim faktlar:

  • Festivaldagi namoyish: Bitim «Arashan» zotini rivojlantirish forumida, minglab seleksionerlar va mehmonlar ko‘z o‘ngidagi maxsus ko‘rgazma sahnasida rasmiylashtirildi;

  • Noyob genetika va oilaviy daraxt: Sotilgan qo‘y mamlakatga dong‘i ketgan «Frankel» qo‘chqorining o‘g‘li bo‘lib, otasi ilgari Qozog‘istonga 150 ming dollarga sotilgan edi;

  • Haybatli anatomik tuzilish: Namoyish etilgan qo‘y bo‘yining balandligi, suyaklarining kengligi va orqa dumba qismining o‘ziga xos kattaligi bilan boshqa oddiy qo‘ylardan tubdan ajralib turadi;

  • Ommaviy e’tibor markazida: Sahnaga olib chiqilgan paytda yuzlab fermerlar va jurnalistlar ushbu noyob jonzotni foto va videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqardi;

  • Xalqaro qiziqish: Bitimning bu qadar qimmat baholanishi Qozog‘iston, O‘zbekiston va boshqa qo‘shni davlatlar seleksionerlarining «Arashan» zotiga bo‘lgan ehtiyoji keskin oshgani bilan izohlanadi.

«Frankel» sulolasi: Chorva bozoridagi narxlar va avlodlar taqqosi

Afsonaviy nasl vakillarining qiymati va ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Otasi — «Frankel» qo‘chqori

Yangi rekordchi qo‘y (O‘g‘li) MP4

Zoti

Toza qonli «Arashan» zoti

Toza qonli «Arashan» zoti

Sotilgan narxi

150 000 AQSH dollari

1 000 000 AQSH dollari

Bitim tuzilgan joy

Qozog‘istonga sotilgan

Qirg‘izistondagi zot festivali

Narxning o‘sish koeffitsiyenti

O‘z davrining rekordi

Otasining narxidan qariyb 7 barobar qimmat

Bosh maqsad

Naslni yaxshilash va urchitish

Markaziy Osiyoda eng yuqori elita seleksiya yaratish

Asosiy afzalligi

Yuqori bo‘y, vazn va genetik barqarorlik

Gigant gavda, mukammal nasllilik va mushakdorlik

Seleksiya va biznes ekspertizasi: Bir qo‘y nega 1 million dollar turadi?

Chorvachilik sohasi mutaxassislari va naslchilik tahlilchilarining xulosalari:

  • Genetik kapital va urug‘lik qiymati: Bunday hayvonlar go‘sht yoki jun uchun emas, balki sun’iy urug‘lantirish va naslli qo‘zichoqlar olish uchun sotib olinadi; bitta elita qo‘chqordan yiliga yuzlab naslli avlod olish mumkin bo‘lib, ularning har biri minglab dollarga baholanadi;

  • «Arashan» zotining noyobligi: Ushbu zot sovuqqa, tog‘li iqlimga chidamliligi, tez semirishi va 180-200 kilogrammgacha vazn to‘play olishi bilan Markaziy Osiyoda muqobilsiz hisoblanadi;

  • Marketing va brend effekti: Chorvador uchun 1 million dollarlik qo‘yga egalik qilish nafaqat seleksiya, balki o‘z fermerlik xo‘jaligining butun dunyoda nufuzi va narxini bir necha barobar ko‘taruvchi reklama aktivdir;

  • Bozordagi narxlar portlashi: Ekspertlar fikricha, ushbu bitimdan so‘ng Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekistonda naslli qo‘chqorlar va urg‘ochi «Arashan» qo‘ylarining narxi yanada keskin ko‘tarilishi muqarrar.

«Arashan» qo‘yining million dollarga baholanishi Markaziy Osiyo naslchilik chorvachiligi endilikda yirik investitsiya va katta biznes sanoatiga aylanib bo‘lganini yaqqol isbotladi.

Sizningcha, bitta naslli qo‘yga 1 million dollar to‘lash haqiqatan ham o‘zini oqlaydigan seleksiya investitsiyasimi yoki bu sun’iy ko‘pirtirilgan narxmi? Yurtimizdagi chorvadorlar ham «Arashan» zotini ko‘paytirish orqali shunday katta daromadlarga chiqa oladimi? Shaxsiy fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring hamda chorvachilik olamining ushbu mislsiz shov-shuvi tahlilini barcha soha vakillari va do‘stlaringizga ulashing!

Arashan zotFrankel naslQirg‘iziston zot festivali1 million dollar bitim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganBugun, 14:45Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Bugun, 12:15Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Bugun, 11:43Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Bugun, 11:29Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Bugun, 10:47Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?