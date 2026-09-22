Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!
Qadimiy va navqiron Samarqand shahri mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida o‘zbek shaxmatining yangi oltin davri muhrlanmoqda. Musobaqaning eng dramatik va keskin kechgan 6-turi yakunlariga ko‘ra, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston erkaklar birinchi terma jamoasi turnirning bosh favoriti bo‘lgan qudratli Hindiston ustidan 2,5:1,5 hisobida tarixiy va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu g‘alaba evaziga vakillarimiz 12 ta maksimal ochko bilan dunyo reytingida yaqqol yakka peshqadamga aylanib, oltin medallar sari dadil qadam tashladi. O‘zbekiston-2 jamoasi ham Ispaniyani 2,5:1,5 hisobida yanchib tashlagan bo‘lsa, uchinchi jamoamiz Avstraliyaga kichik hisobda (1,5:2,5) imkoniyatni boy berdi.
Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa birinchi jamoamiz Gruziyaga imkoniyatni boy berganiga qaramay, O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 jamoalari mos ravishda Shimoliy Makedoniya hamda Shvetsiya ustidan ishonchli g‘alabalarga erishdi. Ayollar musobaqasida 6-turdan so‘ng 12 tadan to‘liq ochko to‘plagan Xitoy va yon qo‘shnimiz Qozog‘iston jamoalari qo‘shhokimlik qilmoqda. Endilikda oldinda musobaqa taqdirini hal qiluvchi 7-tur kutmoqda: 1-o‘rindagi O‘zbekiston-1 termasi 2-pog‘onani egallab turgan qudratli Xitoy bilan doska ustida ayovsiz superjangga kirishadi!
Xo‘sh, Samarqanddagi doskalarda o‘zbek grossmeysterlari Chin yurti mashinasini to‘xtata oladimi, Qozog‘iston ayollar jamoasi shohsupa cho‘qqisini ushlab qoladimi va 7-tur chempionlik intrigasini qanday hal qiladi?
«Hindistonning taslim etilishi, 12 ochko va Xitoyga qarshi jang»: 6-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqand-2026 Olimpiadasining 6-turidan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
Hindiston ustidan superg‘alaba: O‘zbekiston-1 jamoasi dunyo shaxmati gigantini 2,5:1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turnirdagi mutlaq yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi;
O‘zbekiston erkaklar jamoasi — yaqqol peshqadam: 6 ta o‘yinda 6 ta g‘alaba, 12 ta jamoaviy ochko va 19,5 ta doska ochkosi bilan termamiz jadval cho‘qqisida yakka qoldi;
O‘zbekiston-2 dan «ispancha mag‘lubiyat»: Yoshlarimiz grand Ispaniya termasini 2,5:1,5 hisobida tor-mor etib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi;
Ayollar jadvalida Xitoy va Qozog‘iston: Ayollar divizionida Xitoy va Qozog‘iston terma jamoalari 12 tadan ochko bilan birinchi va ikkinchi o‘rinlarni bo‘lishib turibdi;
7-tur finalga teng: Erkaklar jadvalida 1- va 2-o‘rinlarni band etib turgan O‘zbekiston va Xitoy 7-turda yuzma-yuz to‘qnash keladi.
