Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqda
Estrada sahnasining taniqli ijodkorlari Rayhon va Izzat Shukurov muxlislarini yangi musiqiy yangilik bilan xursand qilish arafasida. Ikki xonanda ilk bor birgalikda duet kuylash uchun tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Rayhon va Izzat Shukurovning hamkorlikdagi yangi taronasi allaqachon muxlislar orasida qiziqish uyg‘otgan. Ikki xonandaning ovozi bir qo‘shiqda qanday uyg‘unlashishi esa musiqa ixlosmandlari uchun qiziq bo‘lmoqda.
Eng qizig‘i — bu Rayhon va Izzat Shukurovning ilk duet taronasi bo‘ladi.
Hozircha ijodkorlar yangi taronaning nomi, mazmuni va premera sanasi haqida batafsil ma’lumot bermagan. Shu sabab muxlislar duet qanday uslubda bo‘lishini katta qiziqish bilan kutmoqda.
Yangi qo‘shiqning taqdimoti bilan Rayhon va Izzat Shukurovning ijodiy hamkorligi haqidagi boshqa tafsilotlar ham ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…