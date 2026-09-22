Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!

·55·Sport
Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!

Qadimiy va navqiron Samarqand shahri mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida o‘zbek shaxmatining yangi oltin davri muhrlanmoqda. Musobaqaning eng dramatik va keskin kechgan 6-turi yakunlariga ko‘ra, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston erkaklar birinchi terma jamoasi turnirning bosh favoriti bo‘lgan qudratli Hindiston ustidan 2,5:1,5 hisobida tarixiy va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu g‘alaba evaziga vakillarimiz 12 ta maksimal ochko bilan dunyo reytingida yaqqol yakka peshqadamga aylanib, oltin medallar sari dadil qadam tashladi. O‘zbekiston-2 jamoasi ham Ispaniyani 2,5:1,5 hisobida yanchib tashlagan bo‘lsa, uchinchi jamoamiz Avstraliyaga kichik hisobda (1,5:2,5) imkoniyatni boy berdi.

Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa birinchi jamoamiz Gruziyaga imkoniyatni boy berganiga qaramay, O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 jamoalari mos ravishda Shimoliy Makedoniya hamda Shvetsiya ustidan ishonchli g‘alabalarga erishdi. Ayollar musobaqasida 6-turdan so‘ng 12 tadan to‘liq ochko to‘plagan Xitoy va yon qo‘shnimiz Qozog‘iston jamoalari qo‘shhokimlik qilmoqda. Endilikda oldinda musobaqa taqdirini hal qiluvchi 7-tur kutmoqda: 1-o‘rindagi O‘zbekiston-1 termasi 2-pog‘onani egallab turgan qudratli Xitoy bilan doska ustida ayovsiz superjangga kirishadi!

Xo‘sh, Samarqanddagi doskalarda o‘zbek grossmeysterlari Chin yurti mashinasini to‘xtata oladimi, Qozog‘iston ayollar jamoasi shohsupa cho‘qqisini ushlab qoladimi va 7-tur chempionlik intrigasini qanday hal qiladi?

«Hindistonning taslim etilishi, 12 ochko va Xitoyga qarshi jang»: 6-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqand-2026 Olimpiadasining 6-turidan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • Hindiston ustidan superg‘alaba: O‘zbekiston-1 jamoasi dunyo shaxmati gigantini 2,5:1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turnirdagi mutlaq yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi;

  • O‘zbekiston erkaklar jamoasi — yaqqol peshqadam: 6 ta o‘yinda 6 ta g‘alaba, 12 ta jamoaviy ochko va 19,5 ta doska ochkosi bilan termamiz jadval cho‘qqisida yakka qoldi;

  • O‘zbekiston-2 dan «ispancha mag‘lubiyat»: Yoshlarimiz grand Ispaniya termasini 2,5:1,5 hisobida tor-mor etib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi;

  • Ayollar jadvalida Xitoy va Qozog‘iston: Ayollar divizionida Xitoy va Qozog‘iston terma jamoalari 12 tadan ochko bilan birinchi va ikkinchi o‘rinlarni bo‘lishib turibdi;

  • 7-tur finalga teng: Erkaklar jadvalida 1- va 2-o‘rinlarni band etib turgan O‘zbekiston va Xitoy 7-turda yuzma-yuz to‘qnash keladi.

Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!

Samarqand-2026: 6-tur yakunlari bo‘yicha umumjamoa jadvali (Top-10)

Erkaklar va ayollar terma jamoalarining ko‘rsatkichlari taqqosi:

O‘rni

Erkaklar jamoalari (TB1 / TB2 / TB3) WEBP

Ayollar jamoalari (TB1 / TB2 / TB3) WEBP

01

O‘zbekiston (12 ochko / 141 / 19,5)

Xitoy (12 ochko / 151,5 / 20,5)

02

Xitoy (11 ochko / 138 / 18,5)

Qozog‘iston (12 ochko / 135,5 / 18,5)

03

Armaniston (11 ochko / 108 / 17)

Hindiston (10 ochko / 128 / 18,5)

04

Fransiya (10 ochko / 116,5 / 17,5)

Bolgariya (10 ochko / 124 / 19)