Samarqand-2026: 6-tur yakunlari bo‘yicha umumjamoa jadvali (Top-10)
Erkaklar va ayollar terma jamoalarining ko‘rsatkichlari taqqosi:
O‘rni
Erkaklar jamoalari (TB1 / TB2 / TB3) WEBP
Ayollar jamoalari (TB1 / TB2 / TB3) WEBP
01
O‘zbekiston (12 ochko / 141 / 19,5)
Xitoy (12 ochko / 151,5 / 20,5)
02
Xitoy (11 ochko / 138 / 18,5)
Qozog‘iston (12 ochko / 135,5 / 18,5)
03
Armaniston (11 ochko / 108 / 17)
Hindiston (10 ochko / 128 / 18,5)
04
Fransiya (10 ochko / 116,5 / 17,5)
Bolgariya (10 ochko / 124 / 19)
05
Niderlandiya (10 ochko / 114,5 / 16)
Germaniya (10 ochko / 116,5 / 16,5)
06
Turkiya (10 ochko / 114 / 17,5)
Shveysariya (10 ochko / 116 / 18)
07
Hindiston (10 ochko / 113 / 16)
Armaniston (10 ochko / 116 / 17,5)
08
Gretsiya (10 ochko / 111 / 18)
Polsha (10 ochko / 114 / 17)
09
Germaniya (10 ochko / 108 / 16)
Ozarbayjon (10 ochko / 112 / 17,5)
10
Angliya (10 ochko / 106 / 16,5)
Gruziya (10 ochko / 109,5 / 18)
(Izoh: TB1 — match ochkolari, TB2 — Zonneborn-Berger koeffitsiyenti, TB3 — doska ochkolari)
6-tur natijalari va 7-turning qaynoq juftliklari
O‘zbekiston terma jamoalarining bahslar taqvimi:
6-tur bahslari natijasi:
Erkaklar: O‘zbekiston-1 2,5:1,5 Hindiston | Ispaniya 1,5:2,5 O‘zbekiston-2 | Avstraliya 2,5:1,5 O‘zbekiston-3
Ayollar: Gruziya 3,5:0,5 O‘zbekiston-1 | Shimoliy Makedoniya 0,5:3,5 O‘zbekiston-2 | Shvetsiya 1,5:2,5 O‘zbekiston-3
7-tur juftliklari (Markaziy to‘qnashuvlar):
Erkaklar: O‘zbekiston-1 — Xitoy (1- va 2-o‘rinlar bahsi) | O‘zbekiston-2 — Fransiya | O‘zbekiston-3 — JAR
Ayollar: O‘zbekiston-1 — Sloveniya | O‘zbekiston-2 — Tojikiston | O‘zbekiston-3 — Peru
Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekiston va Xitoy bahsi «Oltin final» hisoblanadi?
Xalqaro FIDЕ ekspertlari va taniqli tahlilchilarning xulosalari:
Chennaydagi triumfning davomi: Chennay Olimpiadasi oltinini qo‘lga kiritgan o‘zbek grossmeysterlari Samarqandda o‘z uyida o‘ynayotgani bois ikki hissa bosim va mas’uliyat ostida harakat qilmoqda; Hindiston ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaga ruhiy qanot bag‘ishladi;
Xitoyning pragmatik uslubi: Xitoy jamoasi oq donalarda tajovuzkor, qora donalarda esa o‘ta mustahkam himoyaga tayanadi; 7-turda O‘zbekiston-1 safidagi Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovlarning 1- va 2-doskalardagi debyut tayyorgarligi butun match taqdirini hal qiladi;
Koeffitsiyentlar ustunligi: O‘zbekiston nafaqat ochkolar bo‘yicha, balki eng muhim Zonneborn-Berger ko‘rsatkichi (141) bo‘yicha ham Olimpiadaning mutlaq eng kuchlisi bo‘lib turibdi; bu esa durang qayd etilgan taqdirda ham termamizga turnir ustunligini beradi;
Markaziy Osiyo ayollari sensatsiyasi: Ayollar guruhida Qozog‘istonning Xitoy bilan tengma-teng 12 ochko to‘plab borayotgani mintaqada ayollar shaxmati darajasi dunyo elitasi bilan tenglashganini ko‘rsatmoqda.
Samarqanddagi 64 katak maydonlarida insoniyat aql-zakovatining eng buyuk janglari kechmoqda va O‘zbekiston bayrog‘i yana shohsupa cho‘qqisini zabt etib turibdi.
Sizningcha, 7-turdagi «Oltin bahs»da O‘zbekiston Xitoy ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? Nodirbek Abdusattorov va yigitlarimiz Samarqandda Olimpiada oltin kubogini saqlab qola oladimi? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu tarixiy muvaffaqiyati haqidagi qaynoq tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…