Maftuna Xolmurotovadan ijodiy yangilik: "Muhabbatim" nomli yangi premera qo‘shiq muxlislar e’tiborida!
Xonanda Maftuna Xolmurotova muxlislarini yangi ijodiy yangilik bilan xursand qildi. San’atkor o‘zining "Muhabbatim" nomli yangi qo‘shig‘iga ishlangan klipni taqdim etganini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qildi.
Maftuna Xolmurotova yangi taronasining premerasini kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi. Xonanda qo‘shiq uchun suratga olingan klipni YouTube platformasida tomosha qilish va o‘z fikrlarini qoldirish mumkinligini ham ta’kidladi.
"Muhabbatim" — xonandaning navbatdagi ijodiy taqdimoti. Yangi premera xonandaning muxlislari tomonidan qiziqish bilan kutib olindi. Ijtimoiy tarmoqdagi izohlarda kuzatuvchilar Maftuna Xolmurotovaga ijodiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab, yangi qo‘shiq bo‘yicha o‘z fikrlarini yozmoqda.
Xonandaning yangi klipi muxlislar uchun uning ijodidagi navbatdagi yangilik sifatida taqdim etildi.
Izohlar 0
…