05

Niderlandiya (10 ochko / 114,5 / 16)

Germaniya (10 ochko / 116,5 / 16,5)

06

Turkiya (10 ochko / 114 / 17,5)

Shveysariya (10 ochko / 116 / 18)

07

Hindiston (10 ochko / 113 / 16)

Armaniston (10 ochko / 116 / 17,5)

08

Gretsiya (10 ochko / 111 / 18)

Polsha (10 ochko / 114 / 17)

09

Germaniya (10 ochko / 108 / 16)

Ozarbayjon (10 ochko / 112 / 17,5)

10

Angliya (10 ochko / 106 / 16,5)

Gruziya (10 ochko / 109,5 / 18)

(Izoh: TB1 — match ochkolari, TB2 — Zonneborn-Berger koeffitsiyenti, TB3 — doska ochkolari)

Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!

6-tur natijalari va 7-turning qaynoq juftliklari

O‘zbekiston terma jamoalarining bahslar taqvimi:

  • 6-tur bahslari natijasi:

    • Erkaklar: O‘zbekiston-1 2,5:1,5 Hindiston | Ispaniya 1,5:2,5 O‘zbekiston-2 | Avstraliya 2,5:1,5 O‘zbekiston-3

    • Ayollar: Gruziya 3,5:0,5 O‘zbekiston-1 | Shimoliy Makedoniya 0,5:3,5 O‘zbekiston-2 | Shvetsiya 1,5:2,5 O‘zbekiston-3

  • 7-tur juftliklari (Markaziy to‘qnashuvlar):

    • Erkaklar: O‘zbekiston-1 — Xitoy (1- va 2-o‘rinlar bahsi) | O‘zbekiston-2 — Fransiya | O‘zbekiston-3 — JAR

    • Ayollar: O‘zbekiston-1 — Sloveniya | O‘zbekiston-2 — Tojikiston | O‘zbekiston-3 — Peru

Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekiston va Xitoy bahsi «Oltin final» hisoblanadi?

Xalqaro FIDЕ ekspertlari va taniqli tahlilchilarning xulosalari:

  • Chennaydagi triumfning davomi: Chennay Olimpiadasi oltinini qo‘lga kiritgan o‘zbek grossmeysterlari Samarqandda o‘z uyida o‘ynayotgani bois ikki hissa bosim va mas’uliyat ostida harakat qilmoqda; Hindiston ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaga ruhiy qanot bag‘ishladi;

  • Xitoyning pragmatik uslubi: Xitoy jamoasi oq donalarda tajovuzkor, qora donalarda esa o‘ta mustahkam himoyaga tayanadi; 7-turda O‘zbekiston-1 safidagi Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovlarning 1- va 2-doskalardagi debyut tayyorgarligi butun match taqdirini hal qiladi;

  • Koeffitsiyentlar ustunligi: O‘zbekiston nafaqat ochkolar bo‘yicha, balki eng muhim Zonneborn-Berger ko‘rsatkichi (141) bo‘yicha ham Olimpiadaning mutlaq eng kuchlisi bo‘lib turibdi; bu esa durang qayd etilgan taqdirda ham termamizga turnir ustunligini beradi;

  • Markaziy Osiyo ayollari sensatsiyasi: Ayollar guruhida Qozog‘istonning Xitoy bilan tengma-teng 12 ochko to‘plab borayotgani mintaqada ayollar shaxmati darajasi dunyo elitasi bilan tenglashganini ko‘rsatmoqda.

Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!

Samarqanddagi 64 katak maydonlarida insoniyat aql-zakovatining eng buyuk janglari kechmoqda va O‘zbekiston bayrog‘i yana shohsupa cho‘qqisini zabt etib turibdi.

Sizningcha, 7-turdagi «Oltin bahs»da O‘zbekiston Xitoy ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? Nodirbek Abdusattorov va yigitlarimiz Samarqandda Olimpiada oltin kubogini saqlab qola oladimi? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu tarixiy muvaffaqiyati haqidagi qaynoq tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiBugun, 14:14XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiBugun, 14:10O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiO‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiBugun, 12:55Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Bugun, 12:41San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)Bugun, 10:33Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